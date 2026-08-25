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"Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

"Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили - 25.08.2026 Украина.ру

"Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете "Южная Осетия" заявил, что Владимира Зеленского ожидает крайне незавидная судьба, во многом схожая с участью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

2026-08-25T08:26

2026-08-25T08:26

2026-08-25T08:26

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По словам российского политика, любые попытки искусственного разжигания национальных конфликтов с Россией неизбежно оборачиваются катастрофическими и зачастую необратимыми последствиями для самих организаторов подобных провокаций. Медведев подчеркнул, что в свое время этого так и не сумел осознать "психически неуравновешенный" Саакашвили, а теперь аналогичный и не менее печальный финал ожидает Зеленского, которого зампред Совбеза охарактеризовал как неонациста и террориста.Российский чиновник выразил уверенность, что уже в обозримом будущем Зеленский окажется абсолютно бесполезен как для собственных сограждан, так и для своих зарубежных кураторов. Итогом его деятельности, по мнению Медведева, должен стать международный трибунал за совершенные преступления, если Зеленский вообще сумеет дожить до начала судебного процесса. Саакашвили стал фигурантом сразу пяти уголовных дел. Грузинское правосудие признало бывшего главу государства виновным по целому ряду тяжких статей, среди которых организация избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, незаконное помилование осужденных за резонансное убийство банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани, а также крупные растраты государственных средств, силовой разгон мирной акции протеста в Тбилиси в 2007 году и незаконное проникновение через госграницу. В соответствии с вынесенными судебными вердиктами, экс-президент Грузии будет находиться в тюремном заключении как минимум до 2034 года.Еще о судьбе Зеленского - в материале "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти на сайте Украина.ру.

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