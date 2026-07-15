https://ukraina.ru/20260715/torguyutsya-za-mesta-v-novom-pravitelstve-chem-zanimayutsya-ukrainskie-vipy-1081446345.html

Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы

Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы - 15.07.2026 Украина.ру

Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы

Украинская верхушка сейчас максимально сконцентрирована на перестановках в правительстве, которые в очередной раз затеял Владимир Зеленский, пытаясь показать некое "обновление власти"

2026-07-15T06:25

2026-07-15T06:25

2026-07-15T06:25

эксклюзив

украина

владимир зеленский

михаил федоров

сергей корецкий

тцк

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Происходит это регулярно, но для украинцев от этих перестановок не меняется абсолютно ничего. Их как грабили и убивали, так и продолжают вне зависимости от имени министра финансов или обороны.Всю полноту власти на Украине Зеленский сконцентрировал в собственных руках, но за ним маячат интересы его западных спонсоров. Однако для определенных представителей украинской элиты перетасовки министров – возможность присосаться к финансовым потокам. Для Зеленского – способ повесить весь накопившийся в обществе негатив на предыдущее правительство, делая вид, что он якобы ни при чем, ничего не знал и не ведал.Как шутит политолог Кость Бондаренко, благодаря инициативе Зеленского 75% украинцев с удивлением узнали, что в стране есть правительство, а 90% узнали, что премьер-министра зовут Юлия Свириденко, а параллельно услышали о еще 5–6 непонятных людях. Эксперт подчеркивает при этом, что Зеленский по Конституции не может самостоятельно инициировать отставку старого и назначение нового премьер-министра."В связи с предстоящей сменой украинского правительства только ленивый не вспомнил старый анекдот про бордель, девочек и кровати. Не совсем точно: в анекдоте кровати меняли, а в нашем случае их переставляют", - пишет политолог.Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие ротации стилем Зеленского ради видимости изменений в условиях отсутствия выборов. "У нас вырисовывается такая политическая традиция — это стиль президента Зеленского: раз-два в год проводить какие-то ротации. Люди должны видеть, что что-то меняется, власть в поисках новых кадровых решений. Без войны эти вопросы решаются за счет выборов, но у нас выборов не будет", - рассказал Кулеба.Тем не менее, как уверяет националист и экс-депутат Борислав Береза, за каждый голос в Раде уже торгуются должностями, решениями и обещаниями.Уходящего премьер-министра Свириденко считали ставленницей Андрея Ермака. Теперь ей прочат место посла в США взамен решившей уволиться Юлии Стефанишиной. Та стала фигуранткой ряда расследований НАБУ, в том числе относительно элитной квартиры, которую ее мать приобрела по цене в 4 раза ниже рыночной.Как пишет издание "Страна.ua", ещё одним мотивом смены правительства называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Михаила Федорова, с которым у него уже давно напряженные отношения. Буквально на днях Зеленский "поставил на вид" ведомству проблемы с "бусификацией", то есть возложил на него ответственность за все те похищения и пытки украинских мужчин, которые не прекращаются с 2022 года.Кроме того, регулярная смена Кабинета министров автоматически прекращает движение правительственных законопроектов, которые еще не были приняты Верховной Радой в первом чтении. Новому составу правительства необходимо повторно зарегистрировать их, если оно хочет продолжить их рассмотрение.Так можно затягивать как обещанную реформу ТЦК и ВСУ, так и принятие требуемых западными кредиторами антикоррупционных законов. Если нынешний министр обороны Федоров обещал представить реформу ТЦК сначала в марте, потом в мае, июне и июле, то новый министр потребует время на ознакомление и пообещает представить ее в следующем году.Опальный парламентарий Александр Дубинский пишет, что провластные депутаты сейчас пытаются переключить внимание общества с того, что ТЦК — это Зеленский. И что продолжаться "бусификация" будет как при Федорове, так и при любом другом министре обороны."То, что вы сейчас наблюдаете вокруг темы ТЦК и его реформы, — это игра в перебрасывание горячей картошки. Реформу ТЦК требуют с Федорова, но почему-то парламент забывает, что вполне может предложить ее сам", - пишет депутат, обвиненный в госизмене.Однако, поскольку Федоров связан с западными грантовыми кругами, вряд ли его задвинут куда-нибудь далеко. Как считает украинский политолог Вадим Денисенко, Федорову может достаться кресло вице-премьера без портфеля.Вместо него на должность главы Минобороны планируют якобы поставить нынешнего министра внутренних дел Игоря Клименко. Зеленский также хочет назначить первого заместителя главы СБУ Александра Поклада полноценным руководителем службы, что усилит его контроль над этой структурой.По мнению политолога Руслана Бортника, эти назначения "силовых" министров призваны еще больше укрепить внутреннюю властную вертикаль. По его словам, общественные конфликты, в частности массовая стычка во Львове с участием сотрудников ТЦК, подталкивают Зеленского к усилению контроля внутри страны.Главная интрига пока что такая: кто будет новым премьер-министром. Украинские СМИ и политологи чаще всего прочат на эту должность Сергея Корецкого, бизнесмена, малоизвестного простым украинцам. Сейчас он возглавляет НАК "Нафтогаз". По данным источников издания "Страна.ua", Корецкий – это человек ближайшего соратника и друга Зеленского Тимура Миндича – сбежавшего в Израиль основного фигуранта расследования НАБУ."Окружение президента (так называемая "Семья") ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отчужденной у Игоря Коломойского* компанией "Укрнафта"", - говорится в публикации.Проще говоря, ключевые посты у Зеленского переходят в рамках одной "Семьи" - мафиозной структуры его окружения. Тот же политолог Вадим Денисенко считает, что у Зеленского очень короткая "лавка запасных", но от новых министров, включая премьер-министра, будут ожидать какого-нибудь чуда.Для украинцев же вся разница будет состоять в том, кто повысит им тарифы, кто подпишет указ об ужесточении мобилизации, кто лишит их очередных социальных гарантий.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, михаил федоров, сергей корецкий, тцк