https://ukraina.ru/20260626/zapad-zapanikoval-posle-zayavleniya-kremlya-o-yadernom-sderzhivanii---smi-1080671323.html

Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ

Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ - 26.06.2026 Украина.ру

Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ

Запад встревожило заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании, пишет британская Daily Express

2026-06-26T11:28

2026-06-26T11:28

2026-06-26T11:47

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"Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений "глобальной войны", — говорится в материале.Также издание привело слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.На днях в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" представитель Кремля отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.Также он заявил, что технологии на данный момент развиваются так, что уже сейчас можно спрогнозировать появление новых видов неядерного вооружения, которые в перспективе по разрушительной силе могут сравнятся с потенциалом ядерного оружия.Подробнее - в материале Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, запад, россия, дмитрий песков, украина.ру, мир без границ