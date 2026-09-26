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"Доктрина Брежнева": красные линии развитого социализма

"Доктрина Брежнева": красные линии развитого социализма - 26.09.2026 Украина.ру

"Доктрина Брежнева": красные линии развитого социализма

26 сентября 1968 года в газете "Правда" была опубликована статья "Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран". В ноябре тезисы этой статьи вошли в выступление Л.И. Брежнева на V съезде Польской объединённой рабочей партии. Советологи вскоре назвали эту концепцию "доктриной ограниченного суверенитета" или "доктриной Брежнева"

2026-09-26T08:00

2026-09-26T08:00

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"Хорошо известно, что Советский Союз немало сделал для реального укрепления суверенитета, самостоятельности социалистических стран. КПСС всегда выступала за то, чтобы каждая социалистическая страна определяла конкретные формы своего развития по пути социализма с учётом специфики своих национальных условий. Но известно, товарищи, что существуют и общие закономерности социалистического строительства, отступление от которых могло бы повести к отступлению от социализма как такового. И когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом – это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран".Если кратко:- КПСС не запрещает эксперименты в деле строительства социализма;- КПСС требует, чтобы эти эксперименты не вели к реставрации капитализма (между строк – и сама же определяет, что именно является "реставрацией капитализма");- правящие партии стран социалистического содружества несут ответственность не только перед своими народами, но и перед всем содружеством (между строк – перед КПСС).Само по себе появление статьи являлось реакцией советских идеологов на события декабря 1967 – августа 1968 года, получивших название "пражская весна" и закончившихся военным вмешательством ("операция "Дунай"). Показательно, что появилась статья через десять дней после подписания договора об условиях временного пребывания советских войск (Центральная группа войск в дальнейшем) на территории ЧССР и начала вывода избыточных контингентов.По сути, речь идёт о рутинном мероприятии идеологических и агитационно-пропагандистских инстанций – произошли резонансные внешнеполитические события и потребовалось объяснить их и собственным гражданам, и товарищам из братских партий. При этом о создании каких-то новых сущностей никто не задумывался.Российский политолог-международник Фёдор Лукьянов комментировал появление "доктрины Брежнева" следующим образом:"На мой взгляд, у Брежнева никакой доктрины не было. Вообще это американское явление – стремление все доктринировать, у нас несколько другая "штабная культура".Если же говорить о сути, то так называемая "доктрина Брежнева", "доктрина ограниченного суверенитета", предусматривала возможность СССР в случае необходимости вмешиваться в дела стран-сателлитов в Восточной Европе. Но такой подход существовал с момента установления "железного занавеса", причём по отношению ко всей Европе. В годы холодной войны и Западная, и Восточная Европа жили в условиях ограниченного суверенитета".Кандидат исторический наук Александр Стыкалин относит формирование этой доктрины в 1955-56 годам, когда, с одной стороны, советское руководство декларировало многообразие путей к социализму и равноправие соцстран, с другой – создавала военную организацию (ОВД) и демонстрировало готовность её применить в случае угрозы "социалистическому выбору" (Венгрия, 1956 год). Такого же мнения придерживается доктор исторических наук Инесса Яжборовская.К 1968 году прошло более десяти лет и идеологические тезисы, положенные тогда в основу агитационно-пропагандисткой работы, банальным образом забылись. Да и вообще это была другая эпоха – в СССР поменялось руководство…События августа 1968 года в Чехословакии привели к целому ряду последствий.Во-первых, большая часть восточноевропейских компартий плотнее сгрудились кучей вокруг КПСС, имея в виду возможное применение против них военной силы в случае, если Москва увидит в их действиях идеологическую крамолу (это было особенно заметно по действиям польского руководства в 1956 и 1981 годах).Во-вторых, те компартии, которые и раньше фрондировали (Китай, Корея, Албания, Югославия, Румыния), испугались и постарались ещё более дистанцироваться от СССР, чтобы не попасть под раздачу. Интересно, что брежневский СССР переломить их не пытался и продолжал делать попытки наладить нормальные отношения.В-третьих, произошёл раскол в движении неприсоединения, которое в Москве видели, как ситуативного союзника – в противостоянии западному неоколониализму. Как раз для этого движения жёсткое навязывание своей линии было неприемлемо.