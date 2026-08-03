Ракетную опасность объявили в 15 областях России - 03.08.2026 Украина.ру
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Ракетную опасность объявили в 15 областях России
Ракетную опасность объявили в 15 областях России - 03.08.2026 Украина.ру
Ракетную опасность объявили в 15 областях России
Ракетную опасность в связи с угрозой атак ВСУ объявили в 15 областях России. Об этом в ночь на 3 августа сообщают российские мониторинговые каналы
2026-08-03T04:21
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сво
спецоперация
россия
орловская область
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смоленск
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"Смоленская, Калужская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Московская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Тверская, Псковская, Новгородская области - Внимание! Ракетная опасность. Пролёты ракет Брянская и Орловская области, направление и количество неизвестно", — говорится в сообщении канала "Купол России" от 3:58 мск.Ранее ракетная опасность была объявлена в Брянской и Курской областях.О вражеских атаках, российских ударах и ситуации в зоне СВО - в публикации Война дронов, ракетные удары и продвижение ВС РФ. Фронтовая сводка за 2 августа от канала "Украина.ру".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, Орловская область, Курская область, Брянская область, Смоленск, Калужская область, Липецк, Рязанская область, Московская область, Ивановская область, Ярославль, Тверь, Псков, ракеты, опасность, тревога, воздушная тревога, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ракетный удар, Украина, Минобороны РФ, ПВО

Ракетную опасность объявили в 15 областях России

04:21 03.08.2026 (обновлено: 04:22 03.08.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность в связи с угрозой атак ВСУ объявили в 15 областях России. Об этом в ночь на 3 августа сообщают российские мониторинговые каналы
"Смоленская, Калужская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Московская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Тверская, Псковская, Новгородская области - Внимание! Ракетная опасность. Пролёты ракет Брянская и Орловская области, направление и количество неизвестно", — говорится в сообщении канала "Купол России" от 3:58 мск.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Брянской и Курской областях.
О вражеских атаках, российских ударах и ситуации в зоне СВО - в публикации Война дронов, ракетные удары и продвижение ВС РФ. Фронтовая сводка за 2 августа от канала "Украина.ру".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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