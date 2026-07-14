Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский - 14.07.2026 Украина.ру
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Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский
Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский - 14.07.2026 Украина.ру
Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе эскалации конфликта Запада Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T23:09
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе эскалации конфликта Запада против России, а также о последствиях танкерных войн и проанализировал траекторию движения Центробанка России в отношении ключевой ставки: 00:22 - Новый этап противостояния Запада с Россией; 14:36 - Танкерная война и перспективы её развития; 24:33 - Инфляция и ключевая ставка ЦБ. ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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украина.ру, дмитрий голубовский, россия, запад, иран, видео, видео
Украина.ру, Дмитрий Голубовский, Россия, Запад, Иран, Видео

Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский

23:09 14.07.2026
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе эскалации конфликта Запада против России, а также о последствиях танкерных войн и проанализировал траекторию движения Центробанка России в отношении ключевой ставки:
00:22 - Новый этап противостояния Запада с Россией;
14:36 - Танкерная война и перспективы её развития;
24:33 - Инфляция и ключевая ставка ЦБ.
ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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