https://ukraina.ru/20260710/dva-strategicheskikh-poluokhvata-poletaev-o-glavnykh-napravleniyakh-udara-vs-rf-do-kontsa-2026-goda-1081350733.html

Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года

Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года - 10.07.2026 Украина.ру

Два стратегических полуохвата: Полетаев о главных направлениях ВС РФ до конца 2026 года

До конца года российская армия проведет два стратегических полуохвата — на Орехово-Запорожском и Славянско-Краматорском направлениях. Именно там решатся главные события, которые могут переломить ход войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2026-07-10T21:58

2026-07-10T21:58

2026-07-10T22:43

новости

россия

украина

запорожье

сергей полетаев

украина.ру

главные новости

главное

славянск

славянско-краматорская агломерация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_03885155afd663ed5fd08c0fece92c56.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли к концу года крупные результаты на фронте, Полетаев заявил, что такое возможно.Полетаев пояснил, что и Россия, и Украина зимой готовятся к летней кампании — собирают личный состав, накапливают ресурсы, формируют резервы, отлаживают логистику и разрабатывают планы."Потом практически на одном месте происходит перетягивание каната, а к концу года одна из сторон берет верх. И у меня нет сомнений в том, что в конце 2026 года это снова будем мы", — пояснил он.По словам эксперта, в зоне СВО намечаются два стратегических полуохвата. "Два наших стратегических направления мы описали: Орехов – Запорожье и Славянск – Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет", — отметил Полетаев.Он подчеркнул, что Киев не может отвечать на все вызовы. "Украина не может отвечать на все вызовы, которые мы для нее формируем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

россия

украина

запорожье

славянск

славянско-краматорская агломерация

запорожское направление

запорожская область

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запорожье, сергей полетаев , украина.ру, главные новости, главное, славянск, славянско-краматорская агломерация, запорожское направление, запорожская область, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, краматорск