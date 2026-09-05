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Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу

Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу - 05.09.2026 Украина.ру

Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу

Европа собралась отделиться железным занавесом от российских туристов. В Германии захотели сократить выдачу виз россиянам и призвали к подобным мерам другие страны Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе

2026-09-05T11:43

2026-09-05T11:43

2026-09-05T11:43

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В МИД Германии заявили, что поездки граждан РФ "не могут продолжаться в прежнем формате". Однако, если посмотреть статистику выдачи виз россиянам за последние годы, сокращать уже практически нечего. Цифры говорят сами за себя: в 2025 году немецкие дипмиссии в России оформили 24,6 тыс. краткосрочных шенгенских виз. Для сравнения: в 2019 году — около 337 тыс. То есть нынешний объём составляет менее 8% от допандемийного уровня.При этом доля именно туристических поездок крайне мала. С 2026 года для оформления немецкой визы требуется биометрический загранпаспорт, а все заявления рассматривает только посольство в Москве — генконсульства в регионах приём документов прекратили."Сокращать уже нечего. Германия практически не выдает обычные турвизы россиянам. За последнее время не припомню ни одного шенгена, оформленного без официального заявления о принятии финансовых обязательств от родственников, проживающих в Германии", — считает визовый агент.Показательно: на фоне истерики о "российской угрозе" Италия в 2025 году выдала гражданам РФ более 165 тыс. виз — почти втрое больше, чем в 2021-м. Ранее Берлин уже анонсировал пакет антироссийских мер в ответ на предполагаемый заговор в Лейпциге: закрытие консульства в Бонне, вызов посла, усиление контроля за танкерами в Балтике.Подробнее – в материале Аэропорт Лейпцига, как лживый предлог: МИД РФ оценил текущие отношения с Германией

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