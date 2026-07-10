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"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США

"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США - 10.07.2026 Украина.ру

"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США

Заявления Трампа по Ирану не должны вводить в заблуждение — президент США крайне непредсказуем. Гораздо важнее следить за реальными перестановками в американской администрации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-07-10T04:45

2026-07-10T04:45

2026-07-10T11:31

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.Отвечая на вопрос о том, стоит ли верить заявлениям президента США Дональда Трампа по Ирану, эксперт заявил, что его слова не имеют значения."На его слова не надо обращать внимания. Нужно следить за изменениями в американской политике", — пояснил эксперт.По мнению востоковеда, гораздо важнее кадровые перестановки в Белом доме. "Еще недавно там побеждали "голуби" во главе с [вице-президентом Джей Ди] Вэнсом. Сейчас там инициативу перехватили "ястребы" во главе с [госсекретарем Марко] Рубио", — отметил Ибрагимов.Эксперт подчеркнул, что американский лидер часто меняет свою позицию. "Но у Трампа семь пятниц на неделе, и через несколько дней он опять может сказать, что снова дает шанс Ирану проявить себя", — добавил он.Ибрагимов резюмировал, что судьба конфликта зависит от настроения одного крайне непостоянного человека, который способен в любой момент изменить решение.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.

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