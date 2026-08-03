Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе - 03.08.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260803/uroki-proshlogo-flakturm--bashni-pvo-lyuftvaffe-1082060462.html
Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе
Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе - 03.08.2026 Украина.ру
Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе
Естественная реакция в случае грозы с воздуха – прятаться под землю. Но иногда действует и другая логика. Её продемонстрировал "сумрачный тевтонский гений" во время Второй Мировой войны, когда Люфтваффе начало строить башни ПВО, представляющие собой совмещение в одной наземной постройке бомбоубежища и платформы для зенитных орудий
2026-08-03T08:00
2026-08-03T08:00
история
история
берлин
рейх
вена
адольф гитлер
вторая мировая война
пво
бомбоубежища
бункер
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Собственно логика сооружения башен ПВО понятна – перед немецкими зенитчиками стоял вопрос защиты внутренних частей городов, куда зенитки с окраин просто не доставали. Крыши домов в принципе для размещения пушек не предназначены (в лучшем случае там можно разместить мелкокалиберные орудия и средства наблюдения), а помещение их на земле ограничивает сектор обстрела. Министерство вооружения и боеприпасов предлагало использовать как площадки для зениток башни здания Рейхстага (для чего предполагалось временно демонтировать скульптуры и купол), но проект зарубили.Непосредственным же предшественником башен ПВО стали "башни Винкеля" – разработанные в 1934 году наземные бомбоубежища конусообразной формы (похожие на ракеты), вместимостью в 300-750 человек. Построили их под сто штук, и они неплохо показали себя во время войны.Обсуждение возможности строительства башен стартовало с началом Второй Мировой войны – командование Люфтваффе вполне рационально оценивало свои возможности не допустить британскую авиацию к своим городам. Адольф Гитлер же, со своей стороны, отметил, что местное население не будет возражать против строительства таких сооружений только в том случае, если в них можно будет прятаться от бомбардировок.Проекты были утверждены после налёта на Берлин британских бомбардировщиков в ночь на 26 августа 1940 года (его частно называют первым, но он, скорее первый групповой – вообще первый был 8 июля – его выполнил одиночный французский бомбардировщик).С архитектурной точки зрения башни проектировал Фридрих Таммс по эскизам Адольфа Гитлера (он как художник рисовал, преимущественно, архитектуру). Общее руководство и согласование с генеральным планом застройки Берлина осуществлял Генеральный инспектор строительства Альберт Шпеер.Непосредственно строительством занималась организация Тодта, причём велось оно стахановскими темпами, круглосуточно – на строительство комплекса в Тиргартене ушло всего полгода – с октября 1940 по апрель 1941 года. А там только бетона было залито 100 тыс. кубометров. Первые башни строились только квалифицированными рабочими, потом к строительству начали привлекать обычных граждан в рамках трудовой повинности и военнопленных.Не смотря на пресловутый орднунг, точных данных относительно стоимости строительных работ нет. Стоимость строительства боевой башни в Тиргартене (самой дорогой из построенных) оценивается в 45 млн рейсхмарок, что соответствует средней цене примерно 700 истребителей Bf-109 (мы тут, конечно, допускаем некорректное сравнение – истребитель стоил гораздо дороже, ведь в стоимость входят запчасти, боеприпасы, ГСМ и подготовка пилота).Башни были двух основных типов – L и G. Две башни составляли комплекс. Размещались они в парковых зонах, в стороне от жилой застройки.L-Turm – это башня управления огнём, на которой размещались системы обнаружения, командный пункт и узел связи. Башня была оснащена двумя радиолокаторами (поисковым и точного наведения), постами визуального наблюдения с оптическими дальномерами, в некоторых случаях – звукоулавливатели и прожектора (это оборудование не самое тяжёлое и более терпимое к размещению относительно линии горизонта). Для самообороны башни имели мелкокалиберные автоматические пушки.