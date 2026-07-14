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"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ

"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ - 14.07.2026 Украина.ру

"Будем заранее видеть дроны": Леонков о создании единого информационного поля на базе ИИ

Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее и встречать их на дальних рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-14T05:15

2026-07-14T05:15

2026-07-14T05:15

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Комментируя перспективу уничтожения спутников Starlink, Леонков подчеркнул, что такой шаг возможен лишь в случае полномасштабного глобального конфликта.Размещение глушилок вдоль трасс, по мнению собеседника Украина.ру, является минимальной мерой, однако существуют и более серьезные шаги, которые будут предприниматься по мере подъема по лестнице эскалации.По словам эксперта, главная задача сейчас — создать единое информационное поле. "Главная задача – создать единое информационное поле, которое представляет все данные об обстановке в воздушном пространстве в режиме реального времени 24 в сутки. Надо сделать так, чтобы она покрывала всю территорию, находящуюся вне зоны СВО", — отметил Леонков.Когда это поле создадут и объединят в систему с элементами ИИ, обстановка изменится. "Мы заранее будем видеть, где летят беспилотники. И за счет комплексов ДРЛО и комплексов космической разведки сможем встречать их на дальних рубежах, где их сбитие не приведет к побочным эффектам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

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