https://ukraina.ru/20260626/evropeyskoe-bezrassudstvo-v-ssha-predupredili-o-novom-opasnom-etape-konflikta-iz-za-podderzhki-1080687217.html
"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины
"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины - 26.06.2026 Украина.ру
"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины
"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины
2026-06-26T14:45
2026-06-26T14:45
2026-06-26T14:45
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Американское издание Responsible Statecraft опубликовало статью, в которой предупреждает об эскалации рисков в украинском конфликте. По мнению автора, по мере того как европейские страны перехватывают у США ведущую роль в военной и финансовой поддержке Киева, конфликт переходит на новый, значительно более опасный этап.Обозреватель издания отмечает, что в годы Холодной войны европейские политики проявляли гораздо большую сдержанность в решениях, касающихся противостояния с СССР. Нынешний подход, напротив, автор характеризует как безрассудный.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Европа целенаправленно пытается затормозить дипломатическое урегулирование на Украине. По словам главы МИД РФ, Брюссель продолжает побуждать Владимира Зеленского к продолжению боевых действий "до последнего украинца". Подробнее в материале Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, сергей лавров, россия, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Украина, США, Сергей Лавров, Россия, Владимир Зеленский, Мир без границ
"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины
"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины
Американское издание Responsible Statecraft опубликовало статью, в которой предупреждает об эскалации рисков в украинском конфликте.
По мнению автора, по мере того как европейские страны перехватывают у США ведущую роль в военной и финансовой поддержке Киева, конфликт переходит на новый, значительно более опасный этап.
"По мере того, как европейские страны берут на себя основную ответственность в помощи Киеву, этот конфликт переходит на новый более опасный этап", — говорится в материале.
Обозреватель издания отмечает, что в годы Холодной войны европейские политики проявляли гораздо большую сдержанность в решениях, касающихся противостояния с СССР. Нынешний подход, напротив, автор характеризует как безрассудный.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Европа целенаправленно пытается затормозить дипломатическое урегулирование на Украине. По словам главы МИД РФ, Брюссель продолжает побуждать Владимира Зеленского к продолжению боевых действий "до последнего украинца".