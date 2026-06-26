Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России - 26.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260626/zelenskiy-anonsiroval-40-dnevnuyu-terroristicheskuyu-operatsiyu-protiv-rossii-1080666497.html
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России - 26.06.2026 Украина.ру
Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России
Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию "ради побуждения к окончанию войны". Об этом 26 июня он написал в своём Телеграм-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой
2026-06-26T10:30
2026-06-26T10:30
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
сбу
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073814027_0:216:600:554_1920x0_80_0_0_35c7e1394010b10d77657ab55e2203a9.jpg
"Утвердил службе 40-дневную операцию воздействия на Россию ради её побуждения к миру", — заявил Зеленский. Подробностей он не раскрыл, но из контекста очевидно: речь идёт об ударах беспилотниками на среднюю и дальнюю дистанции по территории России. Ранее Владимир Путин уже отмечал, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, пытаясь "раскачать" российское общество. Президент подчеркнул, что на Украину работает весь Запад, поставляя беспилотники и разведданные. Подробнее - в материале Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073814027_0:160:600:610_1920x0_80_0_0_75523eba36805ea650f156d6d3ab12d5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, сбу, вооруженные силы украины, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, СБУ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России

10:30 26.06.2026
 
© APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию "ради побуждения к окончанию войны". Об этом 26 июня он написал в своём Телеграм-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой
"Утвердил службе 40-дневную операцию воздействия на Россию ради её побуждения к миру", — заявил Зеленский.
Подробностей он не раскрыл, но из контекста очевидно: речь идёт об ударах беспилотниками на среднюю и дальнюю дистанции по территории России.
Ранее Владимир Путин уже отмечал, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, пытаясь "раскачать" российское общество.
Президент подчеркнул, что на Украину работает весь Запад, поставляя беспилотники и разведданные.
Подробнее - в материале Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост, и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийСБУВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:59США могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине. Новости к этому часу
11:58Серия ударов нанесена по целям врага в Шостке Сумской области
11:56В Донецке объявлена ракетная опасность, сообщил глава города Алексей Кулемзин
11:55ЕК хочет продлить статус временной защиты для украинцев еще на год - до 4 марта 2028 года
11:54"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем
11:51Число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 50
11:43Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей
11:34Куда армия РФ наносила удары с 18 по 25 июня
11:32Атакован объект энергетики под Одессой, 49 дронов над Москвой, ВСУ в кольце под Константиновкой
11:28Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ
10:54Ночная атака дронов ВСУ на Россию стала самой массированной за год. Новости СВО
10:30Зеленский анонсировал 40-дневную террористическую операцию против России
10:25Фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан "укреплять позиции ЕС" - Politico
10:21Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня
10:15Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
10:00Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета
09:53Жители села под Кривым Рогом митингуют против военкоматов
09:37Захарова: Россия регулярно уведомляет США о рисках военной помощи Украине
09:24Объекты энергетики повреждены в Одесской области. Новости СВО
09:16Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
Лента новостейМолния