Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ - 19.09.2026 Украина.ру
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Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ
Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ - 19.09.2026 Украина.ру
Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ
Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом 19 сентября сообщает "Интерфакс-Украина"
2026-09-19T16:21
2026-09-19T16:21
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По словам Зеленского, готовятся решения, которые должны обновить систему реагирования в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства. Главная задача, как он отметил, — масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах. "Масштабирование успешного опыта Сил обороны — это приоритет для командующих всех уровней", — приводит слова Зеленского "Интерфакс-Украина".Как отмечает издание, отдельно обсуждалось обновление нормативной базы для привлечения иностранных добровольцев. Зеленский поблагодарил тех, кто уже присоединился к украинским силам, заявив, что каждый, кто разделяет "глобальное значение" защиты Украины, должен получить возможность проявить себя. Кроме того, Зеленский сообщил о согласовании новых дальнобойных операций. Речь идёт об ударах вглубь российской территории, что в Москве расценивают как продолжение курса на эскалацию и прямое следствие западной поддержки. "Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", — заявил он. Наконец, Зеленский поблагодарил разработчиков оружия, работающих над средствами противодействия реактивным "Гераням". По его словам, уже есть несколько разработок, доказавших эффективность на практике. "Работаем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность в сбитии и необходимое массовое производство", — заключил Зеленский.18 сентября Владимир Зеленский открыл первый "Карпатский саммит" с участием глав восьми государств. По замыслу Киева, новый формат "С8" призван укрепить сотрудничество с ЕС в сферах безопасности, энергетики и трансграничной экономики. Инициатива проходит на фоне тяжёлого финансового положения Украины — к 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.Подробности — в материале Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"
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новости, украина, москва, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, ес, киев
Новости, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ЕС, Киев

Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ

16:21 19.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом 19 сентября сообщает "Интерфакс-Украина"
По словам Зеленского, готовятся решения, которые должны обновить систему реагирования в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства. Главная задача, как он отметил, — масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах.
"Масштабирование успешного опыта Сил обороны — это приоритет для командующих всех уровней", — приводит слова Зеленского "Интерфакс-Украина".
Как отмечает издание, отдельно обсуждалось обновление нормативной базы для привлечения иностранных добровольцев. Зеленский поблагодарил тех, кто уже присоединился к украинским силам, заявив, что каждый, кто разделяет "глобальное значение" защиты Украины, должен получить возможность проявить себя.
Кроме того, Зеленский сообщил о согласовании новых дальнобойных операций. Речь идёт об ударах вглубь российской территории, что в Москве расценивают как продолжение курса на эскалацию и прямое следствие западной поддержки.
"Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", — заявил он.
Наконец, Зеленский поблагодарил разработчиков оружия, работающих над средствами противодействия реактивным "Гераням". По его словам, уже есть несколько разработок, доказавших эффективность на практике.
"Работаем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность в сбитии и необходимое массовое производство", — заключил Зеленский.
18 сентября Владимир Зеленский открыл первый "Карпатский саммит" с участием глав восьми государств. По замыслу Киева, новый формат "С8" призван укрепить сотрудничество с ЕС в сферах безопасности, энергетики и трансграничной экономики. Инициатива проходит на фоне тяжёлого финансового положения Украины — к 2027 году ей необходимо привлечь $52,6 млрд внешнего финансирования.
Подробности — в материале Зеленский открывает первый "Карпатский саммит"
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