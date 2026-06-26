https://ukraina.ru/20260626/kuda-armiya-rf-nanosila-udary-s-18-po-25-iyunya-1080672332.html

Куда армия РФ наносила удары с 18 по 25 июня

Куда армия РФ наносила удары с 18 по 25 июня - 26.06.2026 Украина.ру

Куда армия РФ наносила удары с 18 по 25 июня

Издание Украина.ру представляет информацию по нанесенным российской армией ударам за период с 18 по 25 июня 2026 года

2026-06-26T11:34

2026-06-26T11:34

2026-06-26T11:34

сво

спецоперация

украина.ру

вооруженные силы украины

россия

вс рф

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О том, что происходит на фронте, — в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходит к глухой обороне.

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2026

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сво, спецоперация, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, вс рф