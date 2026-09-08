Несовершеннолетний в Волгоградской области задержан за поджог автомобиля полиции - 08.09.2026 Украина.ру
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Несовершеннолетний в Волгоградской области задержан за поджог автомобиля полиции
Несовершеннолетний в Волгоградской области задержан за поджог автомобиля полиции - 08.09.2026 Украина.ру
Несовершеннолетний в Волгоградской области задержан за поджог автомобиля полиции
Подозреваемый в совершении террористического акта несовершеннолетний задержан в Волгоградской области. Об этом 8 сентября сообщил Следственный комитет России
2026-09-08T19:02
2026-09-08T19:02
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Фигурантом уголовного дела стал 17-летний местный житель. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ. "По данным следствия, юноша вступил в переписку в мессенджере "Телеграм" с не установленным на данный момент куратором. Во исполнение поступивших от него указаний в ночь с 7 на 8 сентября текущего года, находясь на территории отдела полиции в городе Волжском, совершил поджог служебного автомобиля, после чего скрылся", - рассказали в СК РФ.Совместными усилиями силовиков злоумышленник был задержан. С ним проводятся следственные действия. В суд направлено ходатайство взятии его под стражу. Следователями устанавливаются организаторы преступной схемы и другие соучастники. Проводится сбор и закрепление доказательственной базы. "СК России в очередной раз предупреждает, что за совершение преступлений террористической и диверсионной направленности предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и помнить о неотвратимости наказания за совершение противоправных действий", - заявили в ведомстве.Там посчитали важным отметить, что по статье 31 УК РФ лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.Больше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, волгоградская область, ск рф, telegram, терроризм, криминал, несовершеннолетние
Новости, Россия, Волгоградская область, СК РФ, Telegram, терроризм, криминал, несовершеннолетние

Несовершеннолетний в Волгоградской области задержан за поджог автомобиля полиции

19:02 08.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Подозреваемый в совершении террористического акта несовершеннолетний задержан в Волгоградской области. Об этом 8 сентября сообщил Следственный комитет России
Фигурантом уголовного дела стал 17-летний местный житель. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ.

"По данным следствия, юноша вступил в переписку в мессенджере "Телеграм" с не установленным на данный момент куратором. Во исполнение поступивших от него указаний в ночь с 7 на 8 сентября текущего года, находясь на территории отдела полиции в городе Волжском, совершил поджог служебного автомобиля, после чего скрылся", - рассказали в СК РФ.
Совместными усилиями силовиков злоумышленник был задержан. С ним проводятся следственные действия. В суд направлено ходатайство взятии его под стражу.
Следователями устанавливаются организаторы преступной схемы и другие соучастники. Проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

"СК России в очередной раз предупреждает, что за совершение преступлений террористической и диверсионной направленности предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и помнить о неотвратимости наказания за совершение противоправных действий", - заявили в ведомстве.
Там посчитали важным отметить, что по статье 31 УК РФ лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
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