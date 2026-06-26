https://ukraina.ru/20260626/zelenskiy-anonsiroval-40-dnevnuyu-terroristicheskuyu-operatsiyu-protiv-rossii-1080666497.html

Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России

Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России - 26.06.2026 Украина.ру

Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России

Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию "ради побуждения к окончанию войны". Об этом 26 июня он написал в своём Телеграм-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой

2026-06-26T10:30

2026-06-26T10:30

2026-06-26T10:30

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"Утвердил службе 40-дневную операцию воздействия на Россию ради её побуждения к миру", — заявил Зеленский. Подробностей он не раскрыл, но из контекста очевидно: речь идёт об ударах беспилотниками на среднюю и дальнюю дистанции по территории России. Ранее Владимир Путин уже отмечал, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, пытаясь "раскачать" российское общество. Президент подчеркнул, что на Украину работает весь Запад, поставляя беспилотники и разведданные. Подробнее - в материале Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, владимир путин