Одним из лидеров неприсоединения была СФРЮ, и Брежнев попытался переманить на свою сторону Тито в смысле оценки событий в ЧССР ещё в апреле 1968 года – тщетно.В-четвёртых, капиталистические страны Европы увидели в появлении "доктрины Брежнева" угрозу для самих себя, полагая, что она каким-то образом распространяется и на них. Ответом стала политика разрядки международной напряжённости.Например, в ФРГ год спустя пост федерального канцлера занял Вилли Брандт, который нормализовал отношения с СССР и признал ГДР. Точно так же действовал Ричард Никсон, который вывел американские войска из Вьетнама и подписал ряд важных соглашений с СССР. Итогом этой политики стало подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году.Разумеется, это не было отступление Запада. Скорее – изменение тактики. Запад столкнулся с пониманием того, что: а) существует стратегический паритет; б) у руководства СССР есть не только сила, но и готовность эту силу применить. В такой ситуации продолжение силового давления было бесперспективным.Официально СССР отказался от "доктрины Брежнева" в 1988-89 годах – и социалистическое содружество тут же посыпалось. Некоторые авторы (как, например, генерал КГБ Николай Леонов) уверяют, что фактически доктрина была забыта ещё в начале 80-х, но этому противоречит и ввод советских войск в Афганистан (фактически – тот самый акт исполнения "доктрины Брежнева") и нервозность польской элиты в 1981 году – поляки верили в готовность СССР применить силу, независимо от того, собирался это делать Брежнев или нет (в его окружении была весомая группа противников "интервенционизма", представленная, например, Юрием Андроповым).На Западе, разумеется, "доктрину Брежнева" критиковали, обвиняя СССР в нарушении суверенитета стран социалистического содружества. При этом, страны Запада вели и ведут себя точно также ограничивая суверенитет других государств и не останавливаясь перед применением силы.Интересно, что в феврале 2024 года в издании "Американская дипломатия" была опубликована статья Джека Мэтлока-младшего – посла США в СССР в 1987-91 годах, в которой он прямо написал, что США фактически руководствуются "доктриной Брежнева":"Доктрина Брежнева: способность и обязанность СССР и его союзников продвигать "социализм" и защищать его от внутренних и внешних угроз. Либеральный мировой порядок: способность и обязанность США и их союзников продвигать демократию и защищать её от внутренних и внешних угроз. Заметьте также, что ни в том, ни в другом случае приверженцы доктрины Брежнева и либерального мирового порядка не давали точного определения того, что имелось в виду под социализмом и демократией".Отметим, что ограничения суверенитета в рамках западной концепции разнообразны.С идеологической точки зрения важно, чтобы сохранялась видимость демократии. Именно видимость – потому что нынешний украинский режим, рождённый на Майдане и 12 лет существующий в обстановке войны, демократическим счесть очень трудно.С политической точки зрения заведомо подозрительным считается любое государство, стремящееся наладить нормальные, взаимовыгодные отношения с Россией. Русофобия по умолчанию считается свидетельством благонадёжности. Политика Украины служит позитивным примером – максимальная степень русофобии сопровождается максимальным количеством "плюшек" в виде огромной программы экономической, военной и политической помощи.С точки зрения юридической, и это новация последнего времени (XXI век), надлежит системно бороться с коррупцией, имея для этого коррумпированные и непрофессиональные органы, экстерриториальные по отношению к стране и полностью подконтрольные США. Как они работают, опять же, видно сейчас на Украине, но… а кто сказал, что происходящее на Украине – плохо? Гражданину ведь всё равно, кто именно посадил коррумпированного чиновники. Главное, что его посадили…Сейчас Россию обвиняют в том, что она реализует новое издание "доктрины Брежнева". Увы, но это не так. Отношение России к ближайшим соседям скорее можно назвать "доктриной безграничного суверенитета" (вспоминаются слова Бориса Ельцина).Логика состоит в том, ответственное правительство при власти в полностью суверенной стране будет налаживать взаимовыгодные отношения с Россией. И России это будет выгодно – она будет получать от этого экономические плюшки и не должна будет тратить ресурсы на влияние на соседние страны.Эта доктрина не работает (исключение - Белоруссия). Ответственные правительства, которые руководствуют только интересами своей страны, вообще редкость, а государства, обладающие полным суверенитетом, отсутствуют как явление (достаточно вспомнить Трампа, который претендует на лидера абсолютно суверенного государства и ругается с Зеленским прямо в Овальном кабинете). Кроме того, доктрина эта игнорирует фактор идеологии – а он есть и заставляет правительства систематически работать против интересов своих стран.

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