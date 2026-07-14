"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ - 14.07.2026 Украина.ру
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"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ
"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ - 14.07.2026 Украина.ру
"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ
Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее и встречать их на дальних рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-14T05:15
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Комментируя перспективу уничтожения спутников Starlink, Леонков подчеркнул, что такой шаг возможен лишь в случае полномасштабного глобального конфликта.Размещение глушилок вдоль трасс, по мнению собеседника Украина.ру, является минимальной мерой, однако существуют и более серьезные шаги, которые будут предприниматься по мере подъема по лестнице эскалации.По словам эксперта, главная задача сейчас — создать единое информационное поле. "Главная задача – создать единое информационное поле, которое представляет все данные об обстановке в воздушном пространстве в режиме реального времени 24 в сутки. Надо сделать так, чтобы она покрывала всю территорию, находящуюся вне зоны СВО", — отметил Леонков.Когда это поле создадут и объединят в систему с элементами ИИ, обстановка изменится. "Мы заранее будем видеть, где летят беспилотники. И за счет комплексов ДРЛО и комплексов космической разведки сможем встречать их на дальних рубежах, где их сбитие не приведет к побочным эффектам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, ии (искусственный интеллект), пво, дроны, бпла, беспилотники, война, война на украине
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"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ

05:15 14.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения береговых войск Балтийского флота
Учения береговых войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее и встречать их на дальних рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Комментируя перспективу уничтожения спутников Starlink, Леонков подчеркнул, что такой шаг возможен лишь в случае полномасштабного глобального конфликта.
Размещение глушилок вдоль трасс, по мнению собеседника Украина.ру, является минимальной мерой, однако существуют и более серьезные шаги, которые будут предприниматься по мере подъема по лестнице эскалации.
По словам эксперта, главная задача сейчас — создать единое информационное поле. "Главная задача – создать единое информационное поле, которое представляет все данные об обстановке в воздушном пространстве в режиме реального времени 24 в сутки. Надо сделать так, чтобы она покрывала всю территорию, находящуюся вне зоны СВО", — отметил Леонков.
Когда это поле создадут и объединят в систему с элементами ИИ, обстановка изменится. "Мы заранее будем видеть, где летят беспилотники. И за счет комплексов ДРЛО и комплексов космической разведки сможем встречать их на дальних рубежах, где их сбитие не приведет к побочным эффектам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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