В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе - 13.07.2026 Украина.ру
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В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе - 13.07.2026 Украина.ру
В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
Министерство цифровой трансформации Украины разместило на своей платформе образовательный сериал о ЛГБТ*-военных в рядах Вооружённых сил Украины. Проект из 11 эпизодов, по информации телеграм-канала, оплатило посольство Нидерландов. Зрителям предлагают пройти тест. Об этом сообщил 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T20:45
2026-07-13T20:45
лгбт
украина.ру
министерство цифровой трансформации
кир стармер
украина
киев
нидерланды
новости
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Украинские власти убеждают, что радужная повестка обеспечит Киеву "стратегическое преимущество"В начале июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент Соединённого Королевства является самым гомосексуальным в мире. Стармер объявил о решении уйти с должности премьер-министра на фоне крайне низких рейтингов - Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным в мире.*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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лгбт, украина.ру, министерство цифровой трансформации, кир стармер, украина, киев, нидерланды, новости
ЛГБТ, Украина.ру, Министерство цифровой трансформации, Кир Стармер, Украина, Киев, Нидерланды, Новости

В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе

20:45 13.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди несут цветы в память о погибших в авиакатастрофе в Донецкой области
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Министерство цифровой трансформации Украины разместило на своей платформе образовательный сериал о ЛГБТ*-военных в рядах Вооружённых сил Украины. Проект из 11 эпизодов, по информации телеграм-канала, оплатило посольство Нидерландов. Зрителям предлагают пройти тест. Об этом сообщил 13 июля телеграм-канал Украина.ру
Украинские власти убеждают, что радужная повестка обеспечит Киеву "стратегическое преимущество"
В начале июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент Соединённого Королевства является самым гомосексуальным в мире.
"Я очень горжусь тем, что наш парламент самый гомосексуальный. Я не думаю, что где-либо и когда-либо так было", — сказал он.
Стармер объявил о решении уйти с должности премьер-министра на фоне крайне низких рейтингов - Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным в мире.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.
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