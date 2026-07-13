ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении
© REUTERS / 49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'
© REUTERS / 49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'
Армия России продолжает полностью освобождать Константиновку от остатков защитников режима Зеленского. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
В Константиновке продолжается зачистка малых групп ВСУ, оставшихся в разных районах города. По данным тг-канала "Фронтовая Птичка", организованного сопротивления уже нет: часть украинских военных, брошенных своими, сдаётся после разъяснения обстановки, остальные уничтожаются.
Город находится под контролем российских подразделений. Группировка "Юг" ВС РФ уже развивает движение дальше на северо-запад — в районе Осыково и Алексеево-Дружковки.
На Краснолиманском направлении ВС РФ также продвигаются. Наступление идёт юго-восточнее Брусовки и в лесах вдоль левого берега Северского Донца при поддержке ударных БПЛА.
Город находится под контролем российских подразделений. Группировка "Юг" ВС РФ уже развивает движение дальше на северо-запад — в районе Осыково и Алексеево-Дружковки.
На Краснолиманском направлении ВС РФ также продвигаются. Наступление идёт юго-восточнее Брусовки и в лесах вдоль левого берега Северского Донца при поддержке ударных БПЛА.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на