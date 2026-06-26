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Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта
Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта - 26.06.2026 Украина.ру
Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта
США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, заявил 26 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2026-06-26T14:22
2026-06-26T14:22
2026-06-26T14:25
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"По крайней мере от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия", - сказал Песков.Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп говорил об активизации посредничества США по Украине после решения вопросов по иранскому урегулированию.Он подчеркнул, что Россия ценит готовность США помочь выйти на мирное урегулирование на Украине, учитывая их влияние.Подробнее - в материале США могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Украина.ру, Мир без границ
Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта
14:22 26.06.2026 (обновлено: 14:25 26.06.2026)
США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, заявил 26 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"По крайней мере от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия", - сказал Песков.
Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп говорил об активизации посредничества США по Украине после решения вопросов по иранскому урегулированию.
"Сам президент Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием - что тоже само по себе большой груз и нелегкий процесс, - они снова активизируют свои услуги вот такие доброй воли по Украине", - добавил официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россия ценит готовность США помочь выйти на мирное урегулирование на Украине, учитывая их влияние.