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"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США
"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США - 10.07.2026 Украина.ру
"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США
Заявления Трампа по Ирану не должны вводить в заблуждение — президент США крайне непредсказуем. Гораздо важнее следить за реальными перестановками в американской администрации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-07-10T04:45
2026-07-10T04:45
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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.Отвечая на вопрос о том, стоит ли верить заявлениям президента США Дональда Трампа по Ирану, эксперт заявил, что его слова не имеют значения."На его слова не надо обращать внимания. Нужно следить за изменениями в американской политике", — пояснил эксперт.По мнению востоковеда, гораздо важнее кадровые перестановки в Белом доме. "Еще недавно там побеждали "голуби" во главе с [вице-президентом Джей Ди] Вэнсом. Сейчас там инициативу перехватили "ястребы" во главе с [госсекретарем Марко] Рубио", — отметил Ибрагимов.Эксперт подчеркнул, что американский лидер часто меняет свою позицию. "Но у Трампа семь пятниц на неделе, и через несколько дней он опять может сказать, что снова дает шанс Ирану проявить себя", — добавил он.Ибрагимов резюмировал, что судьба конфликта зависит от настроения одного крайне непостоянного человека, который способен в любой момент изменить решение.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, нато, марко рубио, джей ди вэнс, война в иране, ближний восток, мир без границ, война на ближнем востоке
Новости, Иран, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, НАТО, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, война в Иране, Ближний Восток, Мир без границ, война на Ближнем Востоке
"У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в США
04:45 10.07.2026 (обновлено: 11:31 10.07.2026)
Заявления Трампа по Ирану не должны вводить в заблуждение — президент США крайне непредсказуем. Гораздо важнее следить за реальными перестановками в американской администрации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли верить заявлениям президента США Дональда Трампа по Ирану, эксперт заявил, что его слова не имеют значения.
"На его слова не надо обращать внимания. Нужно следить за изменениями в американской политике", — пояснил эксперт.
По мнению востоковеда, гораздо важнее кадровые перестановки в Белом доме. "Еще недавно там побеждали "голуби" во главе с [вице-президентом Джей Ди] Вэнсом. Сейчас там инициативу перехватили "ястребы" во главе с [госсекретарем Марко] Рубио", — отметил Ибрагимов.
Эксперт подчеркнул, что американский лидер часто меняет свою позицию. "Но у Трампа семь пятниц на неделе, и через несколько дней он опять может сказать, что снова дает шанс Ирану проявить себя", — добавил он.
Ибрагимов резюмировал, что судьба конфликта зависит от настроения одного крайне непостоянного человека, который способен в любой момент изменить решение.
Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.