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"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем
"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем - 26.06.2026 Украина.ру
"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем
После завершения Славянско-Краматорской агломерации Доброполье потеряет стратегическое значение. Для его освобождения потребуется операция у трехграничья ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
2026-06-26T11:54
2026-06-26T11:54
2026-06-26T11:54
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Отвечая на вопрос о том, как будет решаться ситуация с Добропольем, Рамм заявил, что к этому вопросу нужно подходить без фанатизма. "Какое значение будет иметь Доброполье, если закончится Славянско-Краматорская агломерация, а перед этим российские войска еще и в Очеретино зайдут, которое на границе ДНР и Харьковской области?" — сказал эксперт.По мнению Рамма, для освобождения Доброполья потребуется операция в районе трехграничья. "Понятно, что для его освобождения надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти", — пояснил собеседник издания.Эксперт отметил, что у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища, но ее судьба предрешена. "У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении", — резюмировал Рамм.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
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"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем
После завершения Славянско-Краматорской агломерации Доброполье потеряет стратегическое значение. Для его освобождения потребуется операция у трехграничья ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
Отвечая на вопрос о том, как будет решаться ситуация с Добропольем, Рамм заявил, что к этому вопросу нужно подходить без фанатизма.
"Какое значение будет иметь Доброполье, если закончится Славянско-Краматорская агломерация, а перед этим российские войска еще и в Очеретино зайдут, которое на границе ДНР и Харьковской области?" — сказал эксперт.
По мнению Рамма, для освобождения Доброполья потребуется операция в районе трехграничья. "Понятно, что для его освобождения надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти", — пояснил собеседник издания.
Эксперт отметил, что у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища, но ее судьба предрешена.
"У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении", — резюмировал Рамм.
У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.