Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года - 10.07.2026 Украина.ру
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Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года
Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года - 10.07.2026 Украина.ру
Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года
До конца года российская армия проведет два стратегических полуохвата — на Орехово-Запорожском и Славянско-Краматорском направлениях. Именно там решатся главные события, которые могут переломить ход войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2026-07-10T21:58
2026-07-10T22:43
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Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли к концу года крупные результаты на фронте, Полетаев заявил, что такое возможно.Полетаев пояснил, что и Россия, и Украина зимой готовятся к летней кампании — собирают личный состав, накапливают ресурсы, формируют резервы, отлаживают логистику и разрабатывают планы."Потом практически на одном месте происходит перетягивание каната, а к концу года одна из сторон берет верх. И у меня нет сомнений в том, что в конце 2026 года это снова будем мы", — пояснил он.По словам эксперта, в зоне СВО намечаются два стратегических полуохвата. "Два наших стратегических направления мы описали: Орехов – Запорожье и Славянск – Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет", — отметил Полетаев.Он подчеркнул, что Киев не может отвечать на все вызовы. "Украина не может отвечать на все вызовы, которые мы для нее формируем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Запорожье, Сергей Полетаев , Украина.ру, Главные новости, главное, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Запорожское направление, Запорожская область, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Краматорск

Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года

21:58 10.07.2026 (обновлено: 22:43 10.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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До конца года российская армия проведет два стратегических полуохвата — на Орехово-Запорожском и Славянско-Краматорском направлениях. Именно там решатся главные события, которые могут переломить ход войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли к концу года крупные результаты на фронте, Полетаев заявил, что такое возможно.
Полетаев пояснил, что и Россия, и Украина зимой готовятся к летней кампании — собирают личный состав, накапливают ресурсы, формируют резервы, отлаживают логистику и разрабатывают планы.
"Потом практически на одном месте происходит перетягивание каната, а к концу года одна из сторон берет верх. И у меня нет сомнений в том, что в конце 2026 года это снова будем мы", — пояснил он.
По словам эксперта, в зоне СВО намечаются два стратегических полуохвата. "Два наших стратегических направления мы описали: Орехов – Запорожье и Славянск – Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет", — отметил Полетаев.
Он подчеркнул, что Киев не может отвечать на все вызовы. "Украина не может отвечать на все вызовы, которые мы для нее формируем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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