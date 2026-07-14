https://ukraina.ru/20260714/pvo-za-noch-sbila-pochti-300-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081433692.html
ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией - 14.07.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T09:24
2026-07-14T09:24
2026-07-14T09:24
сво
спецоперация
россия
севастополь
краснодарский край
сергей собянин
михаил развожаев
украина.ру
минобороны
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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" уточнил, что на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.Над Воронежской областью уничтожили три вражеских БПЛА.Около 20 дронов уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области (Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском), рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.Над Севастополем было сбито пять украинских беспилотников. Все дроны уничтожили в Балаклавском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.Севастополь частично остался без энергоснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть и сохранять спокойствие.Также была отражена массовая атака украинских дронов на промзону Салавата. Есть очаги задымления из-за падения обломков, пострадавших нет, информировал глава региона Радий Хабиров.О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, севастополь, краснодарский край, сергей собянин, михаил развожаев, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Севастополь, краснодарский край, Сергей Собянин, Михаил Развожаев, Украина.ру, Минобороны
ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" уточнил, что на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.
Над Воронежской областью уничтожили три вражеских БПЛА.
Около 20 дронов уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области (Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском), рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
Над Севастополем было сбито пять украинских беспилотников. Все дроны уничтожили в Балаклавском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.
Севастополь частично остался без энергоснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть и сохранять спокойствие.
Также была отражена массовая атака украинских дронов на промзону Салавата. Есть очаги задымления из-за падения обломков, пострадавших нет, информировал глава региона Радий Хабиров.
О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.