Система управления огнём была продвинутой – радиолокатор наводился по информации, полученной от других локаторов, размещаемых за городом. Огонь из крупнокалиберных зенитных орудий вёлся автоматически – по командам с L-Turm (визуально наводились только мелкокалиберные автоматы). При этом их наводчики, по сути, были заменителями сервомоторов – их работа состояла в том, чтобы навести пушку на определённый участок неба по данным с пункта управления совмещая визиры реального и необходимого положения ствола орудия. Когда оба визира (горизонтальной и вертикальной наводки) совмещались – пушка стреляла. Учитывая низкую точность зенитного огня, расчёт состояла в том, чтобы прикрыть разрывами как можно большее пространство перед летящими бомбардировщиками.В L-Turm в Тиргартене находился командный пункт ПВО Берлина. Формально к этому комплексу относилась и находившаяся в Треммене (30 км к западу от столицы Рейха) башня с РЛС "Панорама".L-Turm первого поколения в плане была прямоугольной – 70,5 на 35 м., при высоте 39 м. Башни второго поколения были меньшими – 23,5 на 39 м, но высота – 42 м.G-Turm – собственно боевая платформа, на которой были размещены четыре зенитных орудия калибром 105 или четыре спаренных 128 мм, а также три-четыре десятка 20-мм автоматических пушек в одноствольных или счетверённых установках. Имелся элеватор, по которым на площадку поднимали боеприпасы, прикрытый бронекуполом весом более 70 тонн. Находилась она на расстоянии от 160 до 500 метров от L-Turm, чтобы не создавать помехи наблюдателям (дым, вспышки, вибрация и т.п.) и была связана с ней трубопроводами и кабелями.G-Turm первого поколения представляла собой квадратное в плане шестиэтажное сооружение с подвалом. Длина сторон – 75 метров, высота – 39 метров. Стены и крыша изготавливались из фортификационного железобетона. Толщина стен достигала 2,5 м, а крыши – 3,5 м, что, по расчётам, позволяло выдержать прямое попадание авиабомбы массой до 1000 кг.G-Turm второго поколения были восьмиэтажными, размером 57 на 57 м и высотой в 42 м. Толщина стен составляла 2 метра у основания и метр у перекрытий. В порядке удешевления конструкции было решено отказаться от окон (что привело к необходимости установки более мощной вентиляции) и запасного командно-наблюдательного пункта, зато орудийные установки получили защиту – бетонные стены и крышу.G-Turm третьего поколения (два комплекса в Вене, построенные в 1944-45 годах) были шестнадцатиугольными, диаметром 43 метра и высотой 45 и 55 м. Площадки для орудий на них располагались теснее и были накрыты общей крышей.Башня имела автономную систему водоснабжения и резервный электрогенератор. По боевой тревоге она отключалась от городской сети – чтобы исключить нарушение боевой работы в случае перебоев с электричеством. В башне имелась кухня и хлебопекарня.В башнях обоих типов были убежища для гражданских лиц. В L-Turm – на 8 тыс. мест, в G-Turm – на 22 тыс. По имеющимся данным во время одной из бомбардировок Гамбурга в комплексе укрывалось 60 тыс. человек. В L-Turm размещались также госпитали и учебные классы. В берлинских башнях большие площади были выделены для хранения музейных ценностей.Всего было построено 8 комплексов башен ПВО:- три в Берлине (первое поколение, полностью разрушены после войны);- три в Вене (второе и третье поколения, последние по постройке комплексы сохранились);- два в Гамбурге (первое и второе поколения, частично сохранились).Строительство третьего комплекса в Гамбурге и двух в Бремене так и не было начато.Эффективность башен именно как средства ПВО сомнительна. Их ценность определялась эффективностью зенитной артиллерии, чьи возможности вести прицельный огонь были ограниченными. Иное дело – размещённые на них средства обнаружения. Отдельная статистика по артиллерии башен ПВО немцами не велась, но сравнение разрушений Гамбурга, где башни были, и Дрездена, который, по сути, не был прикрыт с воздуха, показывают полное отсутствие разницы – воздушная мощь союзников была подавляющей.