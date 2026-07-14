https://ukraina.ru/20260714/pvo-za-noch-sbila-pochti-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081433692.html

ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией - 14.07.2026 Украина.ру

ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T09:24

2026-07-14T09:24

2026-07-14T09:24

сво

спецоперация

россия

севастополь

краснодарский край

сергей собянин

михаил развожаев

украина.ру

минобороны

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" уточнил, что на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.Над Воронежской областью уничтожили три вражеских БПЛА.Около 20 дронов уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области (Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском), рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.Над Севастополем было сбито пять украинских беспилотников. Все дроны уничтожили в Балаклавском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.Севастополь частично остался без энергоснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть и сохранять спокойствие.Также была отражена массовая атака украинских дронов на промзону Салавата. Есть очаги задымления из-за падения обломков, пострадавших нет, информировал глава региона Радий Хабиров.О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.

россия

севастополь

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сво, спецоперация, россия, севастополь, краснодарский край, сергей собянин, михаил развожаев, украина.ру, минобороны