https://ukraina.ru/20260713/vsu-atakovali-gorlovku-i-rylsk-vzryvy-v-dnepropetrovskoy-oblasti-novosti-svo-1081423536.html

ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО

ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО

Защитники режима Зеленского продолжают терроризировать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T19:25

2026-07-13T19:25

2026-07-13T19:25

спецоперация

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сергей собянин

вооруженные силы украины

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"В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области", - сообщили в Минобороны РФ.Другие новости к этому часу: 🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, сообщил градоначальник Иван Приходько;🟥 ВСУ вновь атаковали Рыльск — ранен мирный житель, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн;🟥 Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин;🟥 В аэропорту Сочи снова введены временные ограничения — Росавиация;🟥 Взрывы гремят в Синельниково Днепропетровской области;🟥 Взрыв зафиксирован в Харькове.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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