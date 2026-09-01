https://ukraina.ru/20260901/zelenskiy-ugrozhaet-novymi-atakami-v-nebe-rossii-zakonchilis-bezopasnye-momenty-1082952708.html

Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"

Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты" - 01.09.2026 Украина.ру

Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и международные структуры о необходимости "считаться" с присутствием БПЛА в воздушном пространстве России

2026-09-01T22:00

2026-09-01T22:00

2026-09-01T22:49

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Зеленский заявил, что Киев намерен уведомить "все заинтересованные стороны" о том, что российское небо "становится опасным для гражданской авиации". При этом он цинично добавил, что Украина якобы "не угрожает гражданским самолетам"."Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться... Российское небо де-факто будет закрываться", — заявил глава киевского режима.По словам Зеленского, в небе России "закончились безопасные моменты".Он призвал послов в Киеве и Москве "донести эту информацию до своих столиц", а также обратился к авиакомпаниям, летающим в Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые российские направления."Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. (...) Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления", — сказал глава киевского режима.Зеленский также сообщил, что МИД Украины и профильные ведомства предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе, заявив, что "гражданской авиации не место среди дронов".За минувшие сутки российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, в ходе которой было перехвачено и уничтожено 239 воздушных целей. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области, а также на Московский регион, сообщили в Минобороны.ВС РФ продолжают наностить удары по логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. ПВО России за сутки уничтожили 13 авиабомб и 1 050 БПЛА ВСУ. Потери ВСУ в результате действий ВС РФ составили 1 325 военных.

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