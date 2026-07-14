https://ukraina.ru/20260714/myshelovka-zakhlopnetsya-evrosoyuz-ne-budet-prinimat-sbezhavshikh-ot-zelenskogo-ukraintsev-1081465406.html

Мышеловка захлопнется. Евросоюз не будет принимать сбежавших от Зеленского украинцев

Мышеловка захлопнется. Евросоюз не будет принимать сбежавших от Зеленского украинцев - 14.07.2026 Украина.ру

Мышеловка захлопнется. Евросоюз не будет принимать сбежавших от Зеленского украинцев

Европейский союз не будет предоставлять временное убежище военнообязанным украинцам – чтобы обеспечить пушечным мясом режим Владимира Зеленского. Причем решение европейских чиновников коснется как мужчин, так и женщин, обеспечивая в этом случае полное гендерное равноправие

2026-07-14T21:56

2026-07-14T21:56

2026-07-14T21:56

эксклюзив

украина

мир без границ

фридрих мерц

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михаил федоров

европейская комиссия

ес

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По данным газеты Rzeczpospolita, Европейская комиссия объявит об этой инициативе уже в ближайшие дни – до конца текущего месяца. "Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает", – сообщил этому изданию заместитель польского министра внутренних дел Мацей Душчик, один из предполагаемых авторов поправок к миграционным законам.Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро прямо заявил о том, что украинцев не пустят в Европу без справки от военкома – потому что у Киева наблюдается нехватка людей для фронта. "Эти перемены необходимы. Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы", – цинично пояснил эстонский политик.А европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в который раз официально подтвердил, что Украина обратилась к Брюсселю с просьбой отменить временную защиту для украинских призывников – с помощью оперативных изменений в европейском законодательстве.Ожидается, что новые правила вступят в действие с марта 2027 года. По данным польских журналистов, европейцы будут предоставлять убежище только тем гражданам Украины, которые предоставят специальное свидетельство о том, что они не подлежат мобилизации. Хотя европейские эксперты признают, что получить такую справку в ходе продолжения конфликта будет попросту нереально.Эти драконовские меры направлены на то, чтобы возвращать на родину украинских нелегалов, которые с риском для жизни убегают из построенного Зеленским концлагеря. Тысячи украинских мужчин пытаются любыми способами прорваться через украинскую границу, чтобы попасть в Европейский союз, Молдавию, Белоруссию. Причем сейчас их число заметно растет, потому что боевики из территориальных центров комплектования (ТЦК) усилили охоту на людей, выполняя спущенный сверху план по заготовке пушечного мяса для фронта.В социальных сетях ежедневно публикуются видео с беспределом украинских военкомов, а попытки сопротивления тэцэкашникам жестко пресекаются по приказу Банковой – как это произошло после недавнего бунта во Львове.Отчаявшиеся люди все чаще решаются на нелегальное пересечение украинской границы. Беглецов становится больше, и это не нравится спонсорам киевского режима, которые собираются воевать до последнего украинца. Сбежавших подданных Зеленского, которым посчастливится достигнуть Европы, начнут разворачивать назад, на верную смерть – прекрасно зная, что этих несчастных людей немедленно отправят в окопы."Военнообязанным украинцам закроют доступ в ЕС. Никаких больше заплывов через Тису, марш-бросков через Карпаты и политических убежищ. Гуманисты из Евросоюза требуют, чтобы украинцы честно отрабатывали на фронте деньги, полученные Зеленским. А вот еще совсем недавно, помнится, все эти люди рассказывали увлекательные сказки о русской кровожадности и европейском человеколюбии", – с иронией комментирует эту новость донецкий журналист Игорь Гомольский.Однако инициатива еврочиновников может привести к неожиданным результатам. Многие полагают, что украинцы начнут бежать в Европу еще активней – чтобы получить временное убежище, пока его не отменили европейские бюрократы. По данным министра обороны Украины Михаила Федорова, на сегодня от мобилизации скрываются свыше двух миллионов мужчин. И многие из них наверняка попробуют вырваться за пределы украинского государства, пока их не захлопнули в нем брюссельские бюрократы.Впрочем, все понимают – это лишь первый шаг на пути к реализации основного плана киевского режима, направленного на восстановление мобилизационного потенциала украинской армии. Владимир Зеленский будет давить на Европу дальше, требуя приступить к депортациям проживающих в ЕС украинцев, которые уже получили в европейских странах легальный статус. И в Брюсселе вполне могут пойти на эти меры, наплевав на права и свободы укрывшихся в Европе людей.Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец официально заявил, что страну покинули более 5,7 миллиона граждан, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига признал, что за границей находятся более 8 миллионов украинцев. По данным газеты Rzeczpospolita, на сегодняшний день в Польше проживает 218 тысяч украинских мужчин. Не менее 4,3 миллиона украинцев получили на территории ЕС временную защиту и в основном не собираются возвращаться.Большинство из них проживает на сегодня в Германии – там находится не менее 1,2 миллиона украинских граждан. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, только за последние 16 месяцев в ФРГ прибыло 60 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Европейские спонсоры Украины не против отправить часть из этих людей домой, а соответствующие планы наверняка находятся в разработке местных политиканов.Европейцы внимательно наблюдают за украинским ТЦК, чтобы научиться охотиться на собственных уклонистов.По данным Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA), граждане Федеративной Республики Германия все чаще отказываются от военной службы, опасаясь, что правительство Фридриха Мерца втянет страну в конфликт с Россией или Китаем. Согласно новому закону, всех восемнадцатилетних немецких юношей будут приглашать на обязательное медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе – даже если они не хотят служить в армии. И это провоцирует среди молодежи настоящую панику.Канцлер Мерц грозит ввести в стране обязательную срочную военную службу – потому что бюргеры не желают добровольно пополнять ряды бундесвера. Однако это провоцирует бегство молодых немцев. По данным местных правозащитников, они постепенно начинают перебираться в другие страны Европы – чтобы не участвовать в очередном крестовом походе против России. Это вызывает в Берлине растущее раздражение, и можно предположить, что немецкие власти попробуют вернуть беглецов обратно, используя для этого украинский опыт.Ситуация выглядит достаточно драматичной. Европейские чиновники собираются наглухо закрыть Украину, где постепенно разгорается недовольство террористическими действиями ТЦК. Но это напоминает желание закрыть крышку кипящего чайника и неизбежно приведет к социальным взрывам, которые будут выливаться в очередные народные бунты против охотников на людей.Читайте подробности в материале: 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность

https://ukraina.ru/20260709/merts-ostavit-posle-sebya-v-germanii-vyzhzhennuyu-zemlyu---nemetskiy-politik-1081269053.html

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эксклюзив, украина, мир без границ, фридрих мерц, европа, германия, тцк, михаил федоров, европейская комиссия, ес, белоруссия