https://ukraina.ru/20260714/malyutka-do-fpv-dronov-i-optovolokna-1081364489.html

"Малютка": до FPV-дронов и оптоволокна

"Малютка": до FPV-дронов и оптоволокна - 14.07.2026 Украина.ру

"Малютка": до FPV-дронов и оптоволокна

Когда на смену "классическим" FPV-дрона пришли они же, но на оптоволокне, первая мысль была – новое – хорошо забытое старое. Всё уже было. Первая советская противотанковая управляемая ракета комплекса 9К11 "Малютка" была, по сути, этим самым FPV-дроном на уровне технологий своего времени – без камеры, оптоволокна и электродвигателя

2026-07-14T08:00

2026-07-14T08:00

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Комплекс 9К11 был разработан в Коломенском КБ машиностроения под руководством Сергея Непобедимого в 1960 году (в инициативном порядке – конкурс был объявлен только 6 июля 1961 года). На вооружение Советской Армии переносной вариант комплекса был принят 16 сентября 1963 года.СССР тут был в положении догоняющего. Первый серийный ПТРК в 1955 году приняли на вооружение французы, причём основой для их системы послужил немецкий Х-7 Rotkäppchen, который проходил испытания в 1945 году, но не успел поступить на вооружение Вермахта.Комплекс состоит из ракеты, пускового устройства (оно же – ранец для переноски), катушки с кабелем и пульта управления с джойстиком. В пехотных подразделениях всё это хозяйство переносят три человека. Для приведения комплекса в состояние боевой готовности требовалось: извлечь ракету из чемодана-ранца, пристыковать боевую часть (она носится отдельно), раскрыть консоли крыльев, развернуть пусковую установку в боевое положение установить на неё ракету. На всё про всё – 100 секунд, чтобы получить оценку отлично. После этого солдаты ещё сами должны занять позицию для стрельбы (желательно – в укрытии), обнаружить противника, прицелиться…Позже появились возимые версии – на базе БРДМ-1 и 2, а также БМП и БМД. В последних случаях пусковая установка размещается над стволом штатного 73 мм. орудия 2А28 "Гром" и перезаряжается вручную. В СССР и Польше "Малютки" ставили на специальные модификации вертолётов Ми-2 и Ми-8, а в Сербии – на французские Gazelle. Эти установки перезаряжать можно было только на земле.Ракета имеет длину 860 мм., калибр 125 мм, размах крыльев 393 мм. Весит она 10,9 кг. Твердотопливный ракетный двигатель обеспечивает скорость 430 км/ч и дальность до 3 км. Наведение на цель осуществляется через оптический прицел путём совмещения трассера ракеты с целью. Собственно, дальность пуска была ограничена не только весом кабеля, но и возможностью наведения ракеты только на расстоянии прямой видимости. Минимальная же дальность стрельбы (ок. 500 метров) была обусловлена тем, что расстояние между пусковой и пультом управления – 15 метров (дабы расчёт не попал под струю реактивного двигателя), а это значит нужно время чтобы ракета вышла на линию визирования и появилась возможность прицеливания.В передней части ракеты находится кумулятивный заряд массой 2,6 кг., который в идеальной ситуации пробивает 400 мм. брони (на практике – редко более 200, на самой мощной модификации – 520 мм.)Для сравнения – современные FPV-дроны на оптоволокне имеют гораздо меньшую скорость (не более 200 км/ч), сравнимую или даже большую боевую нагрузку, а вот дальность составляет 10-20 км. и даже больше – вес кабеля значительно меньше, а наведение осуществляется по камере, встроенной в сам дрон.Первое боевое применение "Малютки" зафиксировано 23 апреля 1972 года во Вьетнаме. Наиболее массовое применение пришлось на 1970-е годы, прежде всего – на "Войну судного дня" в 1973 году. Эпизодически они применяются до сих пор, например – Хезболлой. Хотя изначально "Малютка" была противотанковым средством, его вполне эффективно применяли и против противника бронетехники не имеющего. Например, советские войска активно использовали "Малютки" в Афганистане, в единичных случаях она применялась в Чечне (для этого в полевых условиях мастерили осколочно-фугасную боевую часть в штатной комплектации отсутствующую).