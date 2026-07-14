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Трамп поддержит законопроект Грэма* об антироссийских санкциях - CNN
Трамп поддержит законопроект Грэма* об антироссийских санкциях - CNN - 14.07.2026 Украина.ру
Трамп поддержит законопроект Грэма* об антироссийских санкциях - CNN
Президент США Дональд Трамп поддержит принятие пакета антироссийских санкций, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм*, утверждает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома
2026-07-14T07:50
2026-07-14T07:50
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"Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм", - отметил телеканал.Сам американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете сказал, что вопрос о введении новых санкций против России в рамках законопроекта покойного сенатора сейчас находится на стадии обсуждения и будет решен в скором времени.Офис Грэма 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.За несколько дней до своей смерти Грэм вернулся с Украины. Как признал американский лидер, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.Подробнее - в материале Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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Трамп поддержит законопроект Грэма* об антироссийских санкциях - CNN
07:50 14.07.2026 (обновлено: 08:52 14.07.2026)
Президент США Дональд Трамп поддержит принятие пакета антироссийских санкций, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм*, утверждает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома
"Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм", - отметил телеканал.
Сам американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете сказал, что вопрос о введении новых санкций против России в рамках законопроекта покойного сенатора сейчас находится на стадии обсуждения и будет решен в скором времени.
Офис Грэма 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
За несколько дней до своей смерти Грэм вернулся с Украины. Как признал американский лидер, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Сенатор был автором и главным сторонником законопроекта о введении 500-процентных пошлин для покупателей российской нефти.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.