Зато как убежища они показали себя с лучшей стороны – ни одно из этих сооружений разрушено не было. Причём, что характерно, не только в ходе бомбёжек (прямых попаданий бомб крупного калибра не было), но и во время уличных боёв – берлинские башни прекратили огонь и капитулировали только 2 мая 1945 года, по приказу начальника гарнизон Берлина генерала Гельмута Вейдлинга. Впрочем, собственно в боях они участия и не принимали – зенитная артиллерия вниз стрелять не могла, амбразур для стрельбы внизу не было, окна на башнях первого типа во время бомбёжек и обстрелов закрывались глухими бронезаслонками.Сами создатели башен больше видели в них средство монументальной пропаганды. Таммс называл их "Стреляющими соборами", а чешско-австрийский архитектор Ян Табор позже писал о них так:"Не отрицая военной целесообразности этих сооружений, мы* с самого начала видели в них лишь архитектурные формы. Это нечто вроде египетских пирамид. (…) Они – носители идеи элементарного чувства силы, прочности и воли к жизни".В позднейшие времена гигантских наземных сооружений, рассчитанных на размещения и вооружения, и гражданского населения не строили. Но, например, антенны локаторов ЗРК С-25 и С-125 обычно размещали на искусственных курганах (в первом случае под насыпью высотой около двух метров был заглублённый бункер для расчёта и оборудования). На таких же земляных сооружениях размещаются сейчас самоходные ЗРК, прикрывающие московские аэропорты.* Сам Табор к числу этих "мы" не относился – он родился в 1944 году.
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https://ukraina.ru/20260629/uroki-proshlogo-mittelverke--glavnyy-podzemnyy-zavod-iii-reykha-1080441712.html
https://ukraina.ru/20260622/uroki-proshlogo-fyurerbunker-ne-spasshiy-fyurera-1080235026.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, берлин, рейх, вена, адольф гитлер, вторая мировая война, пво, бомбоубежища, бункер
История, История, Берлин, Рейх, Вена, Адольф Гитлер, Вторая мировая война, ПВО, бомбоубежища, бункер

Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе

08:00 03.08.2026
 
© Фото : Открытый источникБашня ПВО в Берлине (район Тиргартен)
Башня ПВО в Берлине (район Тиргартен) - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Естественная реакция в случае грозы с воздуха – прятаться под землю. Но иногда действует и другая логика. Её продемонстрировал "сумрачный тевтонский гений" во время Второй Мировой войны, когда Люфтваффе начало строить башни ПВО, представляющие собой совмещение в одной наземной постройке бомбоубежища и платформы для зенитных орудий
Собственно логика сооружения башен ПВО понятна – перед немецкими зенитчиками стоял вопрос защиты внутренних частей городов, куда зенитки с окраин просто не доставали. Крыши домов в принципе для размещения пушек не предназначены (в лучшем случае там можно разместить мелкокалиберные орудия и средства наблюдения), а помещение их на земле ограничивает сектор обстрела. Министерство вооружения и боеприпасов предлагало использовать как площадки для зениток башни здания Рейхстага (для чего предполагалось временно демонтировать скульптуры и купол), но проект зарубили.
Непосредственным же предшественником башен ПВО стали "башни Винкеля" – разработанные в 1934 году наземные бомбоубежища конусообразной формы (похожие на ракеты), вместимостью в 300-750 человек. Построили их под сто штук, и они неплохо показали себя во время войны.
Обсуждение возможности строительства башен стартовало с началом Второй Мировой войны – командование Люфтваффе вполне рационально оценивало свои возможности не допустить британскую авиацию к своим городам. Адольф Гитлер же, со своей стороны, отметил, что местное население не будет возражать против строительства таких сооружений только в том случае, если в них можно будет прятаться от бомбардировок.
Проекты были утверждены после налёта на Берлин британских бомбардировщиков в ночь на 26 августа 1940 года (его частно называют первым, но он, скорее первый групповой – вообще первый был 8 июля – его выполнил одиночный французский бомбардировщик).
