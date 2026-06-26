https://ukraina.ru/20260626/peskov-vyskazalsya-o-roli-ssha-v-uregulirovanii-ukrainskogo-konflikta--1080686021.html

Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта

Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта - 26.06.2026 Украина.ру

Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта

США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, заявил 26 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2026-06-26T14:22

2026-06-26T14:22

2026-06-26T14:25

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"По крайней мере от этой готовности никто не отказывался, никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия", - сказал Песков.Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп говорил об активизации посредничества США по Украине после решения вопросов по иранскому урегулированию.Он подчеркнул, что Россия ценит готовность США помочь выйти на мирное урегулирование на Украине, учитывая их влияние.Подробнее - в материале США могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

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россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, украина.ру, мир без границ