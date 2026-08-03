В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия - 03.08.2026 Украина.ру
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В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия - 03.08.2026 Украина.ру
В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Об этом со ссылкой на российского постпреда при организации Виктора Васильева 3 августа сообщает РИА Новости
2026-08-03T08:05
2026-08-03T08:05
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россия
одкб
виктор васильев
ядерное оружие
стратегия национальной безопасности
ядерная доктрина
белоруссия
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"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения", — ответил Васильев на вопрос корреспондента агентства, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.Российский постпред пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указывается "возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".Васильев также подчеркнул, что Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, учитывая многовековую историю связей между народами. Подробнее - в публикации Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, Россия, ОДКБ, Виктор Васильев, Ядерное оружие, Стратегия национальной безопасности, ядерная доктрина, Белоруссия, Мир без границ

В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия

08:05 03.08.2026
 
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Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Об этом со ссылкой на российского постпреда при организации Виктора Васильева 3 августа сообщает РИА Новости
"Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения", — ответил Васильев на вопрос корреспондента агентства, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.
Российский постпред пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указывается "возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".
Васильев также подчеркнул, что Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией, учитывая многовековую историю связей между народами. Подробнее - в публикации Россия хочет дружбы с Арменией, но у других членов ОДКБ "свои интересы" — постпред.
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