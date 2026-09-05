https://ukraina.ru/20260905/magate-vstupilo-v-silu-lokalnoe-prekraschenie-ognya-v-rayone-zaes-1083024922.html

МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС

МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС - 05.09.2026 Украина.ру

МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС

Очередное локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для ремонта линий электропередачи Запорожской АЭС. Об этом 5 сентября заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси

2026-09-05T11:23

2026-09-05T11:23

2026-09-05T11:23

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"Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, позволяющее провести ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения станции", — говорится в заявлении.Из-за боевых действий на северной стороне Днепра станция 20 августа потеряла соединение с последней рабочей ЛЭП "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. С тех пор ЗАЭС питается от аварийных дизель-генераторов.Запасы топлива сокращаются: в течение нескольких дней может наступить полное обесточивание, если не восстановить внешнее питание или не доставить дополнительное топливо в зону боевых действий.Ремонт начнётся в субботу после разминирования участка. "Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради обеспечения ядерной безопасности", — отметил Гросси. Команда агентства будет следить за работами.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, днепр, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, стив уиткофф, украина.ру, джаред кушнер