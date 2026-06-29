Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт - 29.06.2026 Украина.ру
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Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт
Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт - 29.06.2026 Украина.ру
Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что у его белорусского коллеги Александра Лукашенко нет паники из-за окриков Владимира Зеленского
2026-06-29T07:26
2026-06-29T07:26
новости
россия
минск
александр лукашенко
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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По мнению Путина, резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.Ранее в июне Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.Подробнее - в материале Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минск, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт

07:26 29.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что у его белорусского коллеги Александра Лукашенко нет паники из-за окриков Владимира Зеленского
По мнению Путина, резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.
"Когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно", — сказал Путин.
Ранее в июне Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.
Подробнее - в материале Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется на сайте Украина.ру.
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