Американская парадигма: голод и отсутствие продуктовых талонов ставят крест на американской мечте

Страна, в которой, как считалось, каждый человек вне зависимости от происхождения и социального статуса может добиться процветания, столкнулась с проблемой доступности продовольствия для населения

Шатдаун в США длится с 1 октября и конца его пока не видно. И хотя президент Дональд Трамп говорит, что в этом есть свои плюсы – он может сворачивать программы, которые реализовывали демократы, но очевидно, что минусов всё же гораздо больше: тысячи сотрудников различных ведомств вынуждены сидеть в неоплачиваемых отпусках, предприятия закрыты, а теперь государству придётся ограничивать социальную помощь населению.Министерство сельского хозяйства США объявило, что из-за прекращения финансирования с 1 ноября будет приостановлено действие программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), суть которой сводится к помощи малообеспеченным жителям страны по покупке продуктов. Раньше она работала по принципу программы продуктовых талонов и называлась соответствующим образом - Food Stamps Program (впрочем, американские СМИ продолжают писать "продовольственные талоны"): люди получали бумажные талоны, имевшие номинальную стоимость, в магазинах - участникам системы на них можно было приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, крупы, хлеб, молочные продукты, безалкогольные напитки, но оплатить ими непродовольственные товары, готовые блюда, алкоголь, сигареты, пищевые добавки нельзя. Однако из-за большого количества махинаций с талонами - получали за других людей, незаконно обналичивали, на них можно было даже купить оружие, наркотики и снять проститутку - от них решили отказаться и перейти на пластиковые карты, на которые начисляется установленная сумма.После приостановки SNAP помощи в приобретении продуктов лишатся примерно 42 млн человек (в т.ч. 13 млн детей), на сегодняшний день этой программой пользуется каждый 8-й житель США, уточняет телеканал CNN.Право на эту льготу имеют бездомные, малоимущие пожилые люди и инвалиды, получатели социальных пособий, безработные и работающие жители страны - не только граждане США - с уровнем дохода ниже установленной планки. При расчёте размера выплат учитывается целый ряд факторов: штат проживания, состав семьи, заработок, обязательные платежи, в т.ч. за коммунальные услуги, и пр. В среднем ежемесячная выплата составляет около $180 на человека.Больше всего участников программы насчитывается в Нью-Мехико, столичном округе Колумбия, Луизиане, Орегоне, Оклахоме, Массачусетсе, Иллинойсе, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.Сколько шатдаунов ни переживали Соединённые Штаты – а их, не считая нынешний, с 1976 года был 21 – SNAP ни разу не приостанавливалась. Чиновники-демократы из 25 штатов и округа Колумбия подали в суд на администрацию президента-республиканца, требуя сохранить финансирование программы после 1 ноября, называя действия администрации Трампа "намеренным разжиганием серьёзного голодного кризиса".Впрочем, участники SNAP тоже не такие бедные и несчастные, как может показаться с первого взгляда. Некоторые из них, получив уведомления о приостановке выплат с 1 ноября, вместо того, чтобы думать над тем, как же прокормить семью при отсутствии пособий, стали со своих страниц в соцсетях угрожать мародёрством."Знаешь что? Раз уж они хотят отобрать талоны на еду, я пойду в чёртов Walmart, возьму всё, что мне, нужно, положу прямо в корзину и выйду оттуда. Я ни за что не буду платить!" — написал один из пользователей TikTok.Другой возмущённо предупредил, что будет воровать, как будто завтра не наступит никогда, а ещё возьмёт с собой кузена, который в случае необходимости, если выражаться цензурно, применит силу.Прозвучали угрозы в адрес лично Трампа. Например, "тебе предстоит узнать, что нельзя играть с продовольственными талонами чернокожих, понятно?"Глядя на всё это, одна женщина отругала тех, кто планирует устраивать беспорядки или грабить магазины, и сказала: "Вам лучше научиться готовить" - и показала несколько простых рецептов. Многие пользователи её поддержали, отметив, что она всё верно сказала.Как бы то ни было, а проблема в стране есть. Количество голодающих американцев значительно выросло: в мае 2025 года 15,6% взрослых граждан США (каждый 6-й) сталкивались с нехваткой еды, что почти вдвое больше, чем в 2021-м. Кроме того, спрос на помощь благотворительных продуктовых банков в отдельных регионах вырос более чем в 2 раза за 3 года. Комментируя сложившуюся ситуацию, главный экономист Morning Consult Джон Лир заявил, что такой рост напоминает медленное крушение поезда.Эта тенденция, как поясняет портал Axios, связана с сокращением программ соцподдержки, включая пособия SNAP и налоговые льготы для семей с детьми, что ранее помогало снизить уровень бедности и позволяло людям больше тратить на продукты.Если так продолжится и дальше, то ситуация только ещё больше осложнится.Читайте также: Британские ученые изобрели столовые. Мир охватила пандемия бедности

