Консолидация Запада: Ермаков объяснил, почему Трамп передумал выходить из НАТО - 14.07.2026 Украина.ру
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Консолидация Запада: Ермаков объяснил, почему Трамп передумал выходить из НАТО
Консолидация Запада: Ермаков объяснил, почему Трамп передумал выходить из НАТО - 14.07.2026 Украина.ру
Консолидация Запада: Ермаков объяснил, почему Трамп передумал выходить из НАТО
Без мощной коалиции США не обладают военным превосходством над серьезными геополитическими противниками, и Трамп волей-неволей соглашается, что союзники нужны. Позиция американского президента действительно меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
2026-07-14T05:00
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Отвечая на вопрос о том, была ли угроза выхода США из НАТО тактической игрой или реальным намерением, Ермаков заявил, что здесь работают оба фактора.Он отметил, что в позиции Трампа сочетаются создание информационного шума и изменение самого президента США. "С одной стороны, важно создать информационный шум, чтобы отвлечь противника от принятия более значимых решений. С другой стороны, возможно, меняется сам Трамп", — пояснил собеседник Украина.ру.Ермаков отметил, что, если раньше Трамп считал себя способным решить любой региональный конфликт уровня Ирана в одиночку или с парой верных союзников, то теперь он столкнулся с иной реальностью. Без мощной коалиции США не имеют военного превосходства над серьезными геополитическими противниками, и Трамп вынужденно признает, что союзники необходимы, добавил эксперт.Он подчеркнул, что Трамп всегда будет давить на европейцев, но существует глубокая взаимозависимость. "В силу своих личных качеств он всегда будет давить на европейцев, выставляя дело так, будто это они нуждаются в Вашингтоне больше, чем он в них. Хотя на самом деле существует глубокая взаимозависимость, особенно когда речь идет о демонстрации "западного глобального лидерства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, нато, украина.ру, главные новости, главное, мир без границ, европа, европейцы, союзники, международные отношения, международная политика
Новости, США, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Главные новости, главное, Мир без границ, Европа, европейцы, союзники, международные отношения, Международная политика

Консолидация Запада: Ермаков объяснил, почему Трамп передумал выходить из НАТО

05:00 14.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Без мощной коалиции США не обладают военным превосходством над серьезными геополитическими противниками, и Трамп волей-неволей соглашается, что союзники нужны. Позиция американского президента действительно меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о том, была ли угроза выхода США из НАТО тактической игрой или реальным намерением, Ермаков заявил, что здесь работают оба фактора.
Он отметил, что в позиции Трампа сочетаются создание информационного шума и изменение самого президента США. "С одной стороны, важно создать информационный шум, чтобы отвлечь противника от принятия более значимых решений. С другой стороны, возможно, меняется сам Трамп", — пояснил собеседник Украина.ру.
Ермаков отметил, что, если раньше Трамп считал себя способным решить любой региональный конфликт уровня Ирана в одиночку или с парой верных союзников, то теперь он столкнулся с иной реальностью.
Без мощной коалиции США не имеют военного превосходства над серьезными геополитическими противниками, и Трамп вынужденно признает, что союзники необходимы, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что Трамп всегда будет давить на европейцев, но существует глубокая взаимозависимость. "В силу своих личных качеств он всегда будет давить на европейцев, выставляя дело так, будто это они нуждаются в Вашингтоне больше, чем он в них. Хотя на самом деле существует глубокая взаимозависимость, особенно когда речь идет о демонстрации "западного глобального лидерства", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
Больше на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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