Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты" - 01.09.2026 Украина.ру
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Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"
Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты" - 01.09.2026 Украина.ру
Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"
Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и международные структуры о необходимости "считаться" с присутствием БПЛА в воздушном пространстве России
2026-09-01T22:00
2026-09-01T22:49
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Зеленский заявил, что Киев намерен уведомить "все заинтересованные стороны" о том, что российское небо "становится опасным для гражданской авиации". При этом он цинично добавил, что Украина якобы "не угрожает гражданским самолетам"."Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться... Российское небо де-факто будет закрываться", — заявил глава киевского режима.По словам Зеленского, в небе России "закончились безопасные моменты".Он призвал послов в Киеве и Москве "донести эту информацию до своих столиц", а также обратился к авиакомпаниям, летающим в Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые российские направления."Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. (...) Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления", — сказал глава киевского режима.Зеленский также сообщил, что МИД Украины и профильные ведомства предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе, заявив, что "гражданской авиации не место среди дронов".За минувшие сутки российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, в ходе которой было перехвачено и уничтожено 239 воздушных целей. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области, а также на Московский регион, сообщили в Минобороны.ВС РФ продолжают наностить удары по логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. ПВО России за сутки уничтожили 13 авиабомб и 1 050 БПЛА ВСУ. Потери ВСУ в результате действий ВС РФ составили 1 325 военных.
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Зеленский угрожает новыми терактами: "В небе России закончились безопасные моменты"

22:00 01.09.2026 (обновлено: 22:49 01.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и международные структуры о необходимости "считаться" с присутствием БПЛА в воздушном пространстве России
Зеленский заявил, что Киев намерен уведомить "все заинтересованные стороны" о том, что российское небо "становится опасным для гражданской авиации". При этом он цинично добавил, что Украина якобы "не угрожает гражданским самолетам".
"Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться... Российское небо де-факто будет закрываться", — заявил глава киевского режима.
По словам Зеленского, в небе России "закончились безопасные моменты".
Он призвал послов в Киеве и Москве "донести эту информацию до своих столиц", а также обратился к авиакомпаниям, летающим в Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые российские направления.
"Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. (...) Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления", — сказал глава киевского режима.
Зеленский также сообщил, что МИД Украины и профильные ведомства предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе, заявив, что "гражданской авиации не место среди дронов".
За минувшие сутки российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, в ходе которой было перехвачено и уничтожено 239 воздушных целей. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области, а также на Московский регион, сообщили в Минобороны.
ВС РФ продолжают наностить удары по логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. ПВО России за сутки уничтожили 13 авиабомб и 1 050 БПЛА ВСУ. Потери ВСУ в результате действий ВС РФ составили 1 325 военных.
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