ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
Защитники режима Зеленского продолжают терроризировать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T19:25
2026-07-13T19:25
спецоперация
сво
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горловка
днепропетровская область
украина
сергей собянин
вооруженные силы украины
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"В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области", - сообщили в Минобороны РФ.Другие новости к этому часу: 🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, сообщил градоначальник Иван Приходько;🟥 ВСУ вновь атаковали Рыльск — ранен мирный житель, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн;🟥 Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин;🟥 В аэропорту Сочи снова введены временные ограничения — Росавиация;🟥 Взрывы гремят в Синельниково Днепропетровской области;🟥 Взрыв зафиксирован в Харькове.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, горловка, днепропетровская область, украина, сергей собянин, вооруженные силы украины, росавиация, минобороны рф, атака бпла, бпла сегодня, мирные жители, военные преступления, всу
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Горловка, Днепропетровская область, Украина, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Минобороны РФ, атака БПЛА, БПЛА сегодня, мирные жители, Военные преступления, ВСУ

ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО

19:25 13.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Защитники режима Зеленского продолжают терроризировать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
"В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области", - сообщили в Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, сообщил градоначальник Иван Приходько;
🟥 ВСУ вновь атаковали Рыльск — ранен мирный житель, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн;
🟥 Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин;
🟥 В аэропорту Сочи снова введены временные ограничения — Росавиация;
🟥 Взрывы гремят в Синельниково Днепропетровской области;
🟥 Взрыв зафиксирован в Харькове.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
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