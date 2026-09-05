https://ukraina.ru/20260905/magate-vstupilo-v-silu-lokalnoe-prekraschenie-ognya-v-rayone-zaes-1083024922.html
МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС - 05.09.2026 Украина.ру
МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
Очередное локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для ремонта линий электропередачи Запорожской АЭС. Об этом 5 сентября заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси
2026-09-05T11:23
2026-09-05T11:23
2026-09-05T11:23
новости
днепр
украина
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
стив уиткофф
украина.ру
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075036319_0:16:670:393_1920x0_80_0_0_fb5776273827c7ff51faf3643768f158.jpg
"Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, позволяющее провести ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения станции", — говорится в заявлении.Из-за боевых действий на северной стороне Днепра станция 20 августа потеряла соединение с последней рабочей ЛЭП "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. С тех пор ЗАЭС питается от аварийных дизель-генераторов.Запасы топлива сокращаются: в течение нескольких дней может наступить полное обесточивание, если не восстановить внешнее питание или не доставить дополнительное топливо в зону боевых действий.Ремонт начнётся в субботу после разминирования участка. "Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради обеспечения ядерной безопасности", — отметил Гросси. Команда агентства будет следить за работами.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепр
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075036319_0:0:670:504_1920x0_80_0_0_664ef42d213e9f0f130853b390af3ac2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, стив уиткофф, украина.ру, джаред кушнер
Новости, Днепр, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Стив Уиткофф, Украина.ру, Джаред Кушнер
МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
Очередное локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу для ремонта линий электропередачи Запорожской АЭС. Об этом 5 сентября заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси
"Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, позволяющее провести ремонт линий электропередачи, необходимый для восстановления электроснабжения станции", — говорится в заявлении.
Из-за боевых действий на северной стороне Днепра станция 20 августа потеряла соединение с последней рабочей ЛЭП "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. С тех пор ЗАЭС питается от аварийных дизель-генераторов.
Запасы топлива сокращаются: в течение нескольких дней может наступить полное обесточивание, если не восстановить внешнее питание или не доставить дополнительное топливо в зону боевых действий.
Ремонт начнётся в субботу после разминирования участка.
"Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ ради обеспечения ядерной безопасности", — отметил Гросси.
Команда агентства будет следить за работами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.