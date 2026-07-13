https://ukraina.ru/20260713/v-kieve-pri-podderzhke-niderlandov-zapustili-obrazovatelnyy-serial-dlya-voennykh-o-lgbt-soobschestve-1081425177.html

В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе

В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе - 13.07.2026 Украина.ру

В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе

Министерство цифровой трансформации Украины разместило на своей платформе образовательный сериал о ЛГБТ*-военных в рядах Вооружённых сил Украины. Проект из 11 эпизодов, по информации телеграм-канала, оплатило посольство Нидерландов. Зрителям предлагают пройти тест. Об этом сообщил 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T20:45

2026-07-13T20:45

2026-07-13T20:45

лгбт

украина.ру

министерство цифровой трансформации

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новости

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Украинские власти убеждают, что радужная повестка обеспечит Киеву "стратегическое преимущество"В начале июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент Соединённого Королевства является самым гомосексуальным в мире. Стармер объявил о решении уйти с должности премьер-министра на фоне крайне низких рейтингов - Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным в мире.*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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лгбт, украина.ру, министерство цифровой трансформации, кир стармер, украина, киев, нидерланды, новости