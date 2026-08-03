Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции - 03.08.2026 Украина.ру
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Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции
Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции - 03.08.2026 Украина.ру
Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции
Бывший британский посол в России Иэн Прауд заявил, что ключевым фактором, способным изменить ход конфликта на Украине, может стать смена власти в Париже. Об этом 3 августа он сказал в эфире YouTube-канала
2026-08-03T09:32
2026-08-03T09:32
новости
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россия
европа
марин ле пен
вооруженные силы украины
илон маск
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"У Ле Пен есть очень хорошие шансы победить на президентских выборах. Это может иметь сейсмические последствия — не только для Франции, но и для отношения Европы к конфликту на Украине. Европа не сможет поддерживать Украину долго: у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочется, а у Европы их нет", — пояснил Прауд.7 июля Марин Ле Пен объявила о намерении участвовать в выборах 2027 года. Илон Маск уже назвал её "последней надеждой Франции".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, марин ле пен, вооруженные силы украины, илон маск
Новости, Украина, Россия, Европа, Марин Ле Пен, Вооруженные силы Украины, Илон Маск

Экс-посол Британии в Москве: перелом в СВО может начаться с выборов во Франции

09:32 03.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Бывший британский посол в России Иэн Прауд заявил, что ключевым фактором, способным изменить ход конфликта на Украине, может стать смена власти в Париже. Об этом 3 августа он сказал в эфире YouTube-канала
"У Ле Пен есть очень хорошие шансы победить на президентских выборах. Это может иметь сейсмические последствия — не только для Франции, но и для отношения Европы к конфликту на Украине. Европа не сможет поддерживать Украину долго: у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочется, а у Европы их нет", — пояснил Прауд.
7 июля Марин Ле Пен объявила о намерении участвовать в выборах 2027 года.
Илон Маск уже назвал её "последней надеждой Франции".
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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