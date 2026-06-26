https://ukraina.ru/20260626/net-osoboy-nuzhdy-nastupat-na-izyum-ramm-o-formirovanii-novoy-logiki-bitvy-za-donbass-1080674027.html

"Нет особой нужды наступать на Изюм": Рамм о формировании новой логики битвы за Донбасс

"Нет особой нужды наступать на Изюм": Рамм о формировании новой логики битвы за Донбасс - 26.06.2026 Украина.ру

"Нет особой нужды наступать на Изюм": Рамм о формировании новой логики битвы за Донбасс

Войскам больше нет нужды наступать на Изюм — ни со стороны Купянска, ни со стороны Святогорска. ВС РФ могут двигаться вдоль границы на Барвенково и Лозовую, отрезая последние маршруты ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, военный эксперт Алексей Рамм

2026-06-26T12:20

2026-06-26T12:20

2026-06-26T12:20

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Говоря о дальнейшей стратегии в Донбассе, Рамм заявил, что наступать на Изюм со стороны Купянска или Святогорска больше нет необходимости. "Повторюсь, нам уже нет особой нужды наступать на Изюм ни со стороны Купянска, ни со стороны Святогорска. Можно спокойно двигаться вдоль границы на Барвенково и Лозовую, отрезая последние маршруты снабжения группировки ВСУ в Донбассе", — подчеркнул эксперт.По словам Рамма, сейчас происходит формирование новой логики боевых действий. "Вариантов развития событий еще много. И мы сейчас находимся в процессе формирования новой логики битвы за Донбасс", — пояснил аналитик.Эксперт отметил, что в какой-то момент войска сделают паузу для закрепления и подтягивания резервов. "Понятно, что в какой-то момент мы остановимся, чтобы закрепиться и подтянуть резервы. И вот после этого будет понятно, как дальше будет развиваться ход СВО", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.У России есть все возможности парализовать снабжение группировки ВСУ на левом берегу Днепра, просто нужен соответствующий приказ. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.

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