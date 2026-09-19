https://ukraina.ru/20260919/tramp-unizil-zelenskogo-vs-rf-prodolzhayut-osvobozhdenie-donbassa-itogi-19-sentyabrya--1083303254.html

Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября

Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября - 19.09.2026 Украина.ру

Трамп унизил Зеленского, ВС РФ продолжают освобождение Донбасса. Итоги 19 сентября

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, но вводить их будет по своему усмотрению. Украина теряет по 27 тысяч человек в месяц, а ее главный спонсор — Германия — политический вес. Европа тем временем постепенно приводит к власти сторонников диалога с Россией

2026-09-19T17:30

2026-09-19T17:30

2026-09-19T17:35

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Санкции по усмотрениюГлавной новостью этого дня стало решение президента США Дональда Трампа подписать закон, который позволяет вводить новые ограничения против России. Документ носит название "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма*". Он расширяет уже существующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает ограничения против Ирана. При этом меры не вступают в силу автоматически — Трамп может ввести их по своему усмотрению.Помимо этого, на протяжении дня обсуждалось унижение Владимира Зеленского, которого глава Белого дома не внес в график двусторонних переговоров на полях Генассамблеи ООН. Трамп между тем неоднократно отмечал, что у Зеленского остается всё меньше козырей, и призывал его пойти на сделку.Кому в Европе ещё нужна Украина? Украина катастрофическими темпами теряет не только людей, но и главных спонсоров войны. Премьер Польши Дональд Туск заявил: потери ВСУ достигают 27 тысяч убитых и раненых ежемесячно — наибольшее число за всё время боевых действий. Причина — новая российская стратегия и реактивные дроны. В России уверены: Туск занизил цифры, но даже он не смог смолчать о катастрофе.Одновременно под ударом оказался один из последних крупных спонсоров Киева — канцлер Германии Фридрих Мерц. Его партия ХДС показала худший результат в своей истории в Саксонии-Анхальт, набрав всего 17,2%, тогда как "Альтернатива для Германии", выступающая за пересмотр политики по Украине, получила 44%. Несмотря на это, Мерц требует и дальше наращивать поддержку Киева. Но чем слабее Мерц внутри страны, тем ненадежнее европейская опора Киева. Политолог Тимофей Борисов в комментарии изданию Украина.ру заявил: уход Мерца может изменить ход конфликта — другие страны уже не готовы тянуть прежние объемы, а "коалиция желающих" держится на честном слове.Между тем сербская газета "Печат" пишет: европейские лидеры так увлеклись милитаризацией и поддержкой Киева, что сами приближают приход к власти сил, готовых договариваться с Москвой. Президенту России Владимиру Путину, по мнению издания, остается лишь набраться терпения — и дождаться этого момента.Газета напоминает: выборы в США в ноябре, во Франции — в апреле, а в Германии — только в 2029-м. Москва не форсирует события, пока Европа продолжает спонсировать Украину."Чем больше европейские лидеры будут поддерживать Киев деньгами и оружием, тем масштабнее будут перемены. Российская военная машина тем временем будет перемалывать противника. Тогда к ногам России сами падут и Париж, и Берлин. В истории такое уже случалось, но теперь это можно будет получить без единого выстрела", — заключает "Печат".Европа пытается судить российские выборыВ России идет второй день выборов — выбирают Госдуму IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. Досрочно проголосовали уже более 4,6 млн человек.Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что задача комиссии — провести выборы максимально чисто. По ее словам, проблем немного: ДЭГ работает в 33 регионах почти без сбоев, а в ЛНР 14 участков сидят на резервном снабжении электроэнергией. В Орловской области аннулировали 250 бюллетеней из-за поврежденной пломбы, в Коми нашли 50 бюллетеней с готовыми отметками. Всего возбуждено 22 уголовных дела.Отдельно Памфилова прокомментировала и европейские переживания на эту тему: по её словам, там, особенно в Германии, выборы пытаются судить "политические отбросы". Речь о многочисленных заявлениях, фейках и домыслах, которые за два дня голосования позволили себе европейские чиновники, прежде всего — немецкие."В Германии началась просто информационная атака! Все политические ничтожества, проворовавшиеся еврочиновники пытаются теперь судить наши выборы. Сейчас там собрали всех предателей, политических отбросов и с их помощью устроили там антироссийскую вакханалию", — подчеркнула Памфилова.Ситуация на фронтах СВОРоссийские войска продолжают наступление: за сутки взяты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, освобождены Зелёная Диброва в Запорожской области, Марьевка и Гулево в ДНР. В окружении под Харьковом ВСУ потеряли до 30 человек, общие потери противника за сутки — около 1345 военнослужащих. ПВО сбила 936 украинских дронов, 7 авиабомб и снаряд HIMARS.На этом фоне советник Зеленского Сергей Бескрестнов признал, что Россия может значительно повысить точность ударов благодаря новой системе навигации "Ариадна", которая позволит "Гераням" и авиабомбам ориентироваться без GPS на дальности до 100 км вглубь украинской территории."Это фактически возможность точно атаковать огромную часть Украины", — заявил он.* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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https://ukraina.ru/20260918/khvatit-kormit-zelenskogo-smena-elit-v-evrope-zastavit-panikovat-kievskiy-rezhim-1083261052.html

https://ukraina.ru/20260919/logistika-v-schepki-i-proryv-k-zaporozhyu-vs-rf-obnulili-tylovye-porty-vsu-i-shturmuyut-tsentr-orekhova-1083299100.html

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