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Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф
Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф - 03.08.2026 Украина.ру
Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф
Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков предупредил о новых угрозах, связанных с тесным переплетением критически важных систем. Об этом 3 августа он заявил в интервью изданию "Союзники. ОДКБ"
2026-08-03T12:11
2026-08-03T12:11
2026-08-03T12:11
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"Тесное переплетение разнородных систем создаёт условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба", — отметил Куренков.Кроме того, сохраняются традиционные природные вызовы: риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в том числе в Казахстане, а также трансграничные ландшафтные пожары. Для эффективной борьбы с ними необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.Ранее, в июне, министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны, а из-за прорыва дамбы на реке Кубань в Крымском районе вводился режим ЧС. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, казахстан, кубань, одкб, мчс
Новости, Казахстан, Кубань, ОДКБ, МЧС
Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф
Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков предупредил о новых угрозах, связанных с тесным переплетением критически важных систем. Об этом 3 августа он заявил в интервью изданию "Союзники. ОДКБ"
"Тесное переплетение разнородных систем создаёт условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба", — отметил Куренков.
Кроме того, сохраняются традиционные природные вызовы: риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в том числе в Казахстане, а также трансграничные ландшафтные пожары. Для эффективной борьбы с ними необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.
Ранее, в июне, министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны, а из-за прорыва дамбы на реке Кубань в Крымском районе вводился режим ЧС.
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