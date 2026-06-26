"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем - 26.06.2026 Украина.ру
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"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем
"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем - 26.06.2026 Украина.ру
"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем
После завершения Славянско-Краматорской агломерации Доброполье потеряет стратегическое значение. Для его освобождения потребуется операция у трехграничья ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
2026-06-26T11:54
2026-06-26T11:54
новости
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донецкая народная республика
харьковская область
михаил онуфриенко
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украина.ру
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Отвечая на вопрос о том, как будет решаться ситуация с Добропольем, Рамм заявил, что к этому вопросу нужно подходить без фанатизма. "Какое значение будет иметь Доброполье, если закончится Славянско-Краматорская агломерация, а перед этим российские войска еще и в Очеретино зайдут, которое на границе ДНР и Харьковской области?" — сказал эксперт.По мнению Рамма, для освобождения Доброполья потребуется операция в районе трехграничья. "Понятно, что для его освобождения надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти", — пояснил собеседник издания.Эксперт отметил, что у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища, но ее судьба предрешена. "У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении", — резюмировал Рамм.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
харьковская область
доброполье
славянск
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, михаил онуфриенко, главные новости, главное, украина.ру, сво, доброполье, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, новости сво россия, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Михаил Онуфриенко, Главные новости, главное, Украина.ру, СВО, Доброполье, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, новости СВО Россия, прогнозы СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"Без фанатизма": военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут решать вопрос с Добропольем

11:54 26.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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После завершения Славянско-Краматорской агломерации Доброполье потеряет стратегическое значение. Для его освобождения потребуется операция у трехграничья ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм
Отвечая на вопрос о том, как будет решаться ситуация с Добропольем, Рамм заявил, что к этому вопросу нужно подходить без фанатизма.
"Какое значение будет иметь Доброполье, если закончится Славянско-Краматорская агломерация, а перед этим российские войска еще и в Очеретино зайдут, которое на границе ДНР и Харьковской области?" — сказал эксперт.
По мнению Рамма, для освобождения Доброполья потребуется операция в районе трехграничья. "Понятно, что для его освобождения надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти", — пояснил собеседник издания.
Эксперт отметил, что у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища, но ее судьба предрешена.
"У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении", — резюмировал Рамм.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
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