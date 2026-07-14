https://ukraina.ru/20260714/eto-posilnee-yadernoy-bomby-kakoe-oruzhie-est-u-irana-i-kogda-on-mozhet-ego-primenit--golubovskiy-1081469220.html

Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский

Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский - 14.07.2026 Украина.ру

Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе эскалации конфликта Запада Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T23:09

2026-07-14T23:09

2026-07-14T23:09

украина.ру

дмитрий голубовский

россия

запад

иран

видео

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе эскалации конфликта Запада против России, а также о последствиях танкерных войн и проанализировал траекторию движения Центробанка России в отношении ключевой ставки: 00:22 - Новый этап противостояния Запада с Россией; 14:36 - Танкерная война и перспективы её развития; 24:33 - Инфляция и ключевая ставка ЦБ. ТГ-канал Дмитрия Голубовского - t.me/s/dmigolub Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина.ру, дмитрий голубовский, россия, запад, иран, видео, видео