В СССР "Малютки" выпускались до 1984 года, произведено более 300 тыс. комплексов. Кроме того, серийно они выпускались в Польше, Чехословакии, Болгарии, Китае, Иране, Югославии, Китае и даже на Тайване. Поставлялись они в несколько десятков стран мира. ПТРК остаётся актуальным и сейчас до такой степени, что в 2023 году сербские инженеры представили очередную модернизацию – "Малютка-2F" с термобарической головной частью.Уже в 1970-х "Малютки" начали вытеснять системы второго поколения типа нашего 9К111 "Фагот" или американского BGM-71 TOW, управление которыми было автоматизировано (хотя и требовало визуального контроля оператором). А потом появились самонаводящиеся системы типа "выстрелил и забыл" (пресловутый Javelin и новые модификации нашего "Корнета").Появление в 50-60 годах ПТРК с ручным управлением по проводам было вынужденным решением – уровень развития автоматики и радиоуправления ничего другого и не позволял. Тем не менее, по сравнению со ствольной артиллерией и противотанковыми гранатомётами это был значительный шаг вперёд – их снаряды в принципе не управлялись…Следует отметить, что стоимость ракет была запредельно большой (пуск ракеты сравнивают по стоимости с автомобилем "Жигули"), а наведение при помощи джойстика требует специального навыка, тем более, что скорость ракеты довольно высокая. Операторы учились, в основном, на тренажёрах, а боевых пусков делали за время службы обычно два (если делали конечно). Страшно представить, что было бы, если бы пришлось массово применять "Малютки" как противотанковые средства. В реальных условиях, когда речь шла о единичных боевых пусках, оружие доверялось инструкторам, у которых настрел был хороший.Главным недостатком ПТРК первого поколения было быстрое обнаружение расчётов – их местонахождение демаскировалось пусками ракет, а быстро сменить позицию они не могли – ракета нуждалась в управлении. При стрельбе на предельную дальность оператор не должен был менять позицию на протяжении 25 секунд. Это заметили ещё израильтяне в 1973 году и начали оперативно накрывать позиции арабских противотанкистов миномётным огнём. Впрочем, так же было во время Великой Отечественной войны с расчётами противотанковых ружей.Основным достоинством "Малютки" по сравнению с более совершенными системами третьего поколения является полнейшее равнодушие к воздействию РЭБ – простейшие не болеют (собственно, переход к дронам на оптоволокне именно этим и был обусловлен).Главный недостаток – архаичная система наведения, небольшая дальность эффективного огня и низкая бронепробиваемость. Для современных танков третьего поколения "Малютка" представляет угрозу скорее теоретическую – броню она пробьёт только при исключительно удачном попадании, даже если танк "голый" – без блоков динамической защиты. Впрочем, есть усовершенствованный вариант с тандемной боевой частью (две кумулятивные боеголовки установленные одна за другой – первая вызывает срабатывание ДЗ, вторая – пробивает броню). В то же время "Малютка" представляет реальную угрозу для разного рода "лёгкой брони" – БТР и БМП, не говоря уже о небронированных машинах.По сравнению с современными дронами ракеты "Малютки" более скоростные, но также более шумные и в целом более заметные. Забавно, что в советское время, напротив, говорилось, что скорость полёта ракеты недостаточна – противник успевает её заметить и принять меры. Впрочем, скорость ракеты ПТРК "Корнет" – до 900 км/ч.Сейчас на складах хранится ещё много "Малюток", но ожидать их массового возвращения в войска вряд ли стоит. Хотя бы из-за уязвимости расчётов в условиях нынешней насыщенности "малого неба" дронами. Да и техническое состояние хранящихся ракет оставляет желать много лучшего – твёрдое топливо теряет свойства со временем.Тем не менее, в своё время появление ПТРК было прорывом, который существенно изменил картину общевойскового боя, дав пехоте лёгкое и очень точное противотанковое средство.

https://ukraina.ru/20240724/1056432492.html

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

https://ukraina.ru/20260106/ognevye-sredstva-porazheniya-na-udarnykh-bespilotnikakh-armii-rossii-ot-boepripasov-do-pzrk-igla-1074017430.html

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