https://ukraina.ru/20250904/chem-pakhnet-dalniy-vostok-kak-sdelat-salo-iz-kokosa-i-vysoki-li-stavki-v-vinnom-kazino-zakulise-1068120560.html

Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ

Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ - 04.09.2025 Украина.ру

Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ

Экономический форум с особой дальневосточной атмосферой, которую невозможно описать, её нужно прочувствовать

2025-09-04T05:37

2025-09-04T05:37

2025-09-04T05:37

эксклюзив

репортажи

вэф

дальний восток

владивосток

владимир путин

виноделие

тигр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068120304_0:26:3047:1740_1920x0_80_0_0_d832e1a8a564184eecd575f2c91e91f5.jpg

Международный форум - это всегда масштабно, насыщенно мероприятиями деловой программы. Одни эксперты, выступающие на тематических сессиях, сменяют других спустя всего несколько минут, в плотном графике проходят церемонии подписания соглашений, прямо здесь и сейчас завязываются знакомства с фразой "А давайте вместе сделаем проект! Вот моя визитка", отдельное внимание уделяется, конечно, визитам первых лиц государств.На Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, всё точно так же, но в то же время совсем по-другому. Прежде всего особая атмосфера (не хочется использовать слово года-2024, хотя оно бы хорошо передало смысл): нет спешки, ощущения, что все куда-то бегут, причём опаздывает каждый, нет в руках одновременно ноутбука, планшета, телефона (хотя сейчас многие используют чехлы с ремешком через плечо - чтобы мобильный всегда был в буквальном смысле под рукой), ежедневника и ещё парочки буклетов. Здесь всё более размеренно, вдумчиво и осознанно. Гости форума спокойно посещают сессии, внимательно изучают стенды, а не просто мельком бросают взгляд, торопясь перейти к следующему, чтобы успеть везде.Что сразу ощущаешь, прилетая на Дальний Восток, особенно впервые, так это сильную региональную самоидентичность: улицы Владивостока украшают большие тематические муралы, посвящённые каждому региону Дальневосточного федерального округа (Приморский, Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, республики Бурятия и Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область). Все они создавались несколько лет назад в рамках проекта с говорящим названием "Мы – Дальний Восток".Кроме того, всегда в поле зрения в том или ином виде попадает амурский тигр - это даже больше, чем символ Дальнего Востока, это часть его культурного кода. На ВЭФ этому животному уделили особое внимание. В холле одного из павильонов проходит российско-индийская выставка, приуроченная к подписанию меморандума о взаимопонимании между центром "Амурский тигр" и международным альянсом крупных кошачьих (организациями, созданными по инициативе Владимира Путина и Нарендры Моди в своих странах для сохранения популяции этих млекопитающих). 12 из представленных картин написали ветераны СВО, а остальные 12 - представители племён Индии, проживающие рядом с местами обитания бенгальских тигров и леопардов. Казалось бы, речь о животных одного семейства, и проблема общая - не допустить их исчезновения - но на лицо совершенно разный подход: мало того, что работы созданы в различных техниках, так индийская сторона ещё и добавила к своим картинам по-восточному философские описания ("Эта сцена вызывает чувство умиротворения и напоминает о том, что большие кошки - не просто властители дикой природы, но и неотъемлемая часть той же природной гармонии, которая поддерживает всех нас". "Картина мощно передаёт пронзительный взгляд тигра, затягивая зрителя прямо в его мир. Глаза тигра, светящиеся и выразительные, передают ощущение тихой стойкости, словно хищник молча задаёт вопрос о роли человечества в его выживании").Дальний Восток - это, конечно же, ещё и неповторимая природа. Это ощущается и в стенах Дальневосточного федерального университета, где проходит форум. Павильоны украшают большие пихты, а на стенде Корпорации развития Дальнего Востока можно почувствовать, чем пахнет Дальний Восток. На полочках представлены деревянные коробочки, каждая из которых скрывает один из ароматов:Всё это очень точно перекликается с главной темой ВЭФ 2025 года "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".Впрочем, в эти дни в столице Приморья обсуждают не только такие специфичные темы, как восстановление популяций соколов и образовательные программы по вулканологии, но и глобальные. Как и на прошедшем в Санкт-Петербурге в июне ПМЭФ, ведётся широкая дискуссия о том, как наша страна перешла от стремления обладать западными брендами к производству собственных и продвижению через них образа России за рубежом. Однако к отечественной продукции нужно привлекать внимание не только иностранцев, но и россиян. Но если просто постоянно повторять "поддержите наших производителей", эффекта явно будет недостаточно - человека нужно привлечь, чтобы он сам захотел сделать выбор в их пользу, причём не разумом, а сердцем.Так на ВЭФ, например, популяризируют отечественные вина (не забывайте, что их чрезмерное потребление вредит здоровью). В павильоне "ВиноГрад" представители компаний не просто рассказывают о представленных марках, но и прививают культуру потребления: как выбирать напитки, с чем сочетать.А на стенде "Аэрофлота" тематический ликбез совместили с чувством азарта - всем желающим предлагают сыграть в винном казино. Суть его такова: у всех участников одинаковое количество фишек, после дегустации напитка нужно сделать обязательные ставки на сорт и регион произрастания винограда, а дополнительно можно проверить свою интуицию на год урожая и в чём выдержано вино (бочка, сталь, глина, бетон); тому, кто угадал, количество поставленных фишек удваивается, а кто нет, теряет все.Чтобы ощутить, как по-разному может раскрыться одно и то же вино, к нему подают по две закуски от бренд-шефа ресторана White Rabbit Family Владимира Мухина:к белому - тарталетка с камчатским крабом, манго и авокадо / эклер с копчёным лососем;к красному - паштет из кролика с брусникой / дыня с хамоном из утки;к игристому - олюторская сельдь с фуа-гра на жареной бриоши / коколардо на бородинском хлебе с осетровой икрой.Не слышали раньше слово "коколардо"? Неудивительно, ведь это авторская разработка шефа Мухина. Это "кокосовое сало". Да, вы всё верно прочитали. Тонко нарезанная мякоть молодого кокоса, которая маринуется с солью и перцем буквально 15 секунд - по внешнему виду, текстуре и вкусу практически не отличить от свиного сала.Вот так, казалось бы, все экономические форумы одинаковы: приезжает примерно схожий состав участников, обсуждают те или иные аспекты экономики и разъезжаются до следующего года - но нет, за счёт добавления особенного регионального компонента каждое мероприятие создаёт особую атмосферу и в очередной раз заставляет задуматься, насколько у нас уникальная страна, которую мы сами для себя ещё до конца не открыли.О самом интересном в кулуарах форума в Санкт-Петербурге читайте в статье "Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику

https://ukraina.ru/20210324/1030926277.html

дальний восток

владивосток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, репортажи, вэф, дальний восток, владивосток, владимир путин, виноделие, тигр