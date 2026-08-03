https://ukraina.ru/20260803/raketnuyu-opasnost-obyavili-v-15-oblastyakh-rossii-1082082103.html
Ракетную опасность объявили в 15 областях России
Ракетную опасность объявили в 15 областях России - 03.08.2026 Украина.ру
Ракетную опасность объявили в 15 областях России
Ракетную опасность в связи с угрозой атак ВСУ объявили в 15 областях России. Об этом в ночь на 3 августа сообщают российские мониторинговые каналы
2026-08-03T04:21
2026-08-03T04:21
2026-08-03T04:22
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спецоперация
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брянская область
смоленск
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"Смоленская, Калужская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Московская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Тверская, Псковская, Новгородская области - Внимание! Ракетная опасность. Пролёты ракет Брянская и Орловская области, направление и количество неизвестно", — говорится в сообщении канала "Купол России" от 3:58 мск.Ранее ракетная опасность была объявлена в Брянской и Курской областях.О вражеских атаках, российских ударах и ситуации в зоне СВО - в публикации Война дронов, ракетные удары и продвижение ВС РФ. Фронтовая сводка за 2 августа от канала "Украина.ру".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Ракетную опасность объявили в 15 областях России
04:21 03.08.2026 (обновлено: 04:22 03.08.2026)
Ракетную опасность в связи с угрозой атак ВСУ объявили в 15 областях России. Об этом в ночь на 3 августа сообщают российские мониторинговые каналы