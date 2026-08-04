Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией - 04.08.2026 Украина.ру
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Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией
Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией - 04.08.2026 Украина.ру
Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией
Правительство Латвии во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Об этом 4 августа пишет РИА Новости
2026-08-04T08:47
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"Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции... Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны", — заявил Кулбергс латвийскому новостному порталу LETA.По его словам, на заседании 4 августа будет рассмотрено предложение МВД Латвии полностью закрыть границу.31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух.В свою очередь, в пограничном комитете Белоруссии сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.В 2021 году Литва, Латвия и Польша заявили о значительном росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, и обвинили Минск в создании миграционного кризиса.Белорусская сторона категорически отрицала эти обвинения, указывая на насильственное выдворение мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также на случаи обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.Ранее сообщалось, что в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, мигранты, граница, беженцы, МВД, ЕС, Мир без границ

Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

08:47 04.08.2026 (обновлено: 08:52 04.08.2026)
 
© Фото : Sputnik / Sergey MelkonovГраница Белоруссии и Латвии
Граница Белоруссии и Латвии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Sputnik / Sergey Melkonov
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Правительство Латвии во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс. Об этом 4 августа пишет РИА Новости
"Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции... Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны", — заявил Кулбергс латвийскому новостному порталу LETA.
По его словам, на заседании 4 августа будет рассмотрено предложение МВД Латвии полностью закрыть границу.
31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух.
В свою очередь, в пограничном комитете Белоруссии сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.
В 2021 году Литва, Латвия и Польша заявили о значительном росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, и обвинили Минск в создании миграционного кризиса.
Белорусская сторона категорически отрицала эти обвинения, указывая на насильственное выдворение мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также на случаи обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Ранее сообщалось, что в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС.
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