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В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия - 03.08.2026 Украина.ру
В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Об этом со ссылкой на российского постпреда при организации Виктора Васильева 3 августа сообщает РИА Новости
2026-08-03T08:05
2026-08-03T08:05
2026-08-03T08:05
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виктор васильев
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стратегия национальной безопасности
ядерная доктрина
белоруссия
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"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения", — ответил Васильев на вопрос корреспондента агентства, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.Российский постпред пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указывается "возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".Васильев также подчеркнул, что Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, учитывая многовековую историю связей между народами. Подробнее - в публикации Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, одкб, виктор васильев, ядерное оружие, стратегия национальной безопасности, ядерная доктрина, белоруссия, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, ОДКБ, Виктор Васильев, Ядерное оружие, Стратегия национальной безопасности, ядерная доктрина, Белоруссия, Мир без границ
В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Об этом со ссылкой на российского постпреда при организации Виктора Васильева 3 августа сообщает РИА Новости
"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения", — ответил Васильев на вопрос корреспондента агентства, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.
Российский постпред пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указывается "возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".
Васильев также подчеркнул, что Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, учитывая многовековую историю связей между народами. Подробнее - в публикации Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру