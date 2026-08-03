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Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции

Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции - 03.08.2026 Украина.ру

Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции

Бывший британский посол в России Иэн Прауд заявил, что ключевым фактором, способным изменить ход конфликта на Украине, может стать смена власти в Париже. Об этом 3 августа он сказал в эфире YouTube-канала

2026-08-03T09:32

2026-08-03T09:32

2026-08-03T09:32

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"У Ле Пен есть очень хорошие шансы победить на президентских выборах. Это может иметь сейсмические последствия — не только для Франции, но и для отношения Европы к конфликту на Украине. Европа не сможет поддерживать Украину долго: у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочется, а у Европы их нет", — пояснил Прауд.7 июля Марин Ле Пен объявила о намерении участвовать в выборах 2027 года. Илон Маск уже назвал её "последней надеждой Франции".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, европа, марин ле пен, вооруженные силы украины, илон маск