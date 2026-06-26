https://ukraina.ru/20260626/zelenskiy-anonsiroval-40-dnevnuyu-terroristicheskuyu-operatsiyu-protiv-rossii-1080666497.html
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России - 26.06.2026 Украина.ру
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России
Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию "ради побуждения к окончанию войны". Об этом 26 июня он написал в своём Телеграм-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой
2026-06-26T10:30
2026-06-26T10:30
2026-06-26T10:30
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"Утвердил службе 40-дневную операцию воздействия на Россию ради её побуждения к миру", — заявил Зеленский. Подробностей он не раскрыл, но из контекста очевидно: речь идёт об ударах беспилотниками на среднюю и дальнюю дистанции по территории России. Ранее Владимир Путин уже отмечал, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, пытаясь "раскачать" российское общество. Президент подчеркнул, что на Украину работает весь Запад, поставляя беспилотники и разведданные. Подробнее - в материале Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, СБУ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России
Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию "ради побуждения к окончанию войны". Об этом 26 июня он написал в своём Телеграм-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой
"Утвердил службе 40-дневную операцию воздействия на Россию ради её побуждения к миру", — заявил Зеленский.
Подробностей он не раскрыл, но из контекста очевидно: речь идёт об ударах беспилотниками на среднюю и дальнюю дистанции по территории России.
Ранее Владимир Путин уже отмечал, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, пытаясь "раскачать" российское общество.
Президент подчеркнул, что на Украину работает весь Запад, поставляя беспилотники и разведданные.