https://ukraina.ru/20260626/v-kieve-zaputalis-v-pokazaniyakh-sibiga-ne-zhdt-belorussiyu-v-voyne-zelenskiy-gotovit-zerkalnyy-otvet-1080689663.html

В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ"

В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ" - 26.06.2026 Украина.ру

В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ"

Из Киева продолжают поступать противоречивые заявления относительно Белоруссии. Об этом 26 июня сообщает телеграм-канал "Политика Страны"

2026-06-26T15:35

2026-06-26T15:35

2026-06-26T15:35

украина

киев

владимир зеленский

служба внешней разведки

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080344568_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e28a97114c2425be18c6d1c9162aa22d.jpg

Киев продолжает демонстрировать противоречивость в оценках возможного участия Белоруссии в войне. Глава МИД Украины Андрей Сибига в очередной раз заявил, что Украина не ожидает прямого вступления белорусской армии в конфликт.Однако накануне Владимир Зеленский выступил с противоположным по духу заявлением. Он сообщил, что Белоруссия якобы "готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины".При этом в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не фиксируют накопления войск Белоруссии на границе. Таким образом, заявления Киева о "белорусской угрозе" по-прежнему не подкрепляются данными объективного контроля.25 июня Владимир Зеленский выступил с новыми заявлениями в адрес Белоруссии, сопроводив их критикой в отношении России. Поводом послужил доклад главы Службы внешней разведки Украины. Подробнее в материале Зеленский предъявил Белоруссии новые требования.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , новости