"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО - 03.08.2026 Украина.ру
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"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО
"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО - 03.08.2026 Украина.ру
"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО
В начале 2026 года у противника был план информационно-политического наступления, чтобы российское общество почувствовало войну. Но эффект оказался обратным: россияне потребовали более серьезных ударов. Наша эскалация вышла на новый уровень
2026-08-03T05:00
2026-08-03T05:00
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Когда система ПВО насытится, эффективность украинских БПЛА упадет. Главное — фронт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По словам эксперта, этот план был совместным — США, Европы и Украины. Противоречия между ними раздувались преднамеренно.Эксперт отметил, что определенный эффект действительно был произведен, но он привел к противоположному результату."Российское население, которое почувствовало это воздействие на себе, отреагировало не призывами к миру, а призывами к более серьезным ударам. Поэтому эскалация с нашей стороны происходит и выглядит довольно разрушительной", — заявил Кашин.Эксперт подчеркнул, что война городов вышла на новый уровень. Россия ограничивает рост украинского военного производства и усиливает давление на арсеналы ПВО США."В дальнейшем нас ждет выход на новый уровень этой войны городов. Для нас очень важно развивать нашу ПВО. Появились новые типы средств ПВО, включая зенитную артиллерию с искусственным интеллектом и дроны-перехватчики. И когда количество этих средств дойдет до определенного уровня насыщения, эффективность массовых низкоскоростных украинских БПЛА значительно упадет. Главные события все равно будут происходить на фронте. Здесь важно наращивать темпы продвижения и увеличивать масштаб потерь, которые мы наносим противнику", — резюмировал Кашин.Полный текст интервью Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы читайте на сайте Украина.ру.
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сша, европа, украина, украина.ру, сво, спецоперация, всу
США, Европа, Украина, Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВСУ

"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО

05:00 03.08.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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В начале 2026 года у противника был план информационно-политического наступления, чтобы российское общество почувствовало войну. Но эффект оказался обратным: россияне потребовали более серьезных ударов. Наша эскалация вышла на новый уровень
Когда система ПВО насытится, эффективность украинских БПЛА упадет. Главное — фронт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По словам эксперта, этот план был совместным — США, Европы и Украины. Противоречия между ними раздувались преднамеренно.
"Все ключевые военно-технические шаги по реализации этого плана взяли на себя США, а не Европа. Это и манипуляции со "Старлинком", и поставки "Хорнетов". Задача была в том, чтобы произвести некий эффект, когда российское общество за пределами прифронтовых территорий почувствует на себе войну", — пояснил Кашин.
Эксперт отметил, что определенный эффект действительно был произведен, но он привел к противоположному результату.
"Российское население, которое почувствовало это воздействие на себе, отреагировало не призывами к миру, а призывами к более серьезным ударам. Поэтому эскалация с нашей стороны происходит и выглядит довольно разрушительной", — заявил Кашин.
Эксперт подчеркнул, что война городов вышла на новый уровень. Россия ограничивает рост украинского военного производства и усиливает давление на арсеналы ПВО США.
"В дальнейшем нас ждет выход на новый уровень этой войны городов. Для нас очень важно развивать нашу ПВО. Появились новые типы средств ПВО, включая зенитную артиллерию с искусственным интеллектом и дроны-перехватчики. И когда количество этих средств дойдет до определенного уровня насыщения, эффективность массовых низкоскоростных украинских БПЛА значительно упадет. Главные события все равно будут происходить на фронте. Здесь важно наращивать темпы продвижения и увеличивать масштаб потерь, которые мы наносим противнику", — резюмировал Кашин.
Полный текст интервью Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам Европы читайте на сайте Украина.ру.
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