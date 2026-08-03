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Северный флот отработал в Баренцевом море уничтожение корабельных группировок противника

Северный флот отработал в Баренцевом море уничтожение корабельных группировок противника - 03.08.2026 Украина.ру

Северный флот отработал в Баренцевом море уничтожение корабельных группировок противника

Разнородные силы Северного флота ВМФ РФ провели в Баренцевом море учение по уничтожению корабельных группировок условного противника с нанесением комбинированного ракетного удара. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Северного флота

2026-08-03T08:40

2026-08-03T08:40

2026-08-03T08:40

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"На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря", — говорится в сообщении.В учении были задействованы корабельная ударная группа в составе фрегата "Адмирал Головко" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", а также береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион".По информации флота, экипаж фрегата "Адмирал Головко" выполнил результативную стрельбу крылатой ракетой "Калибр", а экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" поразил цель крылатой ракетой "Вулкан".В пресс-службе добавили, что ракетный дивизион БРК "Бастион" береговых войск Северного флота выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Оникс" из позиционного района на полуострове Рыбачий.В развитие успеха учения атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" также выполнил стрельбу по мишенной позиции тремя крылатыми ракетами "Гранит" из подводного положения."На отдельных этапах к учению были привлечены противолодочный самолет Ту-142, бомбардировщики Су-24М, палубные истребители МиГ-29К, а также ракетоносцы Ту-22М3 и самолет заправщик Ил-78", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.В июле помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью СМИ, что страны Запада стремятся лишить Россию доступа к международным морским маршрутам.Подробнее о морской политике Соединённых Штатов - в материале Ростислава Ищенко Морская война.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, новости, россия, вмф, баренцево море, военные учения, ракеты, "калибр", авиация, апл