С архитектурной точки зрения башни проектировал Фридрих Таммс по эскизам Адольфа Гитлера (он как художник рисовал, преимущественно, архитектуру). Общее руководство и согласование с генеральным планом застройки Берлина осуществлял Генеральный инспектор строительства Альберт Шпеер.
Развалины Гамбурга. 1945 год - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
18 августа 2025, 08:00История
Стратегия бомбардировок. Опыт воздушного наступления на ГерманиюВ одной из ненаучно-фантастических книжек британский агент Виктор Суворов писал, что, если бы у СССР была бы тысяча бомбардировщиков ТБ-7/Пе-8, на СССР никто бы не напал – боялись быть вбомблёнными в каменный век. Кого он хотел обмануть непонятно – общеизвестно, что союзники сбросили на Германию 1,8 мегатонн бомб, но Берлин взяла русская пехота
Непосредственно строительством занималась организация Тодта, причём велось оно стахановскими темпами, круглосуточно – на строительство комплекса в Тиргартене ушло всего полгода – с октября 1940 по апрель 1941 года. А там только бетона было залито 100 тыс. кубометров. Первые башни строились только квалифицированными рабочими, потом к строительству начали привлекать обычных граждан в рамках трудовой повинности и военнопленных.
Не смотря на пресловутый орднунг, точных данных относительно стоимости строительных работ нет. Стоимость строительства боевой башни в Тиргартене (самой дорогой из построенных) оценивается в 45 млн рейсхмарок, что соответствует средней цене примерно 700 истребителей Bf-109 (мы тут, конечно, допускаем некорректное сравнение – истребитель стоил гораздо дороже, ведь в стоимость входят запчасти, боеприпасы, ГСМ и подготовка пилота).
Башни были двух основных типов – L и G. Две башни составляли комплекс. Размещались они в парковых зонах, в стороне от жилой застройки.
© Фото : Открытый источник105-мм зенитное орудие на башне ПВО в Берлине. Справа внизу - корабельный элеватор для подачи снарядов
105-мм зенитное орудие на башне ПВО в Берлине. Справа внизу - корабельный элеватор для подачи снарядов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Открытый источник
105-мм зенитное орудие на башне ПВО в Берлине. Справа внизу - корабельный элеватор для подачи снарядов
L-Turm – это башня управления огнём, на которой размещались системы обнаружения, командный пункт и узел связи. Башня была оснащена двумя радиолокаторами (поисковым и точного наведения), постами визуального наблюдения с оптическими дальномерами, в некоторых случаях – звукоулавливатели и прожектора (это оборудование не самое тяжёлое и более терпимое к размещению относительно линии горизонта). Для самообороны башни имели мелкокалиберные автоматические пушки.
Система управления огнём была продвинутой – радиолокатор наводился по информации, полученной от других локаторов, размещаемых за городом. Огонь из крупнокалиберных зенитных орудий вёлся автоматически – по командам с L-Turm (визуально наводились только мелкокалиберные автоматы).
При этом их наводчики, по сути, были заменителями сервомоторов – их работа состояла в том, чтобы навести пушку на определённый участок неба по данным с пункта управления совмещая визиры реального и необходимого положения ствола орудия. Когда оба визира (горизонтальной и вертикальной наводки) совмещались – пушка стреляла. Учитывая низкую точность зенитного огня, расчёт состояла в том, чтобы прикрыть разрывами как можно большее пространство перед летящими бомбардировщиками.
Территория ставки Гитлера Вервольф - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
24 июля, 08:00История
Уроки прошлого. Оборотню – оборотнево: ставка Гитлера под ВинницейКогда в 2022 году обсуждался вопрос в каком именно бункере сидит Зеленский никто не упоминал о бывшей ставке Гитлера Werwolf неподалёку от посёлка Стрижавка под Винницей. Конечно было бы красиво, но в 1944 году немцы подольский бункер подорвали. Так что прятаться там Зеленский никак не мог и даже неизвестно, бывал ли он в Стрижавке
В L-Turm в Тиргартене находился командный пункт ПВО Берлина. Формально к этому комплексу относилась и находившаяся в Треммене (30 км к западу от столицы Рейха) башня с РЛС "Панорама".
