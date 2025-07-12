https://ukraina.ru/20250712/ne-prosto-znanie-yazykov-kak-perevodchiki-stanovilis-shpionami-i-predopredelyali-sudbu-mira-1065092629.html

Не просто знание языков. Как переводчики становились шпионами и предопределяли судьбу мира

Не просто знание языков. Как переводчики становились шпионами и предопределяли судьбу мира - 12.07.2025 Украина.ру

Не просто знание языков. Как переводчики становились шпионами и предопределяли судьбу мира

Недавняя история с украинской переводчицей в институтах ЕС заставила вспомнить самые яркие примеры из прошлого, как представители этой профессии помогали советской разведке

2025-07-12T18:23

2025-07-12T18:23

2025-07-12T18:23

эксклюзив

ссср

сша

владимир зеленский

еврокомиссия

нато

ес

переводчики

разведка

великая отечественная война

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Скандал, в котором упомянут Владимир Зеленский, на днях приключился в Брюсселе, но в этот раз не из-за него самого.Еврокомиссия лишила аккредитации переводчицу с французского на украинский язык, заподозрив её в шпионаже. На закрытой встрече лидеров Евросоюза и главы киевского режима 19 декабря 2024 года на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США чешские переводчики заметили, что их коллега делает записи, а по регламенту на мероприятиях такого формата это запрещено. По итогам проверки службы безопасности все заметки о содержании разговора у девушки изъяли, а ей самой закрыли доступ в здание. Что будет с переводчицей дальше, решат власти Бельгии, но, в отличие от Еврокомиссии, которая отказалась от её услуг, НАТО, министерства обороны и иностранных дел Франции, а также постоянное представительство Франции в Брюсселе из списков сотрудников её не исключили.Действительно ли дело в нарушении регламента и представляющих ценность изъятых записях? Газета Le Monde обращает внимание на важные детали: сама девушка жила на Украине, но её родители – граждане РФ, она и её сестра работают внештатными переводчиками в НАТО, Еврокомиссии и французских министерствах около 20 лет, при этом посольства Украины в Париже и Брюсселе на протяжении нескольких лет отказывают ей в разрешении на работу на мероприятиях с участием Зеленского, как объясняют, из-за "профессиональных отношений с российскими властями".Вообще подобные скандалы на Украине уже случались. В конце 2017 года также по подозрению в шпионаже на Россию (и почему мы не удивлены?) спецслужбы задержали Станислава Ежова, заместителя руководителя протокола тогдашнего премьер-министра страны Владимира Гройсмана, личным переводчиком которого он зачастую выступал во время зарубежных визитов, в частности, на встречах с Джастином Трюдо в Канаде и Джо Байденом в бытность вице-президентом США, а также на секретных переговорах с Терезой Мэй на Даунинг-стрит, когда речь шла об антироссийских санкциях, помощи Великобритании Украине по части обороны и укрепления киберзащиты. Как утверждается, именно во время одной из загранкомандировок спецслужбы РФ и завербовали мужчину. Ежова арестовали, а впоследствии передали России в рамках обмена заключёнными в формате "35 на 35" в сентябре 2019 года (вместе с журналистом Кириллом Вышинским и нынешним советником главы ДНР Игорем Кимаковским).Вероятно, это всё внутриукраинские разборки. Но вообще переводчики, владеющие несколькими языками и имеющие доступ к первоисточникам информации или даже сведениям с грифом "секретно", нередко привлекались разведслужбами к выполнению крайне важных и рискованных миссий, которые в итоге определяли дальнейший ход мировой истории. Вот яркие тому примеры.Задания советской разведки в середине XX века выполнял переводчик агентства ТАСС Ян Черняк, ему доверяли опасные зарубежные командировки. Коллег он поражал блистательным знанием многих европейских языков (английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, румынского, венгерского, чешского), никто даже не догадывался, что Черняк – легендарный разведчик-нелегал, ставший одним из прототипов Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семёнова.Смесь разных языков Черняк слышал с самого детства - в Северной Буковине, входившей тогда в Австро-Венгрию, где он родился в 1909 году, проживали представители нескольких национальностей. В Берлине, куда поехал для дальнейшей учёбы в Политехническом колледже после окончания Пражского высшего технологического училища, начал интересоваться политикой, вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1930 году Черняк решил вернуться на родину, к тому моменту его родные Черновцы (сейчас город на Западной Украине) стали частью Румынии, и он попросил немецких товарищей помочь установить контакт с румынскими коммунистами, но вместо этого ему предложили познакомиться с военным разведчиком из СССР.В румынской армии он служил писарем в кавалерийском полку и передавал Советскому Союзу содержание секретных документов о штатном составе, вооружении частей, мобилизационных планах и прочих военных сведениях, к которым имел доступ. После демобилизации Черняк продолжил работать на советскую военную разведку в Германии, но, когда возник риск, что его раскроют, по решению Центра прибыл в Москву для прохождения спецподготовки, в ходе корой у него обнаружилась феноменальная способность с ходу запоминать до десяти страниц текста на любом языке.В Германию Черняк вернулся с заданием собрать информацию о работе авиационной и танковой промышленности, о производстве артиллерийских систем и боеприпасов к ним, о перспективных проектах по военной радиоэлектроники и радиолокации, а также заполучить сведения о разработке химического оружия. Секретные сведения, среди которых были чертежи новых немецких танков, он получил.Благодаря созданной мощной разведывательной сети "Крона" (в неё входили в том числе высокопоставленные военные из ставки Гитлера и, по словам сына Лаврентия Берии, конструктора-ракетчика Серго Гегечкори, любимые актрисы фюрера Ольга Чехова и Марика Рёкк), разведчик узнал о запланированном нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года и первым сообщил эту ценную информацию, а также передал сведения о танках (в т.ч. "Тигр" и "Пантера"), артиллерийских орудиях, реактивном вооружении, ракетах "Фау-1/2", разработках химического оружия, радиоэлектронных системах.Только за 1944 год Черняк переслал в СССР более 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры.Именно его донесения внесли важный вклад в разгром немецких фашистов под Белгородом и Курском в 1943-м. А позже – в создание советского атомного оружия. Информацию о разработках нового типа оружия Соединёнными Штатами Черняк собирал в Великобритании, а затем - в Канаде и США, куда прибыл по заданию руководства. В СССР он передал тысячи листов технических материалов.Во время работы на Туманном Альбионе Черняк в 1942 году завербовал учёного-физика из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета Алана Мэя, по приглашению американцев он трудился в Монреале над проектом атомной бомбы. В феврале 1945 года Москва поручила военному атташе посольства СССР в Канаде, резиденту военной разведки Николаю Заботину восстановить сотрудничество с англичанином,. Это сложное и ответственное задание он поручил своему подчинённому Павлу Ангелову (оперативный псевдоним "Бакстер").По телефону старший лейтенант сказал физику, что привёз ему из Европы подарок от старого друга, под этим предлогом и попал к нему домой. На пачке сигарет, которую протянул Ангелов, было название фирмы, которое было заранее оговорено Черняком, работавшим с Мэем. Опасаясь за свою безопасность из-за слежки со стороны канадской и британской разведки, учёный упорно отказывался от сотрудничества с СССР, но Ангелову в конечном итоге удалось его переубедить, во многом благодаря манере вести беседу, улавливая настроение собеседника, и прекрасному владению английским – ещё бы, накануне начала Великой Отечественной войны он прошёл полный курс подготовки в Институте военных переводчиков в Москве.Вот как тот момент позже вспоминал Мэй: "Когда я находился в Канаде, со мной вступил в контакт человек, личность которого я раскрывать воздержусь. Очевидно, он знал, что я работаю в Монреальской лаборатории, и хотел получить от меня информацию по атомной энергии. Я тщательно проанализировал вопрос о правомерности того, что развитие атомной энергии должно быть прерогативой лишь США. Я принял очень болезненное для себя решение о том, что следует предать общей гласности информацию по атомной энергии, и был серьёзно уверен в этом. <…> Все мои действия были очень болезненны для меня, я встал на этот путь, руководствуясь соображениями внести добрый вклад в дело спасения и ради безопасности рода человеческого. Разумеется, во всём этом не было моей личной выгоды".В последующем физик во время нескольких тайных встреч передал Ангелову документы, которые тот фотографировал в своей машине и сразу возвращал, подробный доклад о ходе работ в США по созданию атомной бомбы и схему её устройства, список американских и канадских объектов, где проводились научно-исследовательские работы, описание установок для разделения изотопа урана и процесса получения плутония, но самое главное - образцы обогащённого урана.Эти вещества представляли большой интерес для советских учёных, которые активно работали над созданием собственной атомной бомбы в свете угрозы того, что такое оружие уже было в распоряжении США. А они, как покажут добытые позже разведкой сведения, разрабатывали тайные планы по нанесению ударов атомными бомбами по городам СССР, как сделали это с Хиросимой и Нагасаки. Ценной была и информация от Мэя о том, что собственный ядерный проект намеревалась развивать Великобритания в тайне от США.В итоге некий предатель выдал Мэя, и его арестовали, но даже в этой ситуации он не выдал ни Ангелова, ни Черняка, а им самим пришлось срочно вернуться на Родину.Читайте также: Рождённый американским разведчиком. Как советский украинец в армии США с нацистами воевал

https://ukraina.ru/20190603/1023776502.html

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эксклюзив, ссср, сша, владимир зеленский, еврокомиссия, нато, ес, переводчики, разведка, великая отечественная война, адольф гитлер, ядерное оружие, уран