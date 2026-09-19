Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября - 19.09.2026 Украина.ру
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Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября
Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября - 19.09.2026 Украина.ру
Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, но вводить их будет по своему усмотрению. Украина теряет по 27 тысяч человек в месяц, а ее главный спонсор — Германия — политический вес. Европа тем временем постепенно приводит к власти сторонников диалога с Россией
2026-09-19T17:30
2026-09-19T17:35
эксклюзив
россия
иран
европа
дональд трамп
владимир зеленский
цик
госдума
оон
сво
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Санкции по усмотрениюГлавной новостью этого дня стало решение президента США Дональда Трампа подписать закон, который позволяет вводить новые ограничения против России. Документ носит название "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма*". Он расширяет уже существующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает ограничения против Ирана. При этом меры не вступают в силу автоматически — Трамп может ввести их по своему усмотрению.Помимо этого, на протяжении дня обсуждалось унижение Владимира Зеленского, которого глава Белого дома не внес в график двусторонних переговоров на полях Генассамблеи ООН. Трамп между тем неоднократно отмечал, что у Зеленского остается всё меньше козырей, и призывал его пойти на сделку.Кому в Европе ещё нужна Украина? Украина катастрофическими темпами теряет не только людей, но и главных спонсоров войны. Премьер Польши Дональд Туск заявил: потери ВСУ достигают 27 тысяч убитых и раненых ежемесячно — наибольшее число за всё время боевых действий. Причина — новая российская стратегия и реактивные дроны. В России уверены: Туск занизил цифры, но даже он не смог смолчать о катастрофе.Одновременно под ударом оказался один из последних крупных спонсоров Киева — канцлер Германии Фридрих Мерц. Его партия ХДС показала худший результат в своей истории в Саксонии-Анхальт, набрав всего 17,2%, тогда как "Альтернатива для Германии", выступающая за пересмотр политики по Украине, получила 44%. Несмотря на это, Мерц требует и дальше наращивать поддержку Киева. Но чем слабее Мерц внутри страны, тем ненадежнее европейская опора Киева. Политолог Тимофей Борисов в комментарии изданию Украина.ру заявил: уход Мерца может изменить ход конфликта — другие страны уже не готовы тянуть прежние объемы, а "коалиция желающих" держится на честном слове.Между тем сербская газета "Печат" пишет: европейские лидеры так увлеклись милитаризацией и поддержкой Киева, что сами приближают приход к власти сил, готовых договариваться с Москвой. Президенту России Владимиру Путину, по мнению издания, остается лишь набраться терпения — и дождаться этого момента.Газета напоминает: выборы в США в ноябре, во Франции — в апреле, а в Германии — только в 2029-м. Москва не форсирует события, пока Европа продолжает спонсировать Украину."Чем больше европейские лидеры будут поддерживать Киев деньгами и оружием, тем масштабнее будут перемены. Российская военная машина тем временем будет перемалывать противника. Тогда к ногам России сами падут и Париж, и Берлин. В истории такое уже случалось, но теперь это можно будет получить без единого выстрела", — заключает "Печат".Европа пытается судить российские выборыВ России идет второй день выборов — выбирают Госдуму IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. Досрочно проголосовали уже более 4,6 млн человек.Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что задача комиссии — провести выборы максимально чисто. По ее словам, проблем немного: ДЭГ работает в 33 регионах почти без сбоев, а в ЛНР 14 участков сидят на резервном снабжении электроэнергией. В Орловской области аннулировали 250 бюллетеней из-за поврежденной пломбы, в Коми нашли 50 бюллетеней с готовыми отметками. Всего возбуждено 22 уголовных дела.Отдельно Памфилова прокомментировала и европейские переживания на эту тему: по её словам, там, особенно в Германии, выборы пытаются судить "политические отбросы". Речь о многочисленных заявлениях, фейках и домыслах, которые за два дня голосования позволили себе европейские чиновники, прежде всего — немецкие."В Германии началась просто информационная атака! Все политические ничтожества, проворовавшиеся еврочиновники пытаются теперь судить наши выборы. Сейчас там собрали всех предателей, политических отбросов и с их помощью устроили там антироссийскую вакханалию", — подчеркнула Памфилова.Ситуация на фронтах СВОРоссийские войска продолжают наступление: за сутки взяты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, освобождены Зелёная Диброва в Запорожской области, Марьевка и Гулево в ДНР. В окружении под Харьковом ВСУ потеряли до 30 человек, общие потери противника за сутки — около 1345 военнослужащих. ПВО сбила 936 украинских дронов, 7 авиабомб и снаряд HIMARS.На этом фоне советник Зеленского Сергей Бескрестнов признал, что Россия может значительно повысить точность ударов благодаря новой системе навигации "Ариадна", которая позволит "Гераням" и авиабомбам ориентироваться без GPS на дальности до 100 км вглубь украинской территории."Это фактически возможность точно атаковать огромную часть Украины", — заявил он.* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, иран, европа, дональд трамп, владимир зеленский, цик, госдума, оон, сво, вооруженные силы украины, фридрих мерц, киев, украина, хдс
Эксклюзив, Россия, Иран, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦИК, Госдума, ООН, СВО, Вооруженные силы Украины, Фридрих Мерц, Киев, Украина, ХДС

Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября

17:30 19.09.2026 (обновлено: 17:35 19.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, но вводить их будет по своему усмотрению. Украина теряет по 27 тысяч человек в месяц, а ее главный спонсор — Германия — политический вес. Европа тем временем постепенно приводит к власти сторонников диалога с Россией
Санкции по усмотрению
Главной новостью этого дня стало решение президента США Дональда Трампа подписать закон, который позволяет вводить новые ограничения против России. Документ носит название "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма*".
Он расширяет уже существующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает ограничения против Ирана. При этом меры не вступают в силу автоматически — Трамп может ввести их по своему усмотрению.
Помимо этого, на протяжении дня обсуждалось унижение Владимира Зеленского, которого глава Белого дома не внес в график двусторонних переговоров на полях Генассамблеи ООН. Трамп между тем неоднократно отмечал, что у Зеленского остается всё меньше козырей, и призывал его пойти на сделку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
10:00
"Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентябряТрамп подписал закон об "адских" санкциях против России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Верхушка в Киеве окончательно узурпировала власть: казнокрадам нужна бесконечная война
Кому в Европе ещё нужна Украина?
Украина катастрофическими темпами теряет не только людей, но и главных спонсоров войны. Премьер Польши Дональд Туск заявил: потери ВСУ достигают 27 тысяч убитых и раненых ежемесячно — наибольшее число за всё время боевых действий. Причина — новая российская стратегия и реактивные дроны. В России уверены: Туск занизил цифры, но даже он не смог смолчать о катастрофе.
Одновременно под ударом оказался один из последних крупных спонсоров Киева — канцлер Германии Фридрих Мерц. Его партия ХДС показала худший результат в своей истории в Саксонии-Анхальт, набрав всего 17,2%, тогда как "Альтернатива для Германии", выступающая за пересмотр политики по Украине, получила 44%. Несмотря на это, Мерц требует и дальше наращивать поддержку Киева.
Но чем слабее Мерц внутри страны, тем ненадежнее европейская опора Киева. Политолог Тимофей Борисов в комментарии изданию Украина.ру заявил: уход Мерца может изменить ход конфликта — другие страны уже не готовы тянуть прежние объемы, а "коалиция желающих" держится на честном слове.
Между тем сербская газета "Печат" пишет: европейские лидеры так увлеклись милитаризацией и поддержкой Киева, что сами приближают приход к власти сил, готовых договариваться с Москвой. Президенту России Владимиру Путину, по мнению издания, остается лишь набраться терпения — и дождаться этого момента.
"То, что у российского президента есть рецепт победы, было понятно по выражению его лица, когда вместе с остальными лидерами БРИКС он высаживал дерево на саммите в Нью-Дели. Из этого корня появится будущий мир", — говорится в публикации.
Газета напоминает: выборы в США в ноябре, во Франции — в апреле, а в Германии — только в 2029-м. Москва не форсирует события, пока Европа продолжает спонсировать Украину.
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
Вчера, 05:29
Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режимИз-за возможной смены правящей элиты в некоторых ведущих странах Евросоюза Украина может лишиться части денежной поддержки
"Чем больше европейские лидеры будут поддерживать Киев деньгами и оружием, тем масштабнее будут перемены. Российская военная машина тем временем будет перемалывать противника. Тогда к ногам России сами падут и Париж, и Берлин. В истории такое уже случалось, но теперь это можно будет получить без единого выстрела", — заключает "Печат".
Европа пытается судить российские выборы
В России идет второй день выборов — выбирают Госдуму IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. Досрочно проголосовали уже более 4,6 млн человек.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что задача комиссии — провести выборы максимально чисто. По ее словам, проблем немного: ДЭГ работает в 33 регионах почти без сбоев, а в ЛНР 14 участков сидят на резервном снабжении электроэнергией. В Орловской области аннулировали 250 бюллетеней из-за поврежденной пломбы, в Коми нашли 50 бюллетеней с готовыми отметками. Всего возбуждено 22 уголовных дела.
Отдельно Памфилова прокомментировала и европейские переживания на эту тему: по её словам, там, особенно в Германии, выборы пытаются судить "политические отбросы". Речь о многочисленных заявлениях, фейках и домыслах, которые за два дня голосования позволили себе европейские чиновники, прежде всего — немецкие.
"В Германии началась просто информационная атака! Все политические ничтожества, проворовавшиеся еврочиновники пытаются теперь судить наши выборы. Сейчас там собрали всех предателей, политических отбросов и с их помощью устроили там антироссийскую вакханалию", — подчеркнула Памфилова.
Ситуация на фронтах СВО
Российские войска продолжают наступление: за сутки взяты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, освобождены Зелёная Диброва в Запорожской области, Марьевка и Гулево в ДНР. В окружении под Харьковом ВСУ потеряли до 30 человек, общие потери противника за сутки — около 1345 военнослужащих. ПВО сбила 936 украинских дронов, 7 авиабомб и снаряд HIMARS.
На этом фоне советник Зеленского Сергей Бескрестнов признал, что Россия может значительно повысить точность ударов благодаря новой системе навигации "Ариадна", которая позволит "Гераням" и авиабомбам ориентироваться без GPS на дальности до 100 км вглубь украинской территории.
"Это фактически возможность точно атаковать огромную часть Украины", — заявил он.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2026
12:40
Логистика в щепки и прорыв к Запорожью: ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр ОреховаМинувшей ночью и утром в субботу российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам логистики, портовой и транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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ЭксклюзивРоссияИранЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦИКГосдумаООНСВОВооруженные силы УкраиныФридрих МерцКиевУкраинаХДС
 
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