L-Turm первого поколения в плане была прямоугольной – 70,5 на 35 м., при высоте 39 м. Башни второго поколения были меньшими – 23,5 на 39 м, но высота – 42 м.
G-Turm – собственно боевая платформа, на которой были размещены четыре зенитных орудия калибром 105 или четыре спаренных 128 мм, а также три-четыре десятка 20-мм автоматических пушек в одноствольных или счетверённых установках. Имелся элеватор, по которым на площадку поднимали боеприпасы, прикрытый бронекуполом весом более 70 тонн. Находилась она на расстоянии от 160 до 500 метров от L-Turm, чтобы не создавать помехи наблюдателям (дым, вспышки, вибрация и т.п.) и была связана с ней трубопроводами и кабелями.
© Фото : Открытый источникБашня ПВО в Вене. Современное состояние
Башня ПВО в Вене. Современное состояние - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Открытый источник
Башня ПВО в Вене. Современное состояние
G-Turm первого поколения представляла собой квадратное в плане шестиэтажное сооружение с подвалом. Длина сторон – 75 метров, высота – 39 метров. Стены и крыша изготавливались из фортификационного железобетона. Толщина стен достигала 2,5 м, а крыши – 3,5 м, что, по расчётам, позволяло выдержать прямое попадание авиабомбы массой до 1000 кг.
G-Turm второго поколения были восьмиэтажными, размером 57 на 57 м и высотой в 42 м. Толщина стен составляла 2 метра у основания и метр у перекрытий. В порядке удешевления конструкции было решено отказаться от окон (что привело к необходимости установки более мощной вентиляции) и запасного командно-наблюдательного пункта, зато орудийные установки получили защиту – бетонные стены и крышу.
G-Turm третьего поколения (два комплекса в Вене, построенные в 1944-45 годах) были шестнадцатиугольными, диаметром 43 метра и высотой 45 и 55 м. Площадки для орудий на них располагались теснее и были накрыты общей крышей.
Запуск ракеты V-2 (Фау-2) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
29 июня, 08:00История
Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III РейхаСейчас наиболее разрекламированными являются подземные ракетные заводы Ирана и его союзников в Ливане. Но первыми начали строить подземные немецкие инженеры. Наиболее известным из них был Миттельверке – завод в массиве горы Кронштайн около города Нордхаузен в Тюрингии. На нём производилось Vergeltungswaffe – "оружие возмездия"
Башня имела автономную систему водоснабжения и резервный электрогенератор. По боевой тревоге она отключалась от городской сети – чтобы исключить нарушение боевой работы в случае перебоев с электричеством. В башне имелась кухня и хлебопекарня.
В башнях обоих типов были убежища для гражданских лиц. В L-Turm – на 8 тыс. мест, в G-Turm – на 22 тыс. По имеющимся данным во время одной из бомбардировок Гамбурга в комплексе укрывалось 60 тыс. человек. В L-Turm размещались также госпитали и учебные классы. В берлинских башнях большие площади были выделены для хранения музейных ценностей.
Всего было построено 8 комплексов башен ПВО:
- три в Берлине (первое поколение, полностью разрушены после войны);
- три в Вене (второе и третье поколения, последние по постройке комплексы сохранились);
- два в Гамбурге (первое и второе поколения, частично сохранились).
© Фото : Открытый источникПодрыв башни ПВО в Берлине (она не была полностью разрушена)
Подрыв башни ПВО в Берлине (она не была полностью разрушена) - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Открытый источник
Подрыв башни ПВО в Берлине (она не была полностью разрушена)
Строительство третьего комплекса в Гамбурге и двух в Бремене так и не было начато.
Эффективность башен именно как средства ПВО сомнительна. Их ценность определялась эффективностью зенитной артиллерии, чьи возможности вести прицельный огонь были ограниченными. Иное дело – размещённые на них средства обнаружения. Отдельная статистика по артиллерии башен ПВО немцами не велась, но сравнение разрушений Гамбурга, где башни были, и Дрездена, который, по сути, не был прикрыт с воздуха, показывают полное отсутствие разницы – воздушная мощь союзников была подавляющей.
Зато как убежища они показали себя с лучшей стороны – ни одно из этих сооружений разрушено не было. Причём, что характерно, не только в ходе бомбёжек (прямых попаданий бомб крупного калибра не было), но и во время уличных боёв – берлинские башни прекратили огонь и капитулировали только 2 мая 1945 года, по приказу начальника гарнизон Берлина генерала Гельмута Вейдлинга. Впрочем, собственно в боях они участия и не принимали – зенитная артиллерия вниз стрелять не могла, амбразур для стрельбы внизу не было, окна на башнях первого типа во время бомбёжек и обстрелов закрывались глухими бронезаслонками.
Вход в Фюрербункер, 1947 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
22 июня, 08:00История
Уроки прошлого: фюрербункер не спасший фюрераВ начале СВО Зеленский прятался в бункере. По его словам – в бомбоубежище под зданием АП в Киеве, по другим версиям – на Западной Украине или в Польше. Потом прятаться перестал. Может до него донесли, что ему ещё в тюрьме сидеть, может напомнили, что его предшественника на посту вождя нации бункер не спас
Сами создатели башен больше видели в них средство монументальной пропаганды. Таммс называл их "Стреляющими соборами", а чешско-австрийский архитектор Ян Табор позже писал о них так:
"Не отрицая военной целесообразности этих сооружений, мы* с самого начала видели в них лишь архитектурные формы. Это нечто вроде египетских пирамид. (…) Они – носители идеи элементарного чувства силы, прочности и воли к жизни".
В позднейшие времена гигантских наземных сооружений, рассчитанных на размещения и вооружения, и гражданского населения не строили. Но, например, антенны локаторов ЗРК С-25 и С-125 обычно размещали на искусственных курганах (в первом случае под насыпью высотой около двух метров был заглублённый бункер для расчёта и оборудования). На таких же земляных сооружениях размещаются сейчас самоходные ЗРК, прикрывающие московские аэропорты.
© Фото : Василий СтоякинОснование антенны РЛС ЗРК С-25 "Беркут" (г.о. Балашиха, Московская обл.)
Основание антенны РЛС ЗРК С-25 Беркут (г.о. Балашиха, Московская обл.) - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Василий Стоякин
Основание антенны РЛС ЗРК С-25 "Беркут" (г.о. Балашиха, Московская обл.)
* Сам Табор к числу этих "мы" не относился – он родился в 1944 году.
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08:18Дроны ВСУ ночью заминировали въезд в Энергодар и автодороги в промзоне. В результате подрывов пострадали несколько человек, сообщил мэр Максим Пухов
08:05В ОДКБ допустили использование для защиты союзников ядерного оружия
08:00Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе
07:45ПВО за ночь сбила больше 130 вражеских дронов над Россией
07:41Губернатор штата Вашингтон в США заявил об "ужасной ситуации" из-за лесных пожаров
07:27Украина за неделю. Хитрый Трамп, третий Драпатый, седьмой Федоров и 8,3 миллиарда долларов
07:24"Катастрофа": министр труда Германии оценила ситуацию с бюджетом и рабочими местами
07:00Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия
06:42В Одессе задержали мужчину, открывшего стрельбу по людоловам
06:30"Пока Украине шею не свернем, с нами говорить не станут": Ищенко о переговорах
06:21Поставки американского оружия Украине сократились почти в пять раз со времен Байдена
05:53Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
05:30"Украина нам не нужна": Прокопенко о целях России и инструментах воздействия
05:00"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО
04:30"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
04:21Ракетную опасность объявили в 15 областях России
04:00ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника
03:58Крымский мост, ранее перекрытый из-за БПЛА, открыли для автотранспорта
03:17Израильский суд официально запретил властям использовать крокодилов для охраны тюрем
02:56Трамп отложил удар по Ирану и анонсировал новые переговоры по Ормузскому проливу
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