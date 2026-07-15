https://ukraina.ru/20260715/akhillesova-pyata-ukrainy-ekspert-rasskazal-o-strategii-udarov-po-portovoy-infrastrukture-1081505702.html

"Ахиллесова пята Украины": эксперт об эффективной стратегии ударов по портам

"Ахиллесова пята Украины": эксперт об эффективной стратегии ударов по портам - 15.07.2026 Украина.ру

"Ахиллесова пята Украины": эксперт об эффективной стратегии ударов по портам

Морская блокада Украины подразумевает не столько потопление судов, сколько уничтожение портовой инфраструктуры. Если суда не могут обслуживать на причалах, они не смогут заходить в порты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2026-07-15T17:39

2026-07-15T17:39

2026-07-15T18:07

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13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов.Отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивать ущерб от ударов по портам, Дандыкин заявил, что важнее уничтожать не суда, а саму портовую инфраструктуру."Понимаете, тут важно уничтожать не столько паромы и другие плавсредства, сколько выносить саму портовую инфраструктуру Украины. Если суда, которые туда заходят, не могут обслуживать на причалах, они туда не смогут заходить", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, здесь ситуация схожа с ударами по аэродромам. "Это как с аэродромами. Для чего мы по ним регулярно бьем? Чтобы оттуда не могли взлетать самолеты. Здесь надо делать то же самое", — отметил Дандыкин.Он подчеркнул, что в украинских портах есть много важных объектов. "Есть краны. Есть склады с ГСМ. Порт – это очень большое хозяйство. Там есть, что уничтожать. Это ахиллесова пята для киевского режима", — добавил эксперт."Удары по портам будут продолжаться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.

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