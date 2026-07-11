https://ukraina.ru/20260711/poluokhvaty--eto-nash-glavnyy-kozyr-voennyy-ekspert-o-taktike-vs-rf-v-konstantinovke-1081354769.html

"Полуохваты — это наш главный козырь": военный эксперт о тактике ВС РФ в Константиновке

"Полуохваты — это наш главный козырь": военный эксперт о тактике ВС РФ в Константиновке - 11.07.2026 Украина.ру

"Полуохваты — это наш главный козырь": военный эксперт о тактике ВС РФ в Константиновке

Российская армия полуохватами навязала ВСУ невыгодные условия обороны — это наносит противнику наибольшие потери. Константиновку им надо было оставлять еще в декабре, но отступление запустило бы цепную реакцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор", военный эксперт Сергей Полетаев

2026-07-11T05:30

2026-07-11T05:30

2026-07-11T05:30

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Рассказывая о развитии тактики полуохватов ВС РФ на других участках фронта, Полетаев заявил, что похожая история разворачивается в районе Купянска-Узлового. "Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей", — пояснил эксперт.Полетаев отметил, что в западной части Купянска войска сами оказались в невыгодном положении — в полуохвате с трех сторон. "Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город", — пояснил эксперт.Эксперт подчеркнул, что ВСУ не смогли развить успех. "При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потери" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций" на сайте Украина.ру.

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