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Германию ждет "взрыв", который потрясёт всю Европу

Германию ждет "взрыв", который потрясёт всю Европу - 10.07.2026 Украина.ру

Германию ждет "взрыв", который потрясёт всю Европу

Хорватское издание Advance пишет, что Германия, когда-то показывавшая Европе пример стабильности, начинает трещать по швам. Об этом сообщил 10 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-10T20:18

2026-07-10T20:18

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Недавние события в городе Эрфурт показали, что немецкая политика из парламентских кабинетов перемещается на улицы, где растёт напряжение. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую ранее считали аномалией, теперь воспринимается как власть, которая лишь ждёт официального подтверждения.Авторы статьи отмечают, что немецкие власти сами создали условия для подъёма правых: годы экономической стагнации, энергетический шок после разрыва отношений с Россией, дорогостоящая помощь Украине, рост цен, проблемы в промышленности и наплыв мигрантов подорвали доверие к обещаниям о будущей стабильности. В случае победы АдГ ряд европейских государств рискуют пережить собственные повторения немецкого сценария. Германия долгое время была "якорем" Европейского союза, и зашатавшийся якорь грозит потерей устойчивости для всего европейского корабля.В тот же день немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке заявил, что запуск лицензионного производства перехватчиков зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине растянется на годы, за которые Россия успеет нанести сотни ударов. "Россия успеет запустить по Украине 1400 баллистических ракет, пока Киев запустит собственное производство перехватчиков", — предупредил Рёпке. Ранее Bloomberg отмечало, что любой завод по выпуску перехватчиков на Украине автоматически станет приоритетной целью для российских ударов - "1400 ударов": в Берлине предрекли уничтожение Украины до появления первых Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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