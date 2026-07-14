https://ukraina.ru/20260714/ksir-irana-zayavil-chto-unichtozhil-radary-ssha-v-bakhreyne-novosti-blizhnego-vostoka--1081436141.html
КСИР Ирана заявил, что уничтожил радары США в Бахрейне. Новости Ближнего Востока
КСИР Ирана заявил, что уничтожил радары США в Бахрейне. Новости Ближнего Востока - 14.07.2026 Украина.ру
КСИР Ирана заявил, что уничтожил радары США в Бахрейне. Новости Ближнего Востока
США завершили очередную серию ударов по Ирану. Она продолжалась пять часов, сообщили в Центральном командовании ВС. Об этом и других важных событиях рассказал 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T08:21
2026-07-14T08:21
2026-07-14T08:51
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В ведомстве также сообщили, что сейчас на Ближнем Востоке развёрнуты более 50 тысяч американских военнослужащих.🟥 США нанесли массированные удары по иранскому Бушеру, где расположена первая в стране атомная электростанция.🟥 Президент США Дональд Трамп считает, что его страна может ликвидировать представителей нынешних иранских властей.🟥 США в рамках ударов по Ирану намерены уничтожить все военные возможности Тегерана, связанные с Ормузским проливом, заверил Трамп.🟥 Взрывы раздались в иранском портовом городе Бендер-Аббас.🟥 Два взрыва прогремели на иранском острове Киш в Персидском заливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.🟥 Взрывы раздались на иранском острове Кешм, передает Рейтер со ссылкой на агентство Mehr.🟥 Взрывы раздались в области Джем провинции Бушер на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.🟥 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что успешно нанесло удары по военным объектам в Иране, в том числе Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, Бендер-Аббасе.🟥 Армия Ирана нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, ЗРК Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.🟥 ВМС Ирана нанесли удар по "враждебному" судну США в ответ на атаки на военные объекты.🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по двум "супертанкерам-нарушителям" в Ормузском проливе, которые игнорировали предупреждения, сообщает телеканал Press TV.🟥 Два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе, погиб член экипажа одного из них, утверждает Минобороны эмиратов.🟥 Двое граждан Украины получили ранения при ракетной атаке Ирана на танкеры ОАЭ в Ормузском проливе. Погиб один член экипажа - гражданин Индии.🟥 КСИР Ирана заявил, что нанес удары по складам оружия, центру спутниковой связи и жилому зданию сил США на базе Джуффейр в Бахрейне, передает агентство Рейтер.🟥 Корпус стражей исламской революции Ирана указал, что уничтожил радар системы Patriot, радар воздушного контроля 5-го флота США, радарную систему раннего оповещения в Бахрейне.🟥 Трамп, отвечая на вопрос о перспективах американской кампании против Ирана, заявил, что США "воевали во Вьетнаме 19 лет", а в Иране находятся "всего четыре месяца". По словам президента США, за это время Вашингтон "уже многого достиг": Трамп утверждает, что были уничтожены иранские ВВС, а возможности Тегерана по производству беспилотников и ракет сокращены на 92% и 89% соответственно. При этом саму ситуацию он назвал "почти военной стычкой".Подробнее о конфликте - в материале Трамп заявил, что США в ночь на вторник намерены нанести очень сильные удары по Ирану на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, ввс, мир без границ
КСИР Ирана заявил, что уничтожил радары США в Бахрейне. Новости Ближнего Востока
08:21 14.07.2026 (обновлено: 08:51 14.07.2026)
США завершили очередную серию ударов по Ирану. Она продолжалась пять часов, сообщили в Центральном командовании ВС. Об этом и других важных событиях рассказал 14 июля телеграм-канал Украина.ру
В ведомстве также сообщили, что сейчас на Ближнем Востоке развёрнуты более 50 тысяч американских военнослужащих.
🟥 США нанесли массированные удары по иранскому Бушеру, где расположена первая в стране атомная электростанция.
🟥 Президент США Дональд Трамп считает, что его страна может ликвидировать представителей нынешних иранских властей.
"Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем", – сказал Трамп радиоведущему Хью Хьюуитту, отвечая на вопрос, способны ли американские или израильские военные навредить действующему правительству Ирана.
🟥 США в рамках ударов по Ирану намерены уничтожить все военные возможности Тегерана, связанные с Ормузским проливом, заверил Трамп.
🟥 Взрывы раздались в иранском портовом городе Бендер-Аббас.
🟥 Два взрыва прогремели на иранском острове Киш в Персидском заливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
🟥 Взрывы раздались на иранском острове Кешм, передает Рейтер со ссылкой на агентство Mehr.
🟥 Взрывы раздались в области Джем провинции Бушер на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
🟥 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что успешно нанесло удары по военным объектам в Иране, в том числе Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, Бендер-Аббасе.
🟥 Армия Ирана нанесла удары по американским системам военной связи, складам топлива, ЗРК Patriot, диспетчерской вышке, складу боеприпасов в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
🟥 ВМС Ирана нанесли удар по "враждебному" судну США в ответ на атаки на военные объекты.
🟥 Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по двум "супертанкерам-нарушителям" в Ормузском проливе, которые игнорировали предупреждения, сообщает телеканал Press TV.
🟥 Два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе, погиб член экипажа одного из них, утверждает Минобороны эмиратов.
🟥 Двое граждан Украины получили ранения при ракетной атаке Ирана на танкеры ОАЭ в Ормузском проливе. Погиб один член экипажа - гражданин Индии.
🟥 КСИР Ирана заявил, что нанес удары по складам оружия, центру спутниковой связи и жилому зданию сил США на базе Джуффейр в Бахрейне, передает агентство Рейтер.
🟥 Корпус стражей исламской революции Ирана указал, что уничтожил радар системы Patriot, радар воздушного контроля 5-го флота США, радарную систему раннего оповещения в Бахрейне.
🟥 Трамп, отвечая на вопрос о перспективах американской кампании против Ирана, заявил, что США "воевали во Вьетнаме 19 лет", а в Иране находятся "всего четыре месяца".
По словам президента США, за это время Вашингтон "уже многого достиг": Трамп утверждает, что были уничтожены иранские ВВС, а возможности Тегерана по производству беспилотников и ракет сокращены на 92% и 89% соответственно. При этом саму ситуацию он назвал "почти военной стычкой".