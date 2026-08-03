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Сгорают дотла. Пожары уничтожают США и Европу

Сгорают дотла. Пожары уничтожают США и Европу - 03.08.2026 Украина.ру

Сгорают дотла. Пожары уничтожают США и Европу

Лесные пожары ворвались на территорию Спокана – крупного американского города в штате Вашингтон, с населением четверть миллиона человек, – пожирая общественные... Украина.ру, 03.08.2026

2026-08-03T10:21

2026-08-03T10:21

2026-08-03T10:21

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Лесные пожары ворвались на территорию Спокана – крупного американского города в штате Вашингтон, с населением четверть миллиона человек, – пожирая общественные здания и жилые дома. Площадь пожара в одном из его районов составила около 280 гектаров и продолжает быстро расти, угрожая населенному пункту полным уничтожением.Местные власти объявили экстренную эвакуацию. Губернатор штата Роберт Фергюсон ввел в Спокане режим чрезвычайной ситуации. На выездах из города образовались многокилометровые пробки, а ключевые магистрали полностью заблокированы машинами, в которых находятся напуганные американцы.Под угрозой оказались пациенты военного госпиталя для ветеранов армии США. Десятки тысяч жителей штата остались без света – официальные издания сообщают, что эти районы обесточили для помощи пожарным расчетам, но большинство комментаторов полагают, что пожары уничтожили линии электропередач и подстанции.Эксперты говорят, что в случае уничтожения Спокана нынешний лесной пожар может стать самым разрушительным в новейшей истории Соединённых Штатов Америки, а его потенциальные последствия способны превзойти последствия грандиозного пожара в Калифорнии, который вспыхнул в январе 2025 года, и нанёс ущерб на сумму около 57 миллиардов долларов.Тогда в огне погибли пять человек, а 100 тысяч американцев эвакуировали из своих домов – включая бывшего вице-президента США Камалу Харрис. Огонь уничтожил дома голливудских знаменитостей, среди которых оказались Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Кэри Элвес и Мэнди Мур."Нельзя описать словами чудовищность разрушений, свидетелями и жертвами которых мы являемся. Мы сочувствуем нашим друзьям и соседям, которые также потеряли свои дома и бизнес в этой трагедии", – заявил в интервью телеканалу CNN комический актер Билли Кристал, потерявший в огне пожара своё жилище.Но недвижимость кинозвёзд была застрахована, они получили за сгоревшие дома солидную компенсацию. В то время как десятки тысяч бедных калифорнийцев утратили в результате разгула стихии всё имущество, пополнив армию бездомных, обитающих под путепроводными мостами Лос-Анджелеса.Избранный президент Дональд Трамп обвинял в этой катастрофе демократические власти самого богатого американского штата. Они годами экономили на профилактических противопожарных работах, ликвидировали под коммерческую застройку специальные пожарные водоемы, сокращали штаты профессиональных огнеборцев и не стали модернизировать их технику – несмотря на предупреждения экологов, которые заранее предсказывали возможность наступления серьезных пожаров.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который считается одним из вероятных кандидатов от Демократической партии на предстоящих выборах президента, сжёг в калифорнийских пожарах все свои рейтинги, и они окончательно не восстановились даже спустя полтора года. Но теперь лесные пожары так же методично уничтожают рейтинг Дональда Трампа и Республиканской партии США, усиливая растущее недовольство действиями Белого дома и предвещая "слонам" разгромное поражение на осенних промежуточных выборах.Американские власти повторяют при Трампе те же ошибки, которые совершала администрация Байдена. Они по-прежнему держат своих пожарников на голодном пайке, предпочитая вкладывать миллиарды в военно-промышленный комплекс США.Производство новой пожарной техники практически остановлено, а закупки на федеральном уровне не проводятся. Работы по созданию новых противопожарных водохранилищ, которые являются совершенно необходимыми в условиях наступающей на Америку засухи, по сути даже не начинались – хотя команда Трампа обещала заняться этим вопросом во время предвыборной кампании в 2024 году.Республиканские политологи прямо заявляют, что в бюджете нет лишних денег – потому что государственный долг США достиг исторического максимума, составив почти 40 триллионов долларов. Но если ситуация не изменится, страну захлестнут катастрофические пожары, которые будут выжигать целые города – как это происходит сегодня в Спокане.Аналогичная ситуация наблюдается в Европейском союзе, который также страдает от пожаров после рекордной жары, зафиксированной в большинстве европейских стран в начале июля.Особенно пострадала Франция. По данным местного министерства внутренних дел, общая площадь возгорания составила не менее 115 тысяч гектаров. Часть этой территории стала в последние годы безлюдной. Разорившиеся крестьяне покинули охваченные кризисом департаменты, и зачастую там не осталось не только пожарных, но даже полиции. Запустение способствует развитию очагов огромного лесного пожара. А возгорания обычно обнаруживаются властями с большим опозданием, потому что в стране не хватает средств для авиационной разведки.Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что пожарники располагают необходимым количеством пожарных машин. Но по данным издания Le Journal du Dimanche, французские власти тайно запросили у Брюсселя специализированную технику. Пожарные Франции задействуют в своей работе устаревшее оборудование, а представитель профсоюза пожарных Себастьян Бувье заявил, что местные огнеборцы экипированы хуже, чем французские репортеры, которым выдают в редакциях современные респираторы.Британская газета The Times цитирует в своём репортаже печальные слова французских пожарных: "У нас осталась только одна пожарная машина... Мы просто даем домам сгорать до конца"."Сегодня у нас самая тяжелая ситуация из всех, которые когда-либо возникали, самая тяжелая со времен Второй мировой войны. Надо смотреть правде в глаза: предстоящие недели будут тяжелыми. Мы должны держаться", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон, признавая катастрофический размах охвативших страну пожаров.Тем не менее, французское руководство не желает увеличивать финансирование системы гражданской обороны и противопожарной защиты, мотивируя это все той же нехваткой бюджетных средств. Париж предпочитает выделять миллиарды долларов на помощь киевскому режиму, игнорируя бедственное положение своих соотечественников.Дошло до того, что жители Жиронды с иронией предложили переименовать свой пылающий департамент в Украину – чтобы Макрон наконец-то обратил внимание на проблемы проживающих в нем французов.Разрушительные лесные пожары становятся важным фактором европейской и американской политики. Согласно прогнозам синоптиков, в следующем году США и Евросоюза столкнутся с еще более тяжелыми последствиями глобального потепления.Западный мир сгорает, но его лидеры не делают ничего, чтобы исправить эту ситуацию, которая неизбежно приведет в ближайшем будущем к серьёзным последствиям для социальной сферы и экономики.

https://ukraina.ru/20230815/1048706889.html

https://ukraina.ru/20221229/1042238063.html

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Сергей Котвицкий

сша, франция, европа, эммануэль макрон, камала харрис, республиканская партия, демократическая партия, cnn, дональд трамп, эксклюзив