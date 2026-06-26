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В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ"
В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ" - 26.06.2026 Украина.ру
В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ"
Из Киева продолжают поступать противоречивые заявления относительно Белоруссии. Об этом 26 июня сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
2026-06-26T15:35
2026-06-26T15:35
2026-06-26T15:35
украина
киев
владимир зеленский
служба внешней разведки
новости
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Киев продолжает демонстрировать противоречивость в оценках возможного участия Белоруссии в войне. Глава МИД Украины Андрей Сибига в очередной раз заявил, что Украина не ожидает прямого вступления белорусской армии в конфликт.Однако накануне Владимир Зеленский выступил с противоположным по духу заявлением. Он сообщил, что Белоруссия якобы "готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины".При этом в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не фиксируют накопления войск Белоруссии на границе. Таким образом, заявления Киева о "белорусской угрозе" по-прежнему не подкрепляются данными объективного контроля.25 июня Владимир Зеленский выступил с новыми заявлениями в адрес Белоруссии, сопроводив их критикой в отношении России. Поводом послужил доклад главы Службы внешней разведки Украины. Подробнее в материале Зеленский предъявил Белоруссии новые требования.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , новости
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , Новости
В Киеве запутались в показаниях: Сибига не ждёт Белоруссию в войне, Зеленский готовит "зеркальный ответ"
Из Киева продолжают поступать противоречивые заявления относительно Белоруссии. Об этом 26 июня сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
Киев продолжает демонстрировать противоречивость в оценках возможного участия Белоруссии в войне. Глава МИД Украины Андрей Сибига в очередной раз заявил, что Украина не ожидает прямого вступления белорусской армии в конфликт.
"Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не дадут России втянуть себя в эту войну, потому что Украина будет зеркалить", — сказал министр.
Однако накануне Владимир Зеленский выступил с противоположным по духу заявлением. Он сообщил, что Белоруссия якобы "готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины".
При этом в Государственной пограничной службе Украины заявили, что не фиксируют накопления войск Белоруссии на границе. Таким образом, заявления Киева о "белорусской угрозе" по-прежнему не подкрепляются данными объективного контроля.
25 июня Владимир Зеленский выступил с новыми заявлениями в адрес Белоруссии, сопроводив их критикой в отношении России. Поводом послужил доклад главы Службы внешней разведки Украины. Подробнее в материале Зеленский предъявил Белоруссии новые требования.