https://ukraina.ru/20260803/raketnuyu-opasnost-obyavili-v-15-oblastyakh-rossii-1082082103.html

Ракетную опасность объявили в 15 областях России

Ракетную опасность объявили в 15 областях России - 03.08.2026 Украина.ру

Ракетную опасность объявили в 15 областях России

Ракетную опасность в связи с угрозой атак ВСУ объявили в 15 областях России. Об этом в ночь на 3 августа сообщают российские мониторинговые каналы

2026-08-03T04:21

2026-08-03T04:21

2026-08-03T04:22

украина.ру

сво

спецоперация

россия

орловская область

курская область

брянская область

смоленск

калужская область

липецк

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"Смоленская, Калужская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Московская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Тверская, Псковская, Новгородская области - Внимание! Ракетная опасность. Пролёты ракет Брянская и Орловская области, направление и количество неизвестно", — говорится в сообщении канала "Купол России" от 3:58 мск.Ранее ракетная опасность была объявлена в Брянской и Курской областях.О вражеских атаках, российских ударах и ситуации в зоне СВО - в публикации Война дронов, ракетные удары и продвижение ВС РФ. Фронтовая сводка за 2 августа от канала "Украина.ру".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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2026

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