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Ищенко: Конфликт на Украине изобрели США, но Британия — главный драйвер эскалации

Ищенко: Конфликт на Украине изобрели США, но Британия — главный драйвер эскалации - 15.07.2026 Украина.ру

Ищенко: Конфликт на Украине изобрели США, но Британия — главный драйвер эскалации

Украина не тянет на реализацию глобальных интересов, но для сдерживания России она — подходящий инструмент. Украинский конфликт изобрели США, но сейчас Британия стала наиболее активным игроком в его продолжении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-15T04:30

2026-07-15T04:30

2026-07-15T04:30

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Отвечая на вопрос о роли Киева в контексте эскалации, которую провоцирует Лондон, Ищенко заявил, что Украина — лишь инструмент для сдерживания России."Украина по времени своего существования никак не тянет на реализацию глобальных интересов. Но для сдерживания России и создания большого конфликта — это подходящий инструмент в рамках Евроатлантического региона", — пояснил эксперт.По мнению политолога, украинский конфликт был изобретен США, но теперь они пытаются из него выйти. "Украинский конфликт был изобретён США. Сейчас они пытаются из него выйти, а не выпускает их Евросоюз, причем Британия, не будучи членом ЕС, является в этом плане наиболее активным игроком", — отметил Ищенко.Украина — подходящий инструмент для сдерживания России и создания большого конфликта, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина".

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