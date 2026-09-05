МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС - 05.09.2026 Украина.ру
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МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС - 05.09.2026 Украина.ру
МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
Очередное локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для ремонта линий электропередачи Запорожской АЭС. Об этом 5 сентября заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси
2026-09-05T11:23
2026-09-05T11:23
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"Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, позволяющее провести ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения станции", — говорится в заявлении.Из-за боевых действий на северной стороне Днепра станция 20 августа потеряла соединение с последней рабочей ЛЭП "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. С тех пор ЗАЭС питается от аварийных дизель-генераторов.Запасы топлива сокращаются: в течение нескольких дней может наступить полное обесточивание, если не восстановить внешнее питание или не доставить дополнительное топливо в зону боевых действий.Ремонт начнётся в субботу после разминирования участка. "Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради обеспечения ядерной безопасности", — отметил Гросси. Команда агентства будет следить за работами.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, стив уиткофф, украина.ру, джаред кушнер
Новости, Днепр, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Стив Уиткофф, Украина.ру, Джаред Кушнер

МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС

11:23 05.09.2026
 
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© Фото : ЗАЭС. Официально / Telegram
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Очередное локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для ремонта линий электропередачи Запорожской АЭС. Об этом 5 сентября заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси
"Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, позволяющее провести ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения станции", — говорится в заявлении.
Из-за боевых действий на северной стороне Днепра станция 20 августа потеряла соединение с последней рабочей ЛЭП "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. С тех пор ЗАЭС питается от аварийных дизель-генераторов.
Запасы топлива сокращаются: в течение нескольких дней может наступить полное обесточивание, если не восстановить внешнее питание или не доставить дополнительное топливо в зону боевых действий.
Ремонт начнётся в субботу после разминирования участка.
"Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради обеспечения ядерной безопасности", — отметил Гросси.
Команда агентства будет следить за работами.
Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентября
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