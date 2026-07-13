https://ukraina.ru/20260713/vs-rf-zachischayut-konstantinovku-i-nastupayut-na-krasnolimanskom-napravlenii-1081424197.html

ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении

ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении - 13.07.2026 Украина.ру

ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении

Армия России продолжает полностью освобождать Константиновку от остатков защитников режима Зеленского. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T19:47

2026-07-13T19:47

2026-07-13T19:47

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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В Константиновке продолжается зачистка малых групп ВСУ, оставшихся в разных районах города. По данным тг-канала "Фронтовая Птичка", организованного сопротивления уже нет: часть украинских военных, брошенных своими, сдаётся после разъяснения обстановки, остальные уничтожаются.Город находится под контролем российских подразделений. Группировка "Юг" ВС РФ уже развивает движение дальше на северо-запад — в районе Осыково и Алексеево-Дружковки. На Краснолиманском направлении ВС РФ также продвигаются. Наступление идёт юго-восточнее Брусовки и в лесах вдоль левого берега Северского Донца при поддержке ударных БПЛА.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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