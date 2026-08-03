https://ukraina.ru/20260803/uroki-proshlogo-flakturm--bashni-pvo-lyuftvaffe-1082060462.html

Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе

Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе - 03.08.2026 Украина.ру

Уроки прошлого. Flakturm – башни ПВО Люфтваффе

Естественная реакция в случае грозы с воздуха – прятаться под землю. Но иногда действует и другая логика. Её продемонстрировал "сумрачный тевтонский гений" во время Второй Мировой войны, когда Люфтваффе начало строить башни ПВО, представляющие собой совмещение в одной наземной постройке бомбоубежища и платформы для зенитных орудий

2026-08-03T08:00

2026-08-03T08:00

2026-08-03T08:00

история

история

берлин

рейх

вена

адольф гитлер

вторая мировая война

пво

бомбоубежища

бункер

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Собственно логика сооружения башен ПВО понятна – перед немецкими зенитчиками стоял вопрос защиты внутренних частей городов, куда зенитки с окраин просто не доставали. Крыши домов в принципе для размещения пушек не предназначены (в лучшем случае там можно разместить мелкокалиберные орудия и средства наблюдения), а помещение их на земле ограничивает сектор обстрела. Министерство вооружения и боеприпасов предлагало использовать как площадки для зениток башни здания Рейхстага (для чего предполагалось временно демонтировать скульптуры и купол), но проект зарубили.Непосредственным же предшественником башен ПВО стали "башни Винкеля" – разработанные в 1934 году наземные бомбоубежища конусообразной формы (похожие на ракеты), вместимостью в 300-750 человек. Построили их под сто штук, и они неплохо показали себя во время войны.Обсуждение возможности строительства башен стартовало с началом Второй Мировой войны – командование Люфтваффе вполне рационально оценивало свои возможности не допустить британскую авиацию к своим городам. Адольф Гитлер же, со своей стороны, отметил, что местное население не будет возражать против строительства таких сооружений только в том случае, если в них можно будет прятаться от бомбардировок.Проекты были утверждены после налёта на Берлин британских бомбардировщиков в ночь на 26 августа 1940 года (его частно называют первым, но он, скорее первый групповой – вообще первый был 8 июля – его выполнил одиночный французский бомбардировщик).С архитектурной точки зрения башни проектировал Фридрих Таммс по эскизам Адольфа Гитлера (он как художник рисовал, преимущественно, архитектуру). Общее руководство и согласование с генеральным планом застройки Берлина осуществлял Генеральный инспектор строительства Альберт Шпеер.Непосредственно строительством занималась организация Тодта, причём велось оно стахановскими темпами, круглосуточно – на строительство комплекса в Тиргартене ушло всего полгода – с октября 1940 по апрель 1941 года. А там только бетона было залито 100 тыс. кубометров. Первые башни строились только квалифицированными рабочими, потом к строительству начали привлекать обычных граждан в рамках трудовой повинности и военнопленных.Не смотря на пресловутый орднунг, точных данных относительно стоимости строительных работ нет. Стоимость строительства боевой башни в Тиргартене (самой дорогой из построенных) оценивается в 45 млн рейсхмарок, что соответствует средней цене примерно 700 истребителей Bf-109 (мы тут, конечно, допускаем некорректное сравнение – истребитель стоил гораздо дороже, ведь в стоимость входят запчасти, боеприпасы, ГСМ и подготовка пилота).Башни были двух основных типов – L и G. Две башни составляли комплекс. Размещались они в парковых зонах, в стороне от жилой застройки.L-Turm – это башня управления огнём, на которой размещались системы обнаружения, командный пункт и узел связи. Башня была оснащена двумя радиолокаторами (поисковым и точного наведения), постами визуального наблюдения с оптическими дальномерами, в некоторых случаях – звукоулавливатели и прожектора (это оборудование не самое тяжёлое и более терпимое к размещению относительно линии горизонта). Для самообороны башни имели мелкокалиберные автоматические пушки.Система управления огнём была продвинутой – радиолокатор наводился по информации, полученной от других локаторов, размещаемых за городом. Огонь из крупнокалиберных зенитных орудий вёлся автоматически – по командам с L-Turm (визуально наводились только мелкокалиберные автоматы). При этом их наводчики, по сути, были заменителями сервомоторов – их работа состояла в том, чтобы навести пушку на определённый участок неба по данным с пункта управления совмещая визиры реального и необходимого положения ствола орудия. Когда оба визира (горизонтальной и вертикальной наводки) совмещались – пушка стреляла. Учитывая низкую точность зенитного огня, расчёт состояла в том, чтобы прикрыть разрывами как можно большее пространство перед летящими бомбардировщиками.В L-Turm в Тиргартене находился командный пункт ПВО Берлина. Формально к этому комплексу относилась и находившаяся в Треммене (30 км к западу от столицы Рейха) башня с РЛС "Панорама".L-Turm первого поколения в плане была прямоугольной – 70,5 на 35 м., при высоте 39 м. Башни второго поколения были меньшими – 23,5 на 39 м, но высота – 42 м.G-Turm – собственно боевая платформа, на которой были размещены четыре зенитных орудия калибром 105 или четыре спаренных 128 мм, а также три-четыре десятка 20-мм автоматических пушек в одноствольных или счетверённых установках. Имелся элеватор, по которым на площадку поднимали боеприпасы, прикрытый бронекуполом весом более 70 тонн. Находилась она на расстоянии от 160 до 500 метров от L-Turm, чтобы не создавать помехи наблюдателям (дым, вспышки, вибрация и т.п.) и была связана с ней трубопроводами и кабелями.G-Turm первого поколения представляла собой квадратное в плане шестиэтажное сооружение с подвалом. Длина сторон – 75 метров, высота – 39 метров. Стены и крыша изготавливались из фортификационного железобетона. Толщина стен достигала 2,5 м, а крыши – 3,5 м, что, по расчётам, позволяло выдержать прямое попадание авиабомбы массой до 1000 кг.G-Turm второго поколения были восьмиэтажными, размером 57 на 57 м и высотой в 42 м. Толщина стен составляла 2 метра у основания и метр у перекрытий. В порядке удешевления конструкции было решено отказаться от окон (что привело к необходимости установки более мощной вентиляции) и запасного командно-наблюдательного пункта, зато орудийные установки получили защиту – бетонные стены и крышу.G-Turm третьего поколения (два комплекса в Вене, построенные в 1944-45 годах) были шестнадцатиугольными, диаметром 43 метра и высотой 45 и 55 м. Площадки для орудий на них располагались теснее и были накрыты общей крышей.Башня имела автономную систему водоснабжения и резервный электрогенератор. По боевой тревоге она отключалась от городской сети – чтобы исключить нарушение боевой работы в случае перебоев с электричеством. В башне имелась кухня и хлебопекарня.В башнях обоих типов были убежища для гражданских лиц. В L-Turm – на 8 тыс. мест, в G-Turm – на 22 тыс. По имеющимся данным во время одной из бомбардировок Гамбурга в комплексе укрывалось 60 тыс. человек. В L-Turm размещались также госпитали и учебные классы. В берлинских башнях большие площади были выделены для хранения музейных ценностей.Всего было построено 8 комплексов башен ПВО:- три в Берлине (первое поколение, полностью разрушены после войны);- три в Вене (второе и третье поколения, последние по постройке комплексы сохранились);- два в Гамбурге (первое и второе поколения, частично сохранились).Строительство третьего комплекса в Гамбурге и двух в Бремене так и не было начато.Эффективность башен именно как средства ПВО сомнительна. Их ценность определялась эффективностью зенитной артиллерии, чьи возможности вести прицельный огонь были ограниченными. Иное дело – размещённые на них средства обнаружения. Отдельная статистика по артиллерии башен ПВО немцами не велась, но сравнение разрушений Гамбурга, где башни были, и Дрездена, который, по сути, не был прикрыт с воздуха, показывают полное отсутствие разницы – воздушная мощь союзников была подавляющей.Зато как убежища они показали себя с лучшей стороны – ни одно из этих сооружений разрушено не было. Причём, что характерно, не только в ходе бомбёжек (прямых попаданий бомб крупного калибра не было), но и во время уличных боёв – берлинские башни прекратили огонь и капитулировали только 2 мая 1945 года, по приказу начальника гарнизон Берлина генерала Гельмута Вейдлинга. Впрочем, собственно в боях они участия и не принимали – зенитная артиллерия вниз стрелять не могла, амбразур для стрельбы внизу не было, окна на башнях первого типа во время бомбёжек и обстрелов закрывались глухими бронезаслонками.Сами создатели башен больше видели в них средство монументальной пропаганды. Таммс называл их "Стреляющими соборами", а чешско-австрийский архитектор Ян Табор позже писал о них так:"Не отрицая военной целесообразности этих сооружений, мы* с самого начала видели в них лишь архитектурные формы. Это нечто вроде египетских пирамид. (…) Они – носители идеи элементарного чувства силы, прочности и воли к жизни".В позднейшие времена гигантских наземных сооружений, рассчитанных на размещения и вооружения, и гражданского населения не строили. Но, например, антенны локаторов ЗРК С-25 и С-125 обычно размещали на искусственных курганах (в первом случае под насыпью высотой около двух метров был заглублённый бункер для расчёта и оборудования). На таких же земляных сооружениях размещаются сейчас самоходные ЗРК, прикрывающие московские аэропорты.* Сам Табор к числу этих "мы" не относился – он родился в 1944 году.

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история, берлин, рейх, вена, адольф гитлер, вторая мировая война, пво, бомбоубежища, бункер