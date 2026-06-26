Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ - 26.06.2026 Украина.ру
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Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ
Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ - 26.06.2026 Украина.ру
Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ
Запад встревожило заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании, пишет британская Daily Express
2026-06-26T11:28
2026-06-26T11:47
новости
кремль
запад
россия
дмитрий песков
украина.ру
мир без границ
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"Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений "глобальной войны", — говорится в материале.Также издание привело слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.На днях в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" представитель Кремля отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.Также он заявил, что технологии на данный момент развиваются так, что уже сейчас можно спрогнозировать появление новых видов неядерного вооружения, которые в перспективе по разрушительной силе могут сравнятся с потенциалом ядерного оружия.Подробнее - в материале Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля на сайте Украина.ру.
кремль
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новости, кремль, запад, россия, дмитрий песков, украина.ру, мир без границ
Новости, Кремль, Запад, Россия, Дмитрий Песков, Украина.ру, Мир без границ

Запад запаниковал после заявления Кремля о ядерном сдерживании - СМИ

11:28 26.06.2026 (обновлено: 11:47 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Запад встревожило заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании, пишет британская Daily Express
"Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений "глобальной войны", — говорится в материале.
Также издание привело слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.
На днях в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" представитель Кремля отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.
Также он заявил, что технологии на данный момент развиваются так, что уже сейчас можно спрогнозировать появление новых видов неядерного вооружения, которые в перспективе по разрушительной силе могут сравнятся с потенциалом ядерного оружия.
Подробнее - в материале Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Важные заявления Кремля на сайте Украина.ру.
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