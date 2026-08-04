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Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа

Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа - 04.08.2026 Украина.ру

Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа

ВСУ усилили удары по гражданским объектам. ВС РФ уничтожают противника и технику. США до сих пор не восстановили запасы переданных Украине ракет

2026-08-04T09:00

2026-08-04T09:00

2026-08-04T09:00

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пентагон

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Посол по особым поручениям министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим усилили удары по гражданским объектам. При этом курс на террор против мирного населения, взятый при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове, сохраняется и расширяется.По словам дипломата, после кадровых перестановок в военном руководстве Украины тенденция к нанесению ударов по гражданской инфраструктуре получила дальнейшее развитие.На фоне отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова, а также акции против тогдашнего главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре.Мирошник посетовал, что за минувшую неделю от атак противника погибли 49 граждан России, среди которых четыре ребенка."За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе четверо детей", - уточнил он в еженедельном докладе.По его словам, в большом количестве было использовано вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью с целью нанести наибольший урон населению. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинцы выпустили не менее 6974 боеприпасов, добавил он.Дипломат подчеркнул, что подавляющее большинство вооружений, используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима.В то же время посольство России в Оттаве обратило внимание на то, что правительство Канады демонстративно умалчивает об ударах Киева по российской гражданской инфраструктуре, что равносильно их поощрению."Когда обвинения направлены в адрес России, канадские официальные лица мгновенно тиражируют любые вбросы из "цирка Зеленского". Однако, когда Киев убивает российских детей, наносит удары по пассажирским автобусам и обстреливает жилые кварталы, Канада предпочитает хранить гробовое молчание касательно этих отвратительных и чудовищных преступлений", – говорится в заявлении в телеграм-канале посольства.Российская дипмиссия подчеркнула, что действия ВСУ являются преднамеренным терроризмом.Провалы ВСУВ ночь на вторник и утром взрывы гремели в Сумах, Киевской области (в частности, в Броварах), в Николаеве, Днепропетровске и других регионах Украины.Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили управляемыми авиабомбами цели в Сумах, Харькове, временно оккупированном Запорожье.Местные власти пожаловались на пожар после прилета по промышленному объекту в Запорожье.В Сумах зафиксированы прилеты в трех местах, поражена инфраструктура.Минобороны России утром информировало, что ВС РФ продолжили бить по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.В результате они поразили сухогруз с грузами военного назначения в порту Николаева в Одесской области. Также ударили по сухогрузу, разгружавшему военные грузы в порту Южный. Кроме прочего, на переходе морем южнее Одессы было поражено два морских судна типа "сухогруз", доставлявших вооружение и военное имущество в порты Украины. Помимо этого, армия России в порту Черноморск поразила Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ ремонтировали военную автотехнику.На Херсонском направлении российские военные уничтожают укрытия и транспорт противника в Тягинке, Веровке, Понятовке, в самом Херсоне и на острове Карантинный. ВСУ выпустили 22 снаряда по шести селам левого берега — данные о пострадавших уточняются.Западный фланг Запорожского участка. ВС РФ пытаются переломить ход сражения. Они продолжают пробиваться к Юрковке от Малых Щербаков. На восточном фланге — тактические успехи западнее Новосёловки, идут бои за освобождение Долинки. В районе Любицкого россияне наносят удары по технике и огневым точкам ВСУ на рубеже Тимошовка–Новосолошино–Мировка. Ситуация в Терноватом остается напряженной.На Днепровском направлении ВС РФ бьют по позициям ВСУ в районе Зелёного и Шевченковского, к юго-западу от Покровского. Под Поддубным натиск ВСУ снизился.На Добропольском направлении россияне продвинулись в районе Мирного, в сторону Гулёво. Из Водянского врага практически выбили. Севернее Красноярского идет бой за террикон шахты — ВСУ держат там позиции. На восточном фланге Добропольского выступа ВС РФ от Красного Кута идут к Новогригоровке.Константиновский участок. Основные бои гремят на южных окраинах Алексеево-Дружковки. С юго-запада продолжается штурм Николайполья. С северо-востока ВС РФ пытаются сломить сопротивление в Ижевке, чтобы выйти к Алексеево-Дружковке и отсюда.Славянское направление. Тяжелые бои в районе Васютинского и Першомарьевки. У Николаевки и Стародубовки — позиционное противостояние. В Славянске россияне обрушили секцию бетонного моста через реку Кривой Торец.На Краснолиманском направлении ВСУ сохраняют очаги сопротивления в Лимане, а на северном участке, у Редкодуба, снова наращивают давление. Российское командование бросает силы, чтобы купировать угрозу.Купянское направление. ВС РФ расширяют зону контроля в западной части Купянска и продвигаются к Московке. Интенсивные бои идут в районе Радьковки и Кондрашовки. На восточном берегу Оскола — бои за Купянск-Узловой и планомерная зачистка прибрежной полосы.Харьковский фронт. Прорвать оборону в Казачьей Лопани пока не вышло. Минобороны сообщило об освобождении Белого Колодезя — опираясь на него, можно двигаться к Приколотному и Великому Бурлуку. Продолжаются столкновения за Бакшеевку и Ивановку, где от позиций ВСУ почти ничего не осталось.На Бурлукском направлении группировка "Север" продолжает наступление вглубь территории противника.Сумское приграничье. Противник контратакует в северной части Могрицы, интенсивные бои идут в районе Великой Рыбицы. Севернее — бои у Хотени и в лесах возле Иволжанского. На Глуховском участке — бои у Уланово и расширение подконтрольной территории в районе села Сопычь.Истощение арсеналов СШАСША до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, которые были переданы Украине с 2022 года, следует из бюджетных документов Пентагона.Первые контракты на восполнение запасов были подписаны еще в 2022–2023 финансовом году, но американская армия до сих пор их полностью не получила, так как производство ракет занимает до трех лет.В конце 2022 финансового года конгресс профинансировал 148 дополнительных ракет сверх базового заказа. Большая их часть поступает военным только сейчас — с октября 2025 по июнь 2026 года.В 2023 финансовом году конгресс выделил на восполнение еще 1,44 миллиарда долларов, но из-за загрузки заводов часть этих ракет должна поступить военным лишь в конце 2026 и в 2027 годах.Всего по базовой программе в 2026 году армия США должна получить 166 ракет PAC-3 MSE. При этом с мая по август поставок не предусмотрено. В Пентагоне объясняют такие паузы в том числе выполнением экспортных контрактов.Дополнительную нагрузку на американские запасы создала операция против Ирана. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), запасы PAC-3 MSE могли сократиться примерно на 65 процентов.Украинские СМИ отметили, что Киев просил лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot еще у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, но тогда ему отказали без объяснения причин."Мы пытались (получить лицензию - ред.) и предлагали различные варианты, но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений", - пишут они со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с обсуждениями.По его словам, если бы предыдущая администрация США в то время одобрила предложение, то Украина якобы уже могла бы производить перехватчики. Как уточняется, с этим предложением украинская сторона обращалась к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.Издание также пишет со ссылкой на украинских чиновников, что нынешний президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу Владимира Зеленского о ракетах Patriot не стал брать на себя обязательства предоставить их Киеву.Ранее Трамп заявил, что Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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