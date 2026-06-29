https://ukraina.ru/20260629/putin-rasskazal-o-reaktsii-lukashenko-na-popytki-zelenskogo-vovlech-belorussiyu-v-voennyy-konflikt-1080744398.html

Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт

Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт - 29.06.2026 Украина.ру

Путин рассказал о реакции Лукашенко на попытки Зеленского вовлечь Белоруссию в конфликт

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что у его белорусского коллеги Александра Лукашенко нет паники из-за окриков Владимира Зеленского

2026-06-29T07:26

2026-06-29T07:26

2026-06-29T07:26

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россия

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александр лукашенко

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

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По мнению Путина, резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.Ранее в июне Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.Подробнее - в материале Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минск, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру