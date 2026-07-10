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США приостановили удары по Ирану — CNN

США приостановили удары по Ирану — CNN - 10.07.2026 Украина.ру

США приостановили удары по Ирану — CNN

Вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости возобновить их. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 10 июля сообщает телеканал CNN

2026-07-10T05:03

2026-07-10T05:03

2026-07-10T11:50

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"Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии", — говорится на сайте телеканала.Отмечается, что ранее экипаж авианосца "Авраам Линкольн" загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры в рамках подготовки к возможным ударам. По словам американского чиновника, США намеренно наносят удары, а затем делают паузы, чтобы избежать эскалации."Американские чиновники заявили, что утверждения Ирана о том, что этой ночью уже были нанесены новые удары США, не соответствуют действительности. Однако, добавили они, ситуация динамично развивается, и при необходимости удары могут возобновиться", — утверждает канал.Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке, Чогадаке, Ахвазе и Чебахаре. Телеканал NewsNation при этом передавал со ссылкой на американского чиновника, что США по-прежнему намерены добиваться урегулирования конфликта с Ираном.Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.Подробнее о развитии ситуации на Ближнем Востоке - в публикации "У Трампа семь пятниц на неделе": востоковед про заявления по Ирану и перемены в политике США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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