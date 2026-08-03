https://ukraina.ru/20260803/glava-mchs-kurenkov-zayavil-o-riske-serznykh-mezhotraslevykh-kaskadnykh-katastrof-1082098788.html

Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф

Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф - 03.08.2026 Украина.ру

Глава МЧС Куренков заявил о риске серьёзных межотраслевых каскадных катастроф

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков предупредил о новых угрозах, связанных с тесным переплетением критически важных систем. Об этом 3 августа он заявил в интервью изданию "Союзники. ОДКБ"

2026-08-03T12:11

2026-08-03T12:11

2026-08-03T12:11

новости

казахстан

кубань

одкб

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076233957_0:0:1337:752_1920x0_80_0_0_a8a84713d23689e759ddfc0a103f3fa7.jpg

"Тесное переплетение разнородных систем создаёт условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба", — отметил Куренков.Кроме того, сохраняются традиционные природные вызовы: риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в том числе в Казахстане, а также трансграничные ландшафтные пожары. Для эффективной борьбы с ними необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.Ранее, в июне, министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны, а из-за прорыва дамбы на реке Кубань в Крымском районе вводился режим ЧС. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

казахстан

кубань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, кубань, одкб, мчс