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Трамп сделал противоречивые заявления насчет Ирана
Трамп сделал противоречивые заявления насчет Ирана - 14.07.2026 Украина.ру
Трамп сделал противоречивые заявления насчет Ирана
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива
2026-07-14T07:25
2026-07-14T07:25
2026-07-14T08:52
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"Мы ликвидируем любые их (Ирана – ред.) возможности, связанные с этим проливом, с Ормузским проливом, и я думаю, что в конечном итоге мы полностью лишим их контроля над ним", - подчеркнул Трамп.В то же время американский лидер выразил уверенность, что сделка Вашингтона с Тегераном все еще возможна.Минувшей ночью (третью ночь подряд) США по прямому указанию Трампа наносили удары по Ирану, отмечало Центральное командование США.Накануне президент США говорил, что вооруженные силы США продолжат наносить мощные удары по Ирану в предстоящие две ночи - на вторник и среду (14-15 июля).Подробнее - в материале Трамп заявил, что США в ночь на вторник намерены нанести очень сильные удары по Ирану на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина.ру, Мир без границ
Трамп сделал противоречивые заявления насчет Ирана
07:25 14.07.2026 (обновлено: 08:52 14.07.2026)
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива
"Мы ликвидируем любые их (Ирана – ред.) возможности, связанные с этим проливом, с Ормузским проливом, и я думаю, что в конечном итоге мы полностью лишим их контроля над ним", - подчеркнул Трамп.
В то же время американский лидер выразил уверенность, что сделка Вашингтона с Тегераном все еще возможна.
"Думаю, сделка возможна", – сказал он.
Минувшей ночью (третью ночь подряд) США по прямому указанию Трампа наносили удары по Ирану, отмечало Центральное командование США.
Накануне президент США говорил, что вооруженные силы США продолжат наносить мощные удары по Ирану в предстоящие две ночи - на вторник и среду (14